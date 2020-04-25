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Новини Коронавірус і карантин
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Виші закінчать навчальний рік у дистанційному режимі, - Мандзій

Виші закінчать навчальний рік у дистанційному режимі, - Мандзій

Заклади вищої освіти заклади в Україні в зв'язку з карантином завершать навчальний рік дистанційно. Також віддалено відбудеться сесія, якщо тільки не зміниться епідеміологічна ситуація.

Про це в.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дали рекомендаційного листа закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти мають бути готові завершити навчальний рік", -сказала вона.

Мандзій уточнила, що період проведення сесій зміщуватися не буде.

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"Тобто викладачі закладів зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно складання іспитів, і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідин закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях", - пояснила вона.

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На таких же умовах будуть проводитися випускні іспити у закладах вищої освіти. "Технічні можливості у закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно", - підкреслила Мандзій.

виш (554) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
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Ну, все вірно дебіли плодять дебілів. Дорога внікуди.....
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25.04.2020 17:28 Відповісти
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Боюсь, что и начнут следующий учебный год так же в дистанционном режиме.
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25.04.2020 15:54 Відповісти
открьітьім окном и расстоянием в 2-3 метра можно спокойно принимать єкзаменьі. везьде есть классьі достаточной величиньі. єезаменьі так же можо принять в первьіе месяцьі нового учебного года. все-равно все студентьі ходят за преподами в конце семестра, не вижу разницьі, если походят в начале.
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25.04.2020 18:48 Відповісти
Ну, все вірно дебіли плодять дебілів. Дорога внікуди.....
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25.04.2020 17:28 Відповісти
...Найбільш оптимальним варіантом вирішення проблеми є зміна локацій для проведення іспитів та ЗНО. Тобто, йдеться про те, що його потрібно проводити не у класних кімнатах чи аудиторіях, а на великій площі і бажано на свіжому повітрі: на стадіонах, у парках, виставкових центрах, на аренах Палаців спорту і т.д. Тобто там, де можна одночасно поставити величезну кількість одномісних столів і стільців на відстані 1,5 м один від одного, тимчасово обмеживши доступ сторонніх на цю територію, і водночас забезпечуючи повний контроль ситуації.
В умовах карантину чи посткарантинної ситуації формування таких аудиторій на свіжому повітрі буде найбільш оптимальним. Між іншим, у багатьох країнах такі аудиторії стадіонного типу використовують часто і ефективніше, ніж невеликі класні кімнати. Пропозиція проведення іспитів та ЗНО в таких локаціях не вимагатиме дуже суттєвих змін в усталеній технології. Вони, звичайно, будуть, але не надто складні й суттєві та цілком реальні для запровадження в дуже стислі терміни. Зміна локацій не вимагатиме додаткового бюджетного фінансування. Можливо, навіть будуть зменшені витрати на доставку екзаменаційних матеріалів до пунктів тестування та їхню охорону. У таких локаціях суттєво спрощується контроль за доброчесністю учасників іспитів та ЗНО. Нові локації дозволять суттєво скоротити кількість залучених до проведення іспитів та ЗНО, що також позитивно вплине на бюджетні та інші питання...
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25.04.2020 17:53 Відповісти
открьіть окна и не морочить яйца. в аудиториях говорят, на зно сидят по 15 человек.
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25.04.2020 18:51 Відповісти
Ничего страшного, ничему толковому там не учат, кто хочет и УМЕЕТ учится, тому не обязательно вообще куда-то ходить, а лодырей, бездельников и бездарей, хоть всю жизнь за партами держи - толку ни какого не будет. Я в бытность студентом "прогулял" больше половины пар, что не помешало мне закончить университет с "красным дипломом"!
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25.04.2020 17:56 Відповісти
А как теперь за сессию заносить тоже дистанционно ???? Преподы в шоке
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25.04.2020 18:08 Відповісти
Должны быть экзамены для ВУЗов искусств очные, т.к. музыканты и актеры группой дистанционно даже репетировать не могут - техника еще не так продвинута. Этой выскочке - недоучке соображалки не хватает даже подумать, что "дистанционно" дуэты, трио, квартеты, камерный ансамбль, оркестр и сценическое мастерство не сдают. К ее дебилизации готовы точно не все ВУЗы. И вообще, очное и заочное образование имеют разницу в цене. Где перерасчет оплаты обучения очникам?
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25.04.2020 18:10 Відповісти
форс-мажор, який перерахунок )))))
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25.04.2020 18:52 Відповісти
А кто его объявлял, наивный? Эпидемию или пандемию никто не объявил - только карантин (от слова карать). МЧС молчит о форс-мажоре, поэтом ждите очередную волну судебных исков.
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25.04.2020 21:05 Відповісти
вообще-то там смайлики в конце. что означает, что кому нужньі деньги, єто слово будут сльішать до тех пор, пока или с них єти деньги не срубят или с государства.
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25.04.2020 23:44 Відповісти
 
 