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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України

У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України

У МОЗ опублікували графік швидкості поширення коронавірусу в областях України, які є лідерами із захворюваності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Коронавірус в цифрах".

Так, за даними відомства, перший випадок COVID-19 було зафіксовано 3 березня у Чернівецькій області. Зараз ця область (1 308) та Київ (1159) лідирують за кількістю випадків захворювання на COVID-19.

У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України 01

Також серед областей з найбільшим показником захворюваності Івано-Франківська (700), Тернопільська (565), Київська (519), Рівненська (483), Вінницька (377), Житомирська (337), Львівська (317) та Кіровоградська (306).

"Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8125 осіб. Ця кількість продовжує стрімко зростати в основному через ігнорування правил карантину", - зазначили у відомстві.

Ознайомитися з графіком швидкості поширення коронавірусу в областях України можна за посиланням. .

У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України 02

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
При чем тут религия? Вопрос в несоблюдении карантина и правил гигиены в церквях.
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25.04.2020 18:24 Відповісти
+5
На самом деле https://news.tut.by/society/681149.html 43-летний врач умер от инфаркта, https://people.onliner.by/2020/04/21/koronavirus-106 56-летняя медсестра работала в стоматологическом кабинете, а https://news.tut.by/society/681441.html 41-летняя медсестра - в отделении микрохирургии глаза.Также осуществляются попытки дискредитации отказавшихся от карантина лидеров. Например, по миру разошлась новость, что бразильский президент во время выступлении на улице https://news.tut.by/world/681385.html кашлял . А белорусский президент по мнению некоторых СМИ https://news.tut.by/society/681328.html самоустранился .
Политические событияWOZ: https://www.woz.ch/2016/grundrechte/wenn-die-angst-regiert Когда правит страх . «С беспилотниками, приложениями и запретами: после кризиса коронавируса происходит разрушение основных свобод. Если мы не будем остерегаться, они останутся такими даже после блокировки, но экстремальная ситуация также дает повод для надежды».Multipolar: https://multipolar-magazin.de/artikel/die-massnahmen-wirken Какая повестка дня? «Правительство хвалит себя, распространяет лозунги настойчивости и в то же время замедляет сбор базовых данных, которые позволят надёжно измерить распространение и опасность вируса. Напротив, власти действуют быстро и решительно в расширении сомнительных инструментов, таких как новые приложения COVID-19 для отслеживания показателей здоровья и контактов».Профессор Кристиан Писка, эксперт по общественному праву и юридическим технологиям в Вене: «Австрия изменилась. Очень сильно, пока большинство людей, кажется, просто принимают это. Шаг за шагом, независимо от того, процветает экономика или нет, мы внезапно оказываемся в условиях полицейского государства и жёстких ограничений наших основных прав и прав человека. Это идеально подошло бы для диктаторских режимов. Это ящик Пандоры, который после вскрытия https://kurier.at/meinung/das-juristische-totschlagargument-vom-menschenleben/400814570 невозможно снова закрыть .»Более 300 учёных из 26 стран предупреждают о «https://www.golem.de/news/corona-app-300-wissenschaftler-warnen-vor-zentraler-datenspeicherung-2004-147973.html беспрецедентной слежке за обществом » приложениями COVID-19, нарушающими конфиденциальность данных. Несколько ученых и университетов уже вышли из европейского проекта отслеживания контактов PEPP-PT из-за отсутствия прозрачности. Недавно стало известно, что швейцарская компания AGT участвует в проекте, который ранее установил системы массового наблюдения для арабских государств.В Израиле около 5000 человек (на дистанции 2 м. каждый) https://edition.cnn.com/2020/04/20/middleeast/israel-protest-social-distancing-intl/index.html протестовали против мер правительства Нетаньяху: «Они говорят об экспоненциальном увеличении числа заражений коронавирусом, но единственное, что растет в геометрической прогрессии - это люди, которые встают на защиту нашей страны и нашей демократии».Ирландский журналист из Мадрида Джейсон О'Тул https://www.rt.com/op-ed/486350-spain-tough-rules-covid-19-lockdown/ описывает ситуацию в Испании: «С военными на улицах трудно не говорить о военном положении. Большой брат Джорджа Оруэлла жив и здоров, а испанская полиция следит за всеми с помощью камер наблюдения или беспилотных летательных аппаратов. Только за первые четыре недели было оштрафовано 650000 и арестовано 5668 человек. Я был шокирован, когда увидел видеоролик, в котором полицейский с жестоким насилием арестовал психически больного молодого человека, который, по-видимому, шёл домой с хлебом».OffGuardian: https://off-guardian.org/2020/04/18/the-disturbing-developments-in-uk-policing/ тревожные события в британской полиции .Американский журналист-расследователь Уитни Уэбб пишет https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ в новой статье под заголовком «Техно-Тирания: как аппарат безопасности США использует коронавирус для реализации оруэллского видения»: «В прошлом году правительственная комиссия США призвала к внедрению системы массового наблюдения, контролируемой искусственным интеллектом и далеко превосходящей по масштабам аналог любой другой страны. Сейчас, под видом борьбы с коронавирусным кризисом, многие из «препятствий», которые они называли препятствиями на пути внедрения этой системы, быстро устраняются».В https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/ статье , опубликованной в начале апреля, Уитни Уэбб уже рассматривала центральную роль «Центра безопасности здоровья» при Университете Джона Хопкинса в нынешней пандемии, его участие в предшествующих симуляциях пандемии и биооружия, а также его тесные связи с американским аппаратом безопасности и военным аппаратом.«https://childrenshealthdefense.org/news/the-truth-about-fauci-featuring-dr-judy-mikovits/ Правда о Фаучи »: В новом интервью американский вирусолог доктор Джуди Миковиц рассказывает о своём очень негативном профессиональном опыте с доктором Энтони Фаучи, который в настоящее время играет важную роль в формировании мер правительства США против COVID-19.Организации по оказанию помощи https://www.welt.de/wirtschaft/article207092745/Corona-Pandemie-Rezession-beschert-der-Welt-die-noch-groessere-Katastrophe.html предупреждают , что «гораздо больше людей» погибнет от экономических последствий принятых мер, чем от самого вируса. Прогнозы в настоящее время предсказывают, что от 35 до 65 миллионов человек попадут в абсолютную нищету, и многим из них грозит голодная смерть.https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_pb_38_2020.pdf Ожидается , что в Германии в 2020 году на краткосрочной основе будут работать 2,35 миллиона человек, что более чем в два раза больше, чем после финансового кризиса 2008/2009 годов.
