Мешканець Тернополя, який перебував на обсервації, покінчив життя самогубством

39-річний житель Тернополя, який 14 квітня повернувся з Польщі, звів рахунки з життям під час обсервації.

Про це повідомив Тернопільський міський штаб із боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж майже двох років чоловік переважно жив за кордоном.

20 квітня потрапив на обсервацію в міську лікарню №3. "Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття", - зазначено в повідомленні.

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Чоловік був одружений, виховував чотирьох дітей. "Йому ніхто не приносив до лікарні передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій жив один, був індивідуальний санвузол і балкон", - йдеться в повідомленні.

Там також розповіли, що ввечері 24 квітня чоловік закрився в палаті. Під час вечірнього обходу медики не змогли відчинити дверей і викликали поліцію. "Причину самогубства встановить слідство", - зазначено в повідомленні.