У МОЗ показали швидкість поширення коронавірусу в областях України

У МОЗ опублікували графік швидкості поширення коронавірусу в областях України, які є лідерами із захворюваності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Коронавірус в цифрах".

Так, за даними відомства, перший випадок COVID-19 було зафіксовано 3 березня у Чернівецькій області. Зараз ця область (1 308) та Київ (1159) лідирують за кількістю випадків захворювання на COVID-19.

Також серед областей з найбільшим показником захворюваності Івано-Франківська (700), Тернопільська (565), Київська (519), Рівненська (483), Вінницька (377), Житомирська (337), Львівська (317) та Кіровоградська (306).

"Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8125 осіб. Ця кількість продовжує стрімко зростати в основному через ігнорування правил карантину", - зазначили у відомстві.

Ознайомитися з графіком швидкості поширення коронавірусу в областях України можна за посиланням. .