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 5351Нанятые на краткосрочной основе в Германии, тыс.чел.
показати весь коментар
25.04.2020 17:51 Відповісти
+4
Профессор медицины из Стэнфорда Джон Иоаннидис объясняет в https://www.youtube.com/watch?v=cwPqmLoZA4s новом интервью результаты нескольких новых исследований COVID-19, летальность которой находится «на уровне сезонного гриппа». Для людей в возрасте до 65 лет риск смерти даже в глобальных «горячих точках» сопоставим с ежедневными поездками на машине на работу, в то время как для здоровых людей он «совершенно незначительный». Только в Нью-Йорке риск смерти для лиц моложе 65 лет был сопоставим с работой дальнобойщика.
Профессор Карл Хенеган, директор Центра доказательной медицины в Оксфордском университете, предупреждает в https://news.yahoo.com/lockdown-damage-outweighs-coronavirus-warning-121940675.html новой статье , что ущерб от блокировки может быть больше, чем от вируса. По словам профессора Хенегана, пик эпидемии в большинстве стран уже был достигнут до карантина.
Новое http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328 серологическое исследовани е в округе Лос-Анджелес показало, что коронавирусом было заражено в 28-55 раз больше людей, чем предполагалось ранее (без значительных симптомов), что соответственно снижает его реальную опасность.
В городе Челси под Бостоном около https://archive.is/20200418222442/https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/ трети из 200 доноров крови имели антитела к новому коронавирусу. Половина из них сообщила, что в прошлом месяце у них не было симптомов простуды. В приюте для бездомных под Бостоном чуть более трети людей имели положительный результат теста, но никто https://www.wsbtv.com/news/trending/coronavirus-cdc-reviewing-stunning-universal-testing-results-boston-homeless-shelter/ZADQ45HCAZEVJAZA3OTCUR7M6M/ не проявлял симптомов болезни.
Шотландия https://www.heraldscotland.com/news/18377095.coronavirus-scotland-half-icu-beds-empty/ сообщает , что больше половины коек для интенсивной терапии пустует, а поступление новых пациентов замедлилось.
В начале этой недели отделение неотложной помощи в городской больнице Бергамо (Италия) https://orf.at/stories/3162642/ было совершенно пустым впервые за 45 дней. В то же время, больше людей с другими заболеваниями будут снова лечиться.
Отчёт в медицинском журнале Lancet https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext показывает , что закрытие школ с обнаруженным коронавирусом не имеет эффекта или он минимален.
Французский девятилетний ребенок с коронавирусом контактировал с 172 людьми, но никто из них https://www.n-tv.de/panorama/172-Kontaktpersonen-von-Corona-verschont-article21727469.html не был инфицирован . Это подтверждает более ранние результаты, что этот вирус (в отличие от гриппа) совсем или почти никогда не передаётся детьми.
Немецкий почётный профессор микробиологии https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ Сухарит Бхакди дал https://kenfm.de/kenfm-am-set-gespraech-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi-zu-covid-19/ новое интервью по COVID-19. Профессор Бхакди утверждает, что большинство СМИ действовали «совершенно безответственно» во время эпидемии.
Немецкая Инициатива по этике ухода http://pflegeethik-initiative.de/2020/04/15/corona-krise-falsche-prioritaeten-gesetzt-und-ethische-prinzipien-verletzt/ критикует запреты на посещения и болезненное интенсивное лечение пациентов: «Ещё до COVID-19 около 900 нуждающихся в уходе пожилых людей каждый день умирали в немецких домах, не будучи доставлены в больницу». На самом деле, паллиативное лечение, если оно вообще возможно, было бы более подходящим для этих пациентов. Согласно всему, что мы знаем о коронавирусе до сих пор, нет ни одной правдоподобной причины для того, чтобы продолжать ценить защиту от инфекции выше, чем основные права граждан. Снять запрет на посещения! Они бесчеловечны и ненужные!»
Самая старая женщина в швейцарском кантоне Санкт-Галлен умерла на прошлой неделе в возрасте 109 лет. Она пережила «испанский грипп» 1918 года, не была заражена коронавирусом и «для своего возраста чувствовала себя очень хорошо». Однако «изоляция из-за коронавируса» «https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/tagblatt-109.jpg очень сильно повлияла на неё »: «Она увяла без ежедневных посещений членов своей семьи».
Итальянский орган здравоохранения ISS https://www.iss.it/en/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5334891 предупреждает , что пациенты с COVID-19 из Средиземноморья, которые часто имеют генетическую метаболическую особенность, называемую фавизмом, не должны лечиться противомалярийными препаратами, такими как хлорохин, так как это может привести к смерти. Это еще одно свидетельство того, что неправильные или слишком агрессивные лекарства могут усугубить болезнь.
Рубикон: https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona 120 экспертных мнений о COVID-19 . Во всем мире авторитетные ученые, врачи, юристы и другие эксперты критикуют методы борьбы с коронавирусом.
В 2007 году органы здравоохранения США определили https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2007/02/hhs-ties-pandemic-mitigation-advice-severity пятиуровневую классификацию пандемического гриппа и контрмер. Пять категорий основаны на наблюдаемой летальности, от категории 1 (<0,1%) до категории 5 (> 2%). Согласно этому классификатору, нынешняя пандемия коронавируса, вероятно, будет классифицироваться в категории 2 (от 0,1% до 0,5%). Для этой категории в качестве основной меры в то время была предусмотрена только «добровольная изоляция больных».
В 2009 году ВОЗ https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html исключила смертность из своего определения пандемии. С тех пор, в принципе, каждую глобальную волну гриппа можно объявить пандемией, как это произошло с очень лёгким «свиным гриппом» 2009/2010 годов, для которого было продано вакцин на сумму около 18 миллиардов долларов.
Документальный фильм TrustWHO («Доверие кому?» - ВОЗ и «кто» по-английски пишется одинаково), который описывал сомнительную роль ВОЗ в «свином гриппе», был https://www.youtube.com/watch?v=VjQGyqVN5RM недавно удалён Vimeo .
Главный швейцарский врач-инфекционист Пьетро Вернацца https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/ показывает , что эпидемия COVID-19 была взята под контроль еще до введения карантина: «Простые меры (отказ от массовых мероприятий и гигиена) являются высокоэффективными, понятны населению, могут практически остановить эпидемию и защитить систему здравоохранения от перегрузки».
