Вузы закончат учебный год в дистанционном режиме, - Мандзий

Высшие учебные заведения в Украине в связи с карантином завершат учебный год дистанционно. Также удаленно пройдет сессия, если только не изменится эпидемиологическая ситуация.

Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", - сказала она.

Мандзий уточнила, что период проведения сессий смещаться не будет.

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"То есть, преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях", - пояснила она.

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На таких же условиях будут проводиться выпускные экзамены в высших учебных заведениях."Технические возможности у заведений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - подчеркнула Мандзий.