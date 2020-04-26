Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття

Інформація про те, що роботу метро в столиці нібито буде відновлено з 31 травня, не відповідає дійсності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт метрополітену.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну наразі карантинні заходи, зокрема що стосуються метро, ​​продовжено до 11 травня", - сказано в повідомленні.

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У Київському метрополітені підкреслили, що у них немає телеграм-каналу, на який напередодні послалися деякі ЗМІ. Офіційні сторінки столичного метро є тільки у фейсбуці та твітері.