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 1296Коэффициент репродукции COVID-19 Швейцарии
Последние данные показывают, что эпидемия заканчивается в Швеции. Как и в большинстве других стран, избыточная смертность там произошла в основном в домах престарелых, которые недостаточно защищены, - https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/15/sweden-coronavirus-rates-easing-despite-loose-rule/ пояснил главный эпидемиолог.
По сравнению с другими странами, шведское население теперь может выиграть от более высокого иммунитета к COVID-19, который может лучше защитить от возможной «второй волны» следующей зимой.
Можно предположить, что к концу 2020 года COVID-19 не будет виден в общей смертности в Швеции. Этот пример показывает, что карантины были с медицинской точки зрения ненужными и контрпродуктивными, а также социально и экономически разрушительными.
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 1296Смерти с положительным тестом на COVID-19 в Швеции
Перед лицом отсутствия научных доказательств многие СМИ всё больше полагаются на ужасные рассказы, чтобы поддерживать страх среди населения.Например, «здоровые дети», якобы умершиет от COVID-19 впоследствии оказываются https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html умершими не от COVID-19 .Недавно австрийские СМИ сообщили о https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2020/04/tag-Coronavirus-Lungeschaden-Forschung-Uniklinik-Innsbruck-6708e11e-28dc-4843-a760-e7f926ace61c.html дайверах , у которых через шесть недель после COVID-19 с поражением легких всё ещё наблюдалось снижение производительности и проблемы с визуализацией. В одном разделе говорится о «необратимом ущербе», в другом поясняется, что это «неясно и спекулятивно». Не упоминается, что дайверам, как правило, следует делать https://www.deeperblue.com/pulmonary-considerations-in-diving/ перерыв на 6-12 месяцев после пневмонии.Часто упоминаются неврологические эффекты, такие как временная потеря обоняния или вкуса. Здесь также обычно не объясняется, что это хорошо известное https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25294743 следствие ОРВИ и гриппа , и COVID-19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948436 довольно мягок в этом отношении.В других сообщениях подчёркиваются возможные воздействия на различные органы, такие как почки, печень или мозг, и не говорится о том, что https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia многие из пациентов были уже очень старыми и имели тяжелые хронические ранее существовавшие состояния.В Беларуси СМИ (и https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3076287912411140&id=100000898841330 блогеры ) спекулируют на смертях медицинских работников, которых представляют жертвами героической борьбы с COVID-19, и делают из такой смерти «новость дня». На
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25.04.2020 17:47 Відповісти
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Профессор медицины из Стэнфорда Джон Иоаннидис объясняет в https://www.youtube.com/watch?v=cwPqmLoZA4s новом интервью результаты нескольких новых исследований COVID-19, летальность которой находится «на уровне сезонного гриппа». Для людей в возрасте до 65 лет риск смерти даже в глобальных «горячих точках» сопоставим с ежедневными поездками на машине на работу, в то время как для здоровых людей он «совершенно незначительный». Только в Нью-Йорке риск смерти для лиц моложе 65 лет был сопоставим с работой дальнобойщика.
Профессор Карл Хенеган, директор Центра доказательной медицины в Оксфордском университете, предупреждает в https://news.yahoo.com/lockdown-damage-outweighs-coronavirus-warning-121940675.html новой статье , что ущерб от блокировки может быть больше, чем от вируса. По словам профессора Хенегана, пик эпидемии в большинстве стран уже был достигнут до карантина.
Новое http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328 серологическое исследовани е в округе Лос-Анджелес показало, что коронавирусом было заражено в 28-55 раз больше людей, чем предполагалось ранее (без значительных симптомов), что соответственно снижает его реальную опасность.
В городе Челси под Бостоном около https://archive.is/20200418222442/https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/ трети из 200 доноров крови имели антитела к новому коронавирусу. Половина из них сообщила, что в прошлом месяце у них не было симптомов простуды. В приюте для бездомных под Бостоном чуть более трети людей имели положительный результат теста, но никто https://www.wsbtv.com/news/trending/coronavirus-cdc-reviewing-stunning-universal-testing-results-boston-homeless-shelter/ZADQ45HCAZEVJAZA3OTCUR7M6M/ не проявлял симптомов болезни.
Шотландия https://www.heraldscotland.com/news/18377095.coronavirus-scotland-half-icu-beds-empty/ сообщает , что больше половины коек для интенсивной терапии пустует, а поступление новых пациентов замедлилось.
В начале этой недели отделение неотложной помощи в городской больнице Бергамо (Италия) https://orf.at/stories/3162642/ было совершенно пустым впервые за 45 дней. В то же время, больше людей с другими заболеваниями будут снова лечиться.
Отчёт в медицинском журнале Lancet https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext показывает , что закрытие школ с обнаруженным коронавирусом не имеет эффекта или он минимален.
Французский девятилетний ребенок с коронавирусом контактировал с 172 людьми, но никто из них https://www.n-tv.de/panorama/172-Kontaktpersonen-von-Corona-verschont-article21727469.html не был инфицирован . Это подтверждает более ранние результаты, что этот вирус (в отличие от гриппа) совсем или почти никогда не передаётся детьми.
Немецкий почётный профессор микробиологии https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ Сухарит Бхакди дал https://kenfm.de/kenfm-am-set-gespraech-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi-zu-covid-19/ новое интервью по COVID-19. Профессор Бхакди утверждает, что большинство СМИ действовали «совершенно безответственно» во время эпидемии.
Немецкая Инициатива по этике ухода http://pflegeethik-initiative.de/2020/04/15/corona-krise-falsche-prioritaeten-gesetzt-und-ethische-prinzipien-verletzt/ критикует запреты на посещения и болезненное интенсивное лечение пациентов: «Ещё до COVID-19 около 900 нуждающихся в уходе пожилых людей каждый день умирали в немецких домах, не будучи доставлены в больницу». На самом деле, паллиативное лечение, если оно вообще возможно, было бы более подходящим для этих пациентов. Согласно всему, что мы знаем о коронавирусе до сих пор, нет ни одной правдоподобной причины для того, чтобы продолжать ценить защиту от инфекции выше, чем основные права граждан. Снять запрет на посещения! Они бесчеловечны и ненужные!»
