Киевский метрополитен опровергает информацию об открытии
Информация о том, что метро в столице якобы будет восстановлена с 31 мая, не соответствует действительности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт метрополитена.
"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина пока карантинные меры, в том числе касающиеся метро, продлены до 11 мая", — сказано в сообщении.
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В метрополитене подчеркнули, что у них нет канала в Telegram, на который накануне сослались ряд СМИ. Официальные страницы столичного метро есть только в Facebook и Twitter.
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Криворожстальмеценатов
для порохоботів це вже мантра що закінчує кожне повідомлення
поібно у сектантів "алілуя!" )))))
ЖеріТЄ
Кличко сдулся, но всё равно не худший представитель ...
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olodymyr Omelyan
@V_Omelyan
Весна. На дорогах Зеленського, збудованих у кінці 2019 року, пробиваються перші рослини... Хіба ж це не чудово, що Президент так дбає про природу?!
Єдине досягнення клоунів і те розлазиться по швах.
Де гроші, мародьори (тепер вже справжні)?
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Нє только лішь всє нє смогут нє єздіть... )))
Мы поедем, мы помчимся э-гей !!!
"По хрустящему морозу поспешим на край земли
И среди сугробов дымных затеряемся в дали."
Потому что нигде в мире не закрыли метро, во время корновируса.
В США сейчас - 1 миллион заражённых.
Метро работает. И там метро на порядок круче, там в сотни раз выше пассажиропоток в метро в американских крупных городах.
Думаете американцы идиоты, раз не закрыли метро как у нас?
Нет, наоборот, это у нас власть идиотов!
Только возможно огрнаичили количество работающих станций метрополитена.
Например в Лондоне закрыли около 40 странций метро из 270 станций.
То есть, закрыли лишь 14% станций метро в Лондоне а 84% станций метро работают
дивіться сюди, і буде вам відповідь
https://twitter.com/KyivMetroAlert Kyiv Metro Alert @KyivMetroAlert
https://twitter.com/KyivMetroAlert https://twitter.com/KyivMetroAlert
Друзі!
Новина, розповсюджена у ЗМІ щодо можливих дат роботи метро, не відповідає дійсності.
Офіційні сторінки метрополітену - сайт http://www.metro.kiev.ua/node/6213 http://www.metro.kiev.ua та сторінки у ФБ та Твіттер (Kyivmetroalerts і kyivmetroalert.
У нас НЕМАЄ каналу в Телеграм.
Тот кто становится пресмыкающимся,червем,может ли жаловаться,что его раздавили?