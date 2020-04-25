Мешканець Тернополя, який перебував на обсервації, покінчив життя самогубством
39-річний житель Тернополя, який 14 квітня повернувся з Польщі, звів рахунки з життям під час обсервації.
Про це повідомив Тернопільський міський штаб із боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж майже двох років чоловік переважно жив за кордоном.
20 квітня потрапив на обсервацію в міську лікарню №3. "Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття", - зазначено в повідомленні.
Чоловік був одружений, виховував чотирьох дітей. "Йому ніхто не приносив до лікарні передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій жив один, був індивідуальний санвузол і балкон", - йдеться в повідомленні.
Там також розповіли, що ввечері 24 квітня чоловік закрився в палаті. Під час вечірнього обходу медики не змогли відчинити дверей і викликали поліцію. "Причину самогубства встановить слідство", - зазначено в повідомленні.
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Один человек не мыслит себя даже один день в полном одиночестве.
Другой человек может годами жить один и радоваться, что никто не достает.
Кроме того, что проверял его вменяемость вообще?
только об этом Вам в зомбоящике не расскажут
недоСМИ не расскажут и о том, что 50% смертей якобы от коронавируса в Европе, США и Канаде случается в домах престарелых, жизнеобеспечение жителей которых в последние 2 месяца сильно ухудшилось
тела поспешно кремируют без всяких исследований (тестов, вскрытий)
в Канаде даже обнаружили дом престарелых, брошенный персоналом без еды, воды и лекарств, часть несчастных стариков умерла, остальные были на гране жизни и смерти
https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html
сюр не сюр, а факт остается фактом
Транспорт не ходит, таксисты до карантина гребли минимум 300 грн за поездку, могу себе представить, сколько гребут сейчас.
Менты людей штрафуют даже на грядках. Все праздники был комендантский час, работали только аптеки. Семья его проведать была не в состоянии.
Вот он и придумал себе многое о жене и детях...
И дальще - по тексту.
почему жена не приносила домашней еды?
(в порядке конспирологии, гггг))))
всю жизнь под кацапней? - отвод на развод.
может ето был его первый самостоятельный поступок...
слишком вас до хера всем нам обьяснять как нада а как нет.
Теперь пытаюсь пристроить вашу мысль к своему событию.
Мо' причину смерті встановить слідство, а самогубство тільки одна з можливих причин?
Конечно, полезней было выйти здоровым и навешать предателям звиздюлей.
Но увы и ах.