Самая старая женщина в швейцарском кантоне Санкт-Галлен умерла на прошлой неделе в возрасте 109 лет. Она пережила «испанский грипп» 1918 года, не была заражена коронавирусом и «для своего возраста чувствовала себя очень хорошо». Однако «изоляция из-за коронавируса» «https://swprs.files.wordpress.com/2020/04/tagblatt-109.jpg очень сильно повлияла на неё »: «Она увяла без ежедневных посещений членов своей семьи».
Итальянский орган здравоохранения ISS https://www.iss.it/en/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5334891 предупреждает , что пациенты с COVID-19 из Средиземноморья, которые часто имеют генетическую метаболическую особенность, называемую фавизмом, не должны лечиться противомалярийными препаратами, такими как хлорохин, так как это может привести к смерти. Это еще одно свидетельство того, что неправильные или слишком агрессивные лекарства могут усугубить болезнь.
Рубикон: https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona 120 экспертных мнений о COVID-19 . Во всем мире авторитетные ученые, врачи, юристы и другие эксперты критикуют методы борьбы с коронавирусом.
В 2007 году органы здравоохранения США определили https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2007/02/hhs-ties-pandemic-mitigation-advice-severity пятиуровневую классификацию пандемического гриппа и контрмер. Пять категорий основаны на наблюдаемой летальности, от категории 1 (<0,1%) до категории 5 (> 2%). Согласно этому классификатору, нынешняя пандемия коронавируса, вероятно, будет классифицироваться в категории 2 (от 0,1% до 0,5%). Для этой категории в качестве основной меры в то время была предусмотрена только «добровольная изоляция больных».
В 2009 году ВОЗ https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html исключила смертность из своего определения пандемии. С тех пор, в принципе, каждую глобальную волну гриппа можно объявить пандемией, как это произошло с очень лёгким «свиным гриппом» 2009/2010 годов, для которого было продано вакцин на сумму около 18 миллиардов долларов.
Документальный фильм TrustWHO («Доверие кому?» - ВОЗ и «кто» по-английски пишется одинаково), который описывал сомнительную роль ВОЗ в «свином гриппе», был https://www.youtube.com/watch?v=VjQGyqVN5RM недавно удалён Vimeo .
Главный швейцарский врач-инфекционист Пьетро Вернацца https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/ показывает , что эпидемия COVID-19 была взята под контроль еще до введения карантина: «Простые меры (отказ от массовых мероприятий и гигиена) являются высокоэффективными, понятны населению, могут практически остановить эпидемию и защитить систему здравоохранения от перегрузки».
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 1296Коэффициент репродукции COVID-19 Швейцарии
Последние данные показывают, что эпидемия заканчивается в Швеции. Как и в большинстве других стран, избыточная смертность там произошла в основном в домах престарелых, которые недостаточно защищены, - https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/15/sweden-coronavirus-rates-easing-despite-loose-rule/ пояснил главный эпидемиолог.
По сравнению с другими странами, шведское население теперь может выиграть от более высокого иммунитета к COVID-19, который может лучше защитить от возможной «второй волны» следующей зимой.
Можно предположить, что к концу 2020 года COVID-19 не будет виден в общей смертности в Швеции. Этот пример показывает, что карантины были с медицинской точки зрения ненужными и контрпродуктивными, а также социально и экономически разрушительными.
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 1296Смерти с положительным тестом на COVID-19 в Швеции
Перед лицом отсутствия научных доказательств многие СМИ всё больше полагаются на ужасные рассказы, чтобы поддерживать страх среди населения.Например, «здоровые дети», якобы умершиет от COVID-19 впоследствии оказываются https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html умершими не от COVID-19 .Недавно австрийские СМИ сообщили о https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2020/04/tag-Coronavirus-Lungeschaden-Forschung-Uniklinik-Innsbruck-6708e11e-28dc-4843-a760-e7f926ace61c.html дайверах , у которых через шесть недель после COVID-19 с поражением легких всё ещё наблюдалось снижение производительности и проблемы с визуализацией. В одном разделе говорится о «необратимом ущербе», в другом поясняется, что это «неясно и спекулятивно». Не упоминается, что дайверам, как правило, следует делать https://www.deeperblue.com/pulmonary-considerations-in-diving/ перерыв на 6-12 месяцев после пневмонии.Часто упоминаются неврологические эффекты, такие как временная потеря обоняния или вкуса. Здесь также обычно не объясняется, что это хорошо известное https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25294743 следствие ОРВИ и гриппа , и COVID-19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948436 довольно мягок в этом отношении.В других сообщениях подчёркиваются возможные воздействия на различные органы, такие как почки, печень или мозг, и не говорится о том, что https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia многие из пациентов были уже очень старыми и имели тяжелые хронические ранее существовавшие состояния.В Беларуси СМИ (и https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3076287912411140&id=100000898841330 блогеры ) спекулируют на смертях медицинских работников, которых представляют жертвами героической борьбы с COVID-19, и делают из такой смерти «новость дня». На
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25.04.2020 17:47 Відповісти
На самом деле https://news.tut.by/society/681149.html 43-летний врач умер от инфаркта, https://people.onliner.by/2020/04/21/koronavirus-106 56-летняя медсестра работала в стоматологическом кабинете, а https://news.tut.by/society/681441.html 41-летняя медсестра - в отделении микрохирургии глаза.Также осуществляются попытки дискредитации отказавшихся от карантина лидеров. Например, по миру разошлась новость, что бразильский президент во время выступлении на улице https://news.tut.by/world/681385.html кашлял . А белорусский президент по мнению некоторых СМИ https://news.tut.by/society/681328.html самоустранился .
Политические событияWOZ: https://www.woz.ch/2016/grundrechte/wenn-die-angst-regiert Когда правит страх . «С беспилотниками, приложениями и запретами: после кризиса коронавируса происходит разрушение основных свобод. Если мы не будем остерегаться, они останутся такими даже после блокировки, но экстремальная ситуация также дает повод для надежды».Multipolar: https://multipolar-magazin.de/artikel/die-massnahmen-wirken Какая повестка дня? «Правительство хвалит себя, распространяет лозунги настойчивости и в то же время замедляет сбор базовых данных, которые позволят надёжно измерить распространение и опасность вируса. Напротив, власти действуют быстро и решительно в расширении сомнительных инструментов, таких как новые приложения COVID-19 для отслеживания показателей здоровья и контактов».Профессор Кристиан Писка, эксперт по общественному праву и юридическим технологиям в Вене: «Австрия изменилась. Очень сильно, пока большинство людей, кажется, просто принимают это. Шаг за шагом, независимо от того, процветает экономика или нет, мы внезапно оказываемся в условиях полицейского государства и жёстких ограничений наших основных прав и прав человека. Это идеально подошло бы для диктаторских режимов. Это ящик Пандоры, который после вскрытия https://kurier.at/meinung/das-juristische-totschlagargument-vom-menschenleben/400814570 невозможно снова закрыть .»Более 300 учёных из 26 стран предупреждают о «https://www.golem.de/news/corona-app-300-wissenschaftler-warnen-vor-zentraler-datenspeicherung-2004-147973.html беспрецедентной слежке за обществом » приложениями COVID-19, нарушающими конфиденциальность данных. Несколько ученых и университетов уже вышли из европейского проекта отслеживания контактов PEPP-PT из-за отсутствия прозрачности. Недавно стало известно, что швейцарская компания AGT участвует в проекте, который ранее установил системы массового наблюдения для арабских государств.В Израиле около 5000 человек (на дистанции 2 м. каждый) https://edition.cnn.com/2020/04/20/middleeast/israel-protest-social-distancing-intl/index.html протестовали против мер правительства Нетаньяху: «Они говорят об экспоненциальном увеличении числа заражений коронавирусом, но единственное, что растет в геометрической прогрессии - это люди, которые встают на защиту нашей страны и нашей демократии».Ирландский журналист из Мадрида Джейсон О'Тул https://www.rt.com/op-ed/486350-spain-tough-rules-covid-19-lockdown/ описывает ситуацию в Испании: «С военными на улицах трудно не говорить о военном положении. Большой брат Джорджа Оруэлла жив и здоров, а испанская полиция следит за всеми с помощью камер наблюдения или беспилотных летательных аппаратов. Только за первые четыре недели было оштрафовано 650000 и арестовано 5668 человек. Я был шокирован, когда увидел видеоролик, в котором полицейский с жестоким насилием арестовал психически больного молодого человека, который, по-видимому, шёл домой с хлебом».OffGuardian: https://off-guardian.org/2020/04/18/the-disturbing-developments-in-uk-policing/ тревожные события в британской полиции .Американский журналист-расследователь Уитни Уэбб пишет https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ в новой статье под заголовком «Техно-Тирания: как аппарат безопасности США использует коронавирус для реализации оруэллского видения»: «В прошлом году правительственная комиссия США призвала к внедрению системы массового наблюдения, контролируемой искусственным интеллектом и далеко превосходящей по масштабам аналог любой другой страны. Сейчас, под видом борьбы с коронавирусным кризисом, многие из «препятствий», которые они называли препятствиями на пути внедрения этой системы, быстро устраняются».В https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/ статье , опубликованной в начале апреля, Уитни Уэбб уже рассматривала центральную роль «Центра безопасности здоровья» при Университете Джона Хопкинса в нынешней пандемии, его участие в предшествующих симуляциях пандемии и биооружия, а также его тесные связи с американским аппаратом безопасности и военным аппаратом.«https://childrenshealthdefense.org/news/the-truth-about-fauci-featuring-dr-judy-mikovits/ Правда о Фаучи »: В новом интервью американский вирусолог доктор Джуди Миковиц рассказывает о своём очень негативном профессиональном опыте с доктором Энтони Фаучи, который в настоящее время играет важную роль в формировании мер правительства США против COVID-19.Организации по оказанию помощи https://www.welt.de/wirtschaft/article207092745/Corona-Pandemie-Rezession-beschert-der-Welt-die-noch-groessere-Katastrophe.html предупреждают , что «гораздо больше людей» погибнет от экономических последствий принятых мер, чем от самого вируса. Прогнозы в настоящее время предсказывают, что от 35 до 65 миллионов человек попадут в абсолютную нищету, и многим из них грозит голодная смерть.https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_pb_38_2020.pdf Ожидается , что в Германии в 2020 году на краткосрочной основе будут работать 2,35 миллиона человек, что более чем в два раза больше, чем после финансового кризиса 2008/2009 годов.
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 5351Нанятые на краткосрочной основе в Германии, тыс.чел.
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25.04.2020 17:51 Відповісти
Дай ссылки--хочу отправить родичам...А то памперсы закончились и противоожоговые от кипятка , которым ссут от страха!
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25.04.2020 17:59 Відповісти
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 8709
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25.04.2020 18:06 Відповісти
На Ковид-19 - Swiss Propaganda Research
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/
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25.04.2020 18:14 Відповісти
посилання на мордовські нацистські ресурси - це зашквар, покидьку!
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26.04.2020 08:35 Відповісти
Ты совсем ущербное на голову? Зебил?
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26.04.2020 14:23 Відповісти
невже помилково посилаєшся? щось не віриться
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26.04.2020 14:47 Відповісти
та нє. Там прямо на першій сторінці всі нарративи кремлєботів перелічені - треба бути сліпим щоб їх не помітити.
То що, кремлєботе, "чем гірше - тим краще"?
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26.04.2020 14:50 Відповісти
Обоснуй, где именно нарративы, как ты их определил и т.д.
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26.04.2020 15:12 Відповісти
1. Вірус нестрашний - летальність як від грипу
2. Багато переносять "на ногах"
3. Профіль смертності відповідає смертності від віку
4. Якщо факти з пп1-3 не відповідають дійсності - то фейки
5. І взагалі якщо люди не померли б від наших войск від коронавірусу, то вони померли б от войск НАТО природніх причин
6. Якщо в деяких країнах летальність зашкалює - то це погане повітря, колапс охорони здоров'я, спроба розкрутити Німеччину на бабки, просто дебіли
7. І взагалі колапс охорони здоров'я звична справа в розвинутих країнах
8. Ну а коли колапс - то сам бог велів високу смертність
9. На коронавірус списують всі смерті - від інфаркту до поносу
10. Експоненціальні графіки смертей і захворюваності тому, що експоненціально зростає тестування
11. Країни без карантину почувають себе добре
12. Багато провідних! вчених кажуть що все неправда і все обман
13. Декілька СМІ піймані на використанні чужих фото - значить 100% віруса не існує
14. Знову багато провідних! вчених пропонують всіх швидко заразити, щоб швидко одужили і... мабуть розорити фармкампанії чи щось таке... сам додумай
15. Ну і звісно Сноуден, куди ж без нього....

Ще там є про жидомасонські заговори і прочу мордовсько-нацистську муть

А як я зрозумів що то маячня? Бо ваш хазяїн з кремля зарився у свій самий глибокий бункер і розмірковує над тим щоб ввести танки у москву.
Раніше при вірусах грипа нічого такого не відбувалося.
Зрозуміло, боте?
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26.04.2020 16:20 Відповісти
Куча словесного поноса. Каким боком ты это все привязал к кацапам? Или этот раздел на сайте выдал себя https://swprs.org/russian-propaganda/ ? Или твою пустую голову зебилы загадили? Хотя по поносу понятно, что ты или непроходимо туп или зебило(кремле)бот.
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26.04.2020 20:33 Відповісти
Слился? Научись отвечать за свои слова для начала.
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26.04.2020 15:45 Відповісти
вище я тобі підсумував першу сторінку з мордовсько-пропагандистського сайту, боте
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26.04.2020 16:21 Відповісти
Так это ссыкуны тут спамят аниковид, или ботва ВОЗовская?
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25.04.2020 19:11 Відповісти
Какое отношение количество заболевших имеет к скорости распространения????????
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25.04.2020 17:57 Відповісти
Какое отношение украинский флажок имеет к тебе кац?
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25.04.2020 17:59 Відповісти
Лечись лаптекопытное, козломордое.
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25.04.2020 18:01 Відповісти
Самовнушение?
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25.04.2020 18:08 Відповісти
И почему вы порохоботы поголовно все такие хамы? Видать это врожденное!
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25.04.2020 18:11 Відповісти
Ответь сначала, почему зебилы и кремлеботы за одно и то же топят?
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25.04.2020 18:12 Відповісти
Кацап, под еврея косишь?
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25.04.2020 18:16 Відповісти
Слив засчитан ботяра
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25.04.2020 18:23 Відповісти
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25.04.2020 18:25 Відповісти
Без количества тестов - это мало о чем говорит.
В Москве оказалось, что 21% врачей у которых не было симптомов, уже переболели в легкой форме.
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25.04.2020 17:48 Відповісти
Пысы. Оказалось, что в Вишневом люди две недели не могли выпросить себе тестирование, т.к. их инфицирование не вкладывалось в теорию минздрава.
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25.04.2020 17:51 Відповісти
У твоїй москві нехай хоч усі передохнуть у легкій формі, то нам до того нема діла.
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25.04.2020 17:56 Відповісти
Тому що нічого було тягти всіх інфікованих з Китаю!
І кордони вже потрібно було перекрити відразу ж. А то і досі шастають негідники!
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25.04.2020 17:49 Відповісти
все, вернувшиеся из Китая, оказались не зараженными. А вот вернувшиеся из Европы, особенно из Италии почти все инфицированы.
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25.04.2020 17:57 Відповісти
Якщо б всі хто вернувся з Європи були інфіковані, то Україна вже була б на першому місці з мільйоном хворих
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25.04.2020 20:20 Відповісти
100%.
Найбільший п.здець у церквах чмосковського сатанату та серед наших політиків хто цілується з мордорськими
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26.04.2020 08:39 Відповісти
Основная масса инфицированных как раз пришла с европы.
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25.04.2020 18:03 Відповісти
звісно. чмосква ж теж географічно Європа
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26.04.2020 08:40 Відповісти
Тогда не было бы повода для карантина.
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25.04.2020 19:13 Відповісти
Число зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 9,5 тысячи, умерли 67 человек. А это 0,7% между прочим, при том что Лукашенко насрал на карантин. Самый низкий процент смертности в мире от коронавируса...
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25.04.2020 17:51 Відповісти
Смертність це відношення загальної кількості населення (і хворих і здорових) до померлих.
Летальність це відношення захворівших певною хворобою до померлих від цієї хвороби.

Так що смертність має опосередкований зв"язок із коронавірусом.

А летальність в Білорусі не можуть знати, бо ніхто не знає скільки там інфікованих.

І не будуть ніколи знати, бо там лукашенко визначає хто помер від коронавіруса, а хто ні.
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25.04.2020 17:58 Відповісти
думаю, дело в традициях чистоты.
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25.04.2020 17:59 Відповісти
да. вдало підчищають статистичні дані
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26.04.2020 08:41 Відповісти
я й кажу - напр. захворіли 1м., преставились 100к., стали здоровими 100к., дебіли, тобто для простаків подають як летальність - 10%, а то шо з 800к. прибл. стільки ж помруть, ну 50-50%, то таке. але летальність вже буде 50%.(грубо візьмемо, наприклад). примітивна маніпуляція
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25.04.2020 18:09 Відповісти
На тис захворілих 10 померло, 20 одужало.
Оптимісти - летальність 1%
Песимісти - шанс вижити - 2%
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26.04.2020 08:44 Відповісти
сасмый низкий показатель смертности в Германии.
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25.04.2020 17:58 Відповісти
69 умерших на 1млн жителей в Германии
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25.04.2020 18:43 Відповісти
https://censor.net/user/467858 0.7 це якби померло в 100 разів більше.
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25.04.2020 18:11 Відповісти
Ничего не хочу наговаривать, но я бы данным луки не верил.
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25.04.2020 18:23 Відповісти
https://censor.net/user/173160 В Беларуси тестов провели в два раза больше, чем у нас.
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25.04.2020 18:50 Відповісти
Провести тесты и назвать их результаты - две большие разницы. Потом, тесты можно проводить на заведомо нужной категории. Например, здоровых. И много еще чего можно. Все зависит от того, какой нужен результат. Зная Луку как большого пи-дуна, я бы ему не доверял.
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25.04.2020 18:53 Відповісти
В столбцовских больницах нет мест даже на коридорах https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374301/comments/#comments 6 25.04.2020, 18:49 5,068У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України - Цензор.НЕТ 4443

Больных будут перевозить в Марьину Горку.

https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374301/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374301/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374301/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374301/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374301/ https://pluso.ru/

Центральную районную больницу в Марьиной Горке готовят для приема пациентов с коронавирусом из Столбцовского района, пишет Telegram-канал https://t.me/bnkbel "Баста!" .
"По подтвержденной информации от сотрудников ЦРБ в Марьиной Горке больницу готовят для приёма больных с Covid-19 из Столбцовского района. Медики говорят, что поступило распоряжение, чтобы сократить большое скопление больных в Столбцовском районе", - сообщил читатель "Басты!" из Марьиной Горки.
Ранее эту информацию нам сообщали источники Telegram-канала из Столбцов.
"Тех, кто заражен и еще жив, увозят в другие районы - в Марьину Горку, Солигорск, Слуцк, потому что в нашей больнице мест нет даже на коридорах", - рассказал другой житель Столбцов.
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25.04.2020 21:16 Відповісти
так вони скоро і до Урала довезуть
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26.04.2020 08:45 Відповісти
в Беларуси 7 умерших на 1 млн жителей,в Украине-7,в США-158, в Испании-482,в Италии-430,в кацапстане-4.в Швеции-213.
это по состоянию на сегодня,25 апреля.
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25.04.2020 18:42 Відповісти
а как проводиться статистика ..
.
да и миграцыя и время..
.
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25.04.2020 20:53 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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25.04.2020 23:05 Відповісти
Марюс Лауринавичюс: Лукашенко упрямо отрицает то, что коронавирус убивает белорусов https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/comments/#comments 7 25.04.2020, 19:21 4,432У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України - Цензор.НЕТ 7605МАРЮС ЛАУРИНАВИЧЮС
ФОТО: DELFI
Беларусь является частью российской системы распространения дезинформации.

https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/ https://pluso.ru/

Во время пандемии коронавируса ни Россия, ни Китай не прекращают попыток расширить свое влияние и подмять под себя общественное мнение западных стран. Лукашенко https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374259/ также играет в этом свою роль . Об этом сайт Сharter97.org поговорил со старшим аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.
- Россия и Китай ведут информационную войну и несут ответственность за многие киберпреступления на территории ЕC и США. Активность Москвы и Пекина во время пандемии коронавируса пошла на спад или наоборот выросла?
- Активность этих двух стран не только не пошла на спад, но мы наблюдаем довольно новое явление. Последние отчеты, опубликованные в США, в которых исследуется деятельность товарищей с Востока, утверждают, что Россия, Китай и Иран часто объединяют силы для координированных действий по распространению дезинформации в западных странах. На данный момент активность этих стран в информационной сфере очень высока. Чего им удалось добиться? Точных данных о том, какой результат у всего этого информационного воздействия, пока что нет.https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374303/
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25.04.2020 21:21 Відповісти
Як це ви рахуєте?
Україна: 200 загиблих на 40 млн - 5/млн
Белорусь: 65 на 10 млн - 6.5/млн
расєя: 680 на 145 млн - 4.7/млн

У расєянцєв наразі найкращий результат, але летальність у них зростає, а у нас залишається на одному рівні більш-менш.
Дуже швидко вони вийдуть на перше місце за летальністю
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26.04.2020 08:50 Відповісти
ошибка техническая в Украиной.у нас 5 на млн.
а вообще я дал ссылку выше.
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26.04.2020 10:15 Відповісти
на расєї згідно вашого посилання за вчора +66 смертей, а у нас +8.
Різниця у 8,25 рази а населення лише у 3,6 разів більше.
Отже згідно темпів поширення вони нас невдовзі обженуть і значно випередять
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26.04.2020 10:45 Відповісти
може бути...але чекаемо
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26.04.2020 12:49 Відповісти
Тут можна оцінити рівень геращенка - "https://censor.net/ua/news/3185997/***********************************************************************************"
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25.04.2020 17:53 Відповісти
Сейчас к этой статистике добавятся пасхальные религиозные фанатики, особенно из РПЦ МП и совсем будет "весело"
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25.04.2020 17:54 Відповісти
Да вирусу все равно какой ты религии и из какой церкви.
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25.04.2020 18:06 Відповісти
При чем тут религия? Вопрос в несоблюдении карантина и правил гигиены в церквях.
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25.04.2020 18:24 Відповісти
Наталья Ларионова - врач лабораторной диагностики Витебской больницы скорой медицинской помощи. Она стала первым белорусским врачом, который нашел в себе смелость https://charter97.org/ru/news/2020/4/2/371602/ забить тревогу на весь мир .
В своем обращении Наталья написала: «цифры заболеваемости, которые Беларусь подает во Всемирную организацию здравоохранения, абсолютно мифические». Действительно, специалисты утверждают, что официальные белорусские цифры зараженных и умерших можно смело умножать минимум на 10…
В фильме https://charter97.org/ru/news/2020/4/20/373637/ «Эпидемия во время диктатуры» врач рассказывает:
«Я поняла, что я могу похоронить ряд своих близких друзей, потому что давно описано, как врачи погибают, и на износ, и трупы вывозят машинами.
Я поняла, что теряю семью, что теряю близких, врачей, мы будем на передовой, мы будем умирать, как мухи, я потеряю своих родителей, которые уже в возрасте.
Нас еще ждет впереди большое испытание. Это атомная бомба - то, что происходит. Почему люди, разумные политики, военные, почему все молчат? Мы просто предали свою страну, вы понимаете?
Но я не боюсь. Погибать так за родину хотя бы. У меня воевали мои деды, нельзя молчать в этой ситуации».
Смотрите фильм «Эпидемия во время диктатуры» на нашем канале https://vimeo.com/409688362 Vimeo .
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25.04.2020 17:58 Відповісти
дочь офицера...
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25.04.2020 18:01 Відповісти
Реальный врач реальной белорусской больницы
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25.04.2020 18:07 Відповісти
реальный человек вполне может гнать ирреальную волну. истерит дамочка.
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25.04.2020 18:09 Відповісти
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
aquarius580 .
>По ходу мутирует
С чего вы взяли ? Мутации (замена участков РНК) так быстро не происходят.
>кончая степенью иммунитета
Ни у кого нет иммунитета, если это новый вирус
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Александро
Наши дешевые полурабы, для неквалифицированного ручного труда, всей западной европе нужны.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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25.04.2020 21:19 Відповісти
угу... только вот цифры показывают, что брешешь ты, а не те, кого ты зачислил в тролли.
похоже, ты сам из этих. кацапстану нужен именно бесконечны дурантин, судьба украинских хроников ему пох. не?
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25.04.2020 21:23 Відповісти
Смертность в РБ меньше при большей зараженности! Дешевле всех лечить , чем валить экономику в любой стране! Респект Лукашенко, Швеции и т.д.
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25.04.2020 18:01 Відповісти
Просто они занижают статистику по умершим, все просто
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25.04.2020 18:16 Відповісти
а у нас завышают , и пугают население , чеб бабло рубить по тихому , и карантин растянуть на пару месяцев , или больше
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25.04.2020 18:57 Відповісти
Зашел на сайт создателей. Особенно порадовало размещение фильма на говноклассниках и вк.
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25.04.2020 18:11 Відповісти
Чем больше вернувшихся из Европы, тем злее вирус.
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25.04.2020 18:00 Відповісти
https://kriminal.tv/news/zaporozhskie_politsejskie_massovo_narushili_rezhim_karantina_nachalos_sluzhebnoe_rassledovanie_video.html
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25.04.2020 18:05 Відповісти
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 8089
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25.04.2020 18:18 Відповісти
Лукашенко на...рав вже дуже давно на всіх, крім самого себе та свого бажання, як Путін - бути при владі до смерті. Його ігнорування карантином та, якоби малі цифрм заражених та померлих - статистика Гулагів, де всі помирали не від тяжкої праці та нелюдських умов життя, а від старості та сердечних хвороб! Заявити у Білорусі, що є пандемія і загроза життю тисяч білорусів - підписати собі вирок, або вовчий квіток...Лукашенко та Путін - одне й теж, тіки у різних обгортках, нелюді.
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25.04.2020 18:21 Відповісти
Меркель со Швецией добавь в этот список...
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25.04.2020 18:47 Відповісти
Приятно, что Львовская область в конце списка.
Хотя у нас тоже многие работали в Европе и, наверное, вернулись?!
Но хотелось бы знать, сколько тестов здесь провели.
А то количество заболевших пишут, а количество проверенных - нет.
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25.04.2020 18:23 Відповісти
у вас у місті дотримуються карантину та масочного режиму?
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26.04.2020 09:38 Відповісти
За компанию и жид повесился и мы на карантине. В Украине же не 10 областей. Где красная зона (не не не та) где жёлтая, где зелёная? Махнули рукой - всех на карантин. Донецкая обл. вояками со всех сторон оцеплена, карантина 2 недели осталось у нас 27 случаев. за вчера на область сделан 1 (как там пишут Карл) 1 тест. Все сидят под замком. Полицаи сегодня на кладбище в райцентре не пускали протоколами пугали. У нас все на сельском погосте - там нет никого. . Тут промтоварные магазины работают - умора. На пол магазина ленточка натянута. Карантин. Пальцем показываешь - мне он то. В руки не даёт. Заражение. Заплатил деньги - выходит с тобой на крыльцо и отдаёт лампочку. Всё потому что магазин только по доставке работает. В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях Украины - Цензор.НЕТ 1935
P.S. Лаврой не попрекайте, нам до Запорожья ближе.
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25.04.2020 18:27 Відповісти
що вам не подобається? Ви хочете щоб на ту лампочку накашляло все населення вашого містечка перед потраплянням до вас у руки?
У нас і так одна видимість карантину - транспорт їздить, магазини хоч і обмеженно працюють.
Люди по вулицях ходять.
Як на мене практично ідеальний карантин, особливо як для такої влади
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26.04.2020 09:42 Відповісти
Стремительный рост числа заболевших короновирусом? А где стремительный рост числа тестов на короновирус? Принцип очень прост: В марте-апреле проводили относительно мало тестов, в т.ч. и по обьективным причинам. А сейчас более-менее организовали исследования. Естественно, больше обследований - больше выявленных заболеваний! Вроде бы нужно и карантин продолжить!
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25.04.2020 20:09 Відповісти
3енелейсские "новые2 лица !.-
ВЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ- КОТОРЫЕ ВЫ что бы нажиться В КАНУН ЭПИДЕМИИ ПРОДАЛИ в РФ ПОЛЬШУ ИТАЛИЮ И Т Д,
,
И ВЕРНИТЕ ЗА СВОИ СРЕДСТВА !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2020 20:51 Відповісти
 
 