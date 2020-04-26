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Новини Коронавірус і карантин
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Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття

Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття

Інформація про те, що роботу метро в столиці нібито буде відновлено з 31 травня, не відповідає дійсності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт метрополітену.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну наразі карантинні заходи, зокрема що стосуються метро, ​​продовжено до 11 травня", - сказано в повідомленні.

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У Київському метрополітені підкреслили, що у них немає телеграм-каналу, на який напередодні послалися деякі ЗМІ. Офіційні сторінки столичного метро є тільки у фейсбуці та твітері.

карантин (18172) Київ (19665) Метрополітен (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Метро нигде в мире не закрыли. Только ублюдки в одной Украине закрыли. На весь мир прославились.
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25.04.2020 18:47 Відповісти
+26
https://twitter.com/V_Omelyan
https://twitter.com/V_Omelyan

olodymyr Omelyan

@V_Omelyan


Весна. На дорогах Зеленського, збудованих у кінці 2019 року, пробиваються перші рослини... Хіба ж це не чудово, що Президент так дбає про природу?!

Відновлення роботи київського метро планується на 31 травня, але їздити зможуть не всі - Цензор.НЕТ 125

Відновлення роботи київського метро планується на 31 травня, але їздити зможуть не всі - Цензор.НЕТ 8456
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25.04.2020 19:56 Відповісти
+23
Самая тупорылая власть в мире - прославилась тем, что единственная в мире закрыла в метро.
Это исторический факт.
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25.04.2020 18:55 Відповісти
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Нема кредиту, але є рахунки та картки у моїх родичів... Якщо перейде Приват Коломойському, то перейдемо в інший банк.
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25.04.2020 19:22 Відповісти
тогда не в инший банк,а в СС массовый переход начнётся - всё по классике..
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25.04.2020 20:09 Відповісти
бачу ти, боте, занадто переймаєшся банком алігарха
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26.04.2020 10:13 Відповісти
читай до конца. https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен. Абсурд?
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25.04.2020 19:19 Відповісти
манцы
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25.04.2020 20:11 Відповісти
Чхати на суд. За твоїм же твердженням судовий розгляд і судове рішення- одне й те ж.
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26.04.2020 16:28 Відповісти
В "конституции" пишет шо гос-во дожно выдавать засоби инд. защиты в случае - бла-бла-бла - и ВНЕЗАПНО - эпидемической опасности!
Поэтому - покупаем, кстати, скидка, на счет 2242=5696 Кобромойский ком уа., покупаем книжечку и любой "судья" обосрется, спасиБоб за то шо поддержали Криворожсталь меценатов
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25.04.2020 19:24 Відповісти
В Метро смогут ездить не только лишь все, мало кто сможет это делать
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25.04.2020 19:25 Відповісти
пропоную закрити такси, бо "за правилами карантину між водієм і пасажиром відстань складає не більше 50 см, а має бути 200 см, не менше!" ну! зроБЕм це разаом ЗЕ???
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25.04.2020 19:37 Відповісти
зроБЕм це разаом ЗЕ???

для порохоботів це вже мантра що закінчує кожне повідомлення
поібно у сектантів "алілуя!" )))))
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25.04.2020 23:04 Відповісти
а що таке? не подобається власний лозунг?
ЖеріТЄ
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26.04.2020 10:14 Відповісти
власне порохоботи цю мантру постійно зараз використовують. до кого претензії ?
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26.04.2020 12:03 Відповісти
Чому ніхто з притомних політиків не оскаржив у суді цей нікчемний дурантін? Чому ніхто публічно не нагадає, що в сезоні 2009-10 років від свинського грипу в Україні померло 1125 людей? А за перші два місяці - 543? І що ніхто тоді не роздмухував паніки і не карантінив людей? Досить мовчати. Треба виходити на акції протесту.
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26.04.2020 09:40 Відповісти
Речь идёт обо всей Украине.
Кличко сдулся, но всё равно не худший представитель ...
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25.04.2020 20:07 Відповісти
На безрыбье и рак - рыба..?)
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25.04.2020 20:34 Відповісти
Ну не с ринга, а с майдана. Этот из троицы поросят, как я их называл, дольше всех продержался. Еще были Тягнибок и Яценюк. Значит как минимум этих двоих он умнее.
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25.04.2020 20:30 Відповісти
Ну... Я б поспорил, насчет Яйценюха...)
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25.04.2020 20:33 Відповісти
Вернее, едить смогут не только лишь все... Мало, кто это сможет сделать...
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25.04.2020 19:49 Відповісти
А за твоей задн.цей зеленая плесень?
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25.04.2020 20:06 Відповісти
https://twitter.com/V_Omelyan
https://twitter.com/V_Omelyan

olodymyr Omelyan

@V_Omelyan


Весна. На дорогах Зеленського, збудованих у кінці 2019 року, пробиваються перші рослини... Хіба ж це не чудово, що Президент так дбає про природу?!

Відновлення роботи київського метро планується на 31 травня, але їздити зможуть не всі - Цензор.НЕТ 125

Відновлення роботи київського метро планується на 31 травня, але їздити зможуть не всі - Цензор.НЕТ 8456
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25.04.2020 19:56 Відповісти
Десь радіє Одна Грета Тумберг. Ніщо не зупинить назламну силу природи, в купі з фіговим асфальтом.
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25.04.2020 19:58 Відповісти
Це ота дорога до Маріуполя у 300км за місяць?
Єдине досягнення клоунів і те розлазиться по швах.
Де гроші, мародьори (тепер вже справжні)?
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26.04.2020 09:45 Відповісти
А хто клав?
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26.04.2020 15:22 Відповісти
Давайте,давайте.... больше треша зебилы,еще не пробили дно
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25.04.2020 20:08 Відповісти
куплю спецпропуск на самолёт в любой аэропорт Украины. Дорого)) достали уже все карантиносоздатели на этой долбаной планете.
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25.04.2020 20:15 Відповісти
Вообще отменить транспорт ещё лет на пять и все будет Гуд.
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25.04.2020 21:03 Відповісти
Само бедная страна Европы устраивает само длинный карантин в Эвропе?
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25.04.2020 21:21 Відповісти
Пока Зелю не нагонят.
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26.04.2020 14:48 Відповісти
Кличко рулит.
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25.04.2020 21:43 Відповісти
Восстановление работы киевского метро планируется на 31 мая, но ездить смогут не все
***************
Нє только лішь всє нє смогут нє єздіть... )))
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25.04.2020 22:09 Відповісти
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25.04.2020 23:55 Відповісти
Єслі да мєжду прочім однако, то возможно нікогда і нєт патамушто...
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26.04.2020 00:07 Відповісти
И то не всегда...😀
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26.04.2020 07:59 Відповісти
К тому времени как откроют метро ЗЕбилам уже просто не за что будет ездить. ЗЕскот будет жетончики в кредит брать
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25.04.2020 22:25 Відповісти
В Украине всего-то 2 метро: Киев и Харьков.
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26.04.2020 06:55 Відповісти
от зараз дніпрянам було абідна
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26.04.2020 09:47 Відповісти
Эх!
Мы поедем, мы помчимся э-гей !!!
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26.04.2020 12:09 Відповісти
Скорше б:
"По хрустящему морозу поспешим на край земли
И среди сугробов дымных затеряемся в дали."
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26.04.2020 16:10 Відповісти
Забудь.
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26.04.2020 19:21 Відповісти
Из-за опасности возникновения Майдана Митрополитен в Киеве восстанавливаться не будет.
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26.04.2020 14:46 Відповісти
Єдина об'єктивна причина .
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26.04.2020 15:04 Відповісти
И по какому поводу очередной, уже сотый за последний год, соемайдан? По поводу постоянного ныне совместного голосования "За!" в ВР пэсов и "слуг"?
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26.04.2020 15:09 Відповісти
угу
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12.05.2020 15:19 Відповісти
Кстати, следующая власть, может спокойно предьявить обвинения Зеленскому и его власти, в том, что они завдали державі непоправних економічних збитків на млрд. гривень, в зв'язку з закриттям метро та транспортного сполучення.
Потому что нигде в мире не закрыли метро, во время корновируса.
В США сейчас - 1 миллион заражённых.
Метро работает. И там метро на порядок круче, там в сотни раз выше пассажиропоток в метро в американских крупных городах.
Думаете американцы идиоты, раз не закрыли метро как у нас?
Нет, наоборот, это у нас власть идиотов!
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26.04.2020 14:52 Відповісти
Московский тоже работает, а он уже обошёл нью-йоркский и уступает только китайским.
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26.04.2020 14:59 Відповісти
Метро не закрыли нигде в мире...
Только возможно огрнаичили количество работающих станций метрополитена.
Например в Лондоне закрыли около 40 странций метро из 270 станций.
То есть, закрыли лишь 14% станций метро в Лондоне а 84% станций метро работают
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26.04.2020 15:00 Відповісти
В Китаї в Ухані закрили, але в Пекіні, Шанхаї і тд метро працювало... Більше ніде! Так в Ухані ж капець був!
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26.04.2020 15:27 Відповісти
Так якого числа відкриють метро і досі нема відповіді🙄
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26.04.2020 15:00 Відповісти
https://twitter.com/KyivMetroAlert

дивіться сюди, і буде вам відповідь

https://twitter.com/KyivMetroAlert Kyiv Metro Alert @KyivMetroAlert

https://twitter.com/KyivMetroAlert https://twitter.com/KyivMetroAlert



Друзі!
Новина, розповсюджена у ЗМІ щодо можливих дат роботи метро, не відповідає дійсності.
Офіційні сторінки метрополітену - сайт http://www.metro.kiev.ua/node/6213 http://www.metro.kiev.ua та сторінки у ФБ та Твіттер (Kyivmetroalerts і kyivmetroalert.
У нас НЕМАЄ каналу в Телеграм.
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26.04.2020 15:14 Відповісти
Тобто і там не говориться про дату відкриття метро! Лише про дату розпорядження щодо карантину.
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26.04.2020 15:40 Відповісти
Метро открют 2021 году, если в 2020 году не будет Майдана.
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26.04.2020 15:35 Відповісти
Зеля встретит Путлера в Киеве на белом коне..посидите в карантине еще чуть...,самоизолируйтесь 73% процентные хряки...
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26.04.2020 15:04 Відповісти
Годы учат многому....,чего дни Зеленского не знают...
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26.04.2020 15:08 Відповісти
Відновлення роботи київського метро планується на 31 травня, але їздити зможуть не всі - Цензор.НЕТ 1156
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26.04.2020 15:11 Відповісти
Я стану на колени перед Путлером...,эта фраза Зеленского... КЛЮЧЕВАЯ... Сам себя сдал задолго до президенства...
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26.04.2020 15:14 Відповісти
У Имманула Канта есть такая фраза...
Тот кто становится пресмыкающимся,червем,может ли жаловаться,что его раздавили?
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26.04.2020 15:16 Відповісти
Metro 2020
Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття - Цензор.НЕТ 7419
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26.04.2020 16:15 Відповісти
Надо уже привыкнуть, что с настоящей властью уже никому не в чём нельзя верить.
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26.04.2020 17:23 Відповісти
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