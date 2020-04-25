В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины

В Минздраве опубликовали график скорости распространения коронавируса в областях Украины, которые являются лидерами по заболеваемости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус в цифрах".

Так, по данным ведомства, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) лидируют по количеству случаев заболевания COVID-19.

Также среди областей с наибольшим показателем заболеваемости Ивано-Франковская (700), Тернопольская (565), Киевская (519), Ривненская (483), Винницкая (377), Житомирская (337), Львовская (317) и Кировоградская (306).

"Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", - отметили в ведомстве.

Ознакомиться с графиком скорости распространения коронавируса в областях Украины можно по ссылке.