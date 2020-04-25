Виші закінчать навчальний рік у дистанційному режимі, - Мандзій
Заклади вищої освіти заклади в Україні в зв'язку з карантином завершать навчальний рік дистанційно. Також віддалено відбудеться сесія, якщо тільки не зміниться епідеміологічна ситуація.
Про це в.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дали рекомендаційного листа закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти мають бути готові завершити навчальний рік", -сказала вона.
Мандзій уточнила, що період проведення сесій зміщуватися не буде.
"Тобто викладачі закладів зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно складання іспитів, і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідин закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях", - пояснила вона.
На таких же умовах будуть проводитися випускні іспити у закладах вищої освіти. "Технічні можливості у закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно", - підкреслила Мандзій.
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В умовах карантину чи посткарантинної ситуації формування таких аудиторій на свіжому повітрі буде найбільш оптимальним. Між іншим, у багатьох країнах такі аудиторії стадіонного типу використовують часто і ефективніше, ніж невеликі класні кімнати. Пропозиція проведення іспитів та ЗНО в таких локаціях не вимагатиме дуже суттєвих змін в усталеній технології. Вони, звичайно, будуть, але не надто складні й суттєві та цілком реальні для запровадження в дуже стислі терміни. Зміна локацій не вимагатиме додаткового бюджетного фінансування. Можливо, навіть будуть зменшені витрати на доставку екзаменаційних матеріалів до пунктів тестування та їхню охорону. У таких локаціях суттєво спрощується контроль за доброчесністю учасників іспитів та ЗНО. Нові локації дозволять суттєво скоротити кількість залучених до проведення іспитів та ЗНО, що також позитивно вплине на бюджетні та інші питання...