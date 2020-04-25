Виші закінчать навчальний рік у дистанційному режимі, - Мандзій

Заклади вищої освіти заклади в Україні в зв'язку з карантином завершать навчальний рік дистанційно. Також віддалено відбудеться сесія, якщо тільки не зміниться епідеміологічна ситуація.

Про це в.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дали рекомендаційного листа закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти мають бути готові завершити навчальний рік", -сказала вона.

Мандзій уточнила, що період проведення сесій зміщуватися не буде.

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"Тобто викладачі закладів зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно складання іспитів, і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідин закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях", - пояснила вона.

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На таких же умовах будуть проводитися випускні іспити у закладах вищої освіти. "Технічні можливості у закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно", - підкреслила Мандзій.