Вузы закончат учебный год в дистанционном режиме, - Мандзий
Высшие учебные заведения в Украине в связи с карантином завершат учебный год дистанционно. Также удаленно пройдет сессия, если только не изменится эпидемиологическая ситуация.
Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", - сказала она.
Мандзий уточнила, что период проведения сессий смещаться не будет.
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"То есть, преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях", - пояснила она.
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На таких же условиях будут проводиться выпускные экзамены в высших учебных заведениях."Технические возможности у заведений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - подчеркнула Мандзий.
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В умовах карантину чи посткарантинної ситуації формування таких аудиторій на свіжому повітрі буде найбільш оптимальним. Між іншим, у багатьох країнах такі аудиторії стадіонного типу використовують часто і ефективніше, ніж невеликі класні кімнати. Пропозиція проведення іспитів та ЗНО в таких локаціях не вимагатиме дуже суттєвих змін в усталеній технології. Вони, звичайно, будуть, але не надто складні й суттєві та цілком реальні для запровадження в дуже стислі терміни. Зміна локацій не вимагатиме додаткового бюджетного фінансування. Можливо, навіть будуть зменшені витрати на доставку екзаменаційних матеріалів до пунктів тестування та їхню охорону. У таких локаціях суттєво спрощується контроль за доброчесністю учасників іспитів та ЗНО. Нові локації дозволять суттєво скоротити кількість залучених до проведення іспитів та ЗНО, що також позитивно вплине на бюджетні та інші питання...