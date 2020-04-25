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Новости Коронавирус и карантин
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Вузы закончат учебный год в дистанционном режиме, - Мандзий

Вузы закончат учебный год в дистанционном режиме, - Мандзий

Высшие учебные заведения в Украине в связи с карантином завершат учебный год дистанционно. Также удаленно пройдет сессия, если только не изменится эпидемиологическая ситуация.

Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", - сказала она.

Мандзий уточнила, что период проведения сессий смещаться не будет.

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"То есть, преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях", - пояснила она.

Также на Цензор.НЕТ: Учебный год для студентов вузов не выпускных годов завершится так, как и планировалось, - врио главы Минобразования Мандзий

На таких же условиях будут проводиться выпускные экзамены в высших учебных заведениях."Технические возможности у заведений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - подчеркнула Мандзий.

Автор: 

вуз (907) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+2
Ну, все вірно дебіли плодять дебілів. Дорога внікуди.....
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25.04.2020 17:28 Ответить
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Боюсь, что и начнут следующий учебный год так же в дистанционном режиме.
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25.04.2020 15:54 Ответить
открьітьім окном и расстоянием в 2-3 метра можно спокойно принимать єкзаменьі. везьде есть классьі достаточной величиньі. єезаменьі так же можо принять в первьіе месяцьі нового учебного года. все-равно все студентьі ходят за преподами в конце семестра, не вижу разницьі, если походят в начале.
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25.04.2020 18:48 Ответить
Ну, все вірно дебіли плодять дебілів. Дорога внікуди.....
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25.04.2020 17:28 Ответить
...Найбільш оптимальним варіантом вирішення проблеми є зміна локацій для проведення іспитів та ЗНО. Тобто, йдеться про те, що його потрібно проводити не у класних кімнатах чи аудиторіях, а на великій площі і бажано на свіжому повітрі: на стадіонах, у парках, виставкових центрах, на аренах Палаців спорту і т.д. Тобто там, де можна одночасно поставити величезну кількість одномісних столів і стільців на відстані 1,5 м один від одного, тимчасово обмеживши доступ сторонніх на цю територію, і водночас забезпечуючи повний контроль ситуації.
В умовах карантину чи посткарантинної ситуації формування таких аудиторій на свіжому повітрі буде найбільш оптимальним. Між іншим, у багатьох країнах такі аудиторії стадіонного типу використовують часто і ефективніше, ніж невеликі класні кімнати. Пропозиція проведення іспитів та ЗНО в таких локаціях не вимагатиме дуже суттєвих змін в усталеній технології. Вони, звичайно, будуть, але не надто складні й суттєві та цілком реальні для запровадження в дуже стислі терміни. Зміна локацій не вимагатиме додаткового бюджетного фінансування. Можливо, навіть будуть зменшені витрати на доставку екзаменаційних матеріалів до пунктів тестування та їхню охорону. У таких локаціях суттєво спрощується контроль за доброчесністю учасників іспитів та ЗНО. Нові локації дозволять суттєво скоротити кількість залучених до проведення іспитів та ЗНО, що також позитивно вплине на бюджетні та інші питання...
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25.04.2020 17:53 Ответить
открьіть окна и не морочить яйца. в аудиториях говорят, на зно сидят по 15 человек.
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25.04.2020 18:51 Ответить
Ничего страшного, ничему толковому там не учат, кто хочет и УМЕЕТ учится, тому не обязательно вообще куда-то ходить, а лодырей, бездельников и бездарей, хоть всю жизнь за партами держи - толку ни какого не будет. Я в бытность студентом "прогулял" больше половины пар, что не помешало мне закончить университет с "красным дипломом"!
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25.04.2020 17:56 Ответить
А как теперь за сессию заносить тоже дистанционно ???? Преподы в шоке
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25.04.2020 18:08 Ответить
Должны быть экзамены для ВУЗов искусств очные, т.к. музыканты и актеры группой дистанционно даже репетировать не могут - техника еще не так продвинута. Этой выскочке - недоучке соображалки не хватает даже подумать, что "дистанционно" дуэты, трио, квартеты, камерный ансамбль, оркестр и сценическое мастерство не сдают. К ее дебилизации готовы точно не все ВУЗы. И вообще, очное и заочное образование имеют разницу в цене. Где перерасчет оплаты обучения очникам?
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25.04.2020 18:10 Ответить
форс-мажор, який перерахунок )))))
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25.04.2020 18:52 Ответить
А кто его объявлял, наивный? Эпидемию или пандемию никто не объявил - только карантин (от слова карать). МЧС молчит о форс-мажоре, поэтом ждите очередную волну судебных исков.
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25.04.2020 21:05 Ответить
вообще-то там смайлики в конце. что означает, что кому нужньі деньги, єто слово будут сльішать до тех пор, пока или с них єти деньги не срубят или с государства.
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25.04.2020 23:44 Ответить
 
 