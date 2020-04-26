Киевский метрополитен опровергает информацию об открытии

Информация о том, что метро в столице якобы будет восстановлена с 31 мая, не соответствует действительности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт метрополитена.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина пока карантинные меры, в том числе касающиеся метро, продлены до 11 мая", — сказано в сообщении.

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В метрополитене подчеркнули, что у них нет канала в Telegram, на который накануне сослались ряд СМИ. Официальные страницы столичного метро есть только в Facebook и Twitter.