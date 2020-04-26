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Київський метрополітен спростовує інформацію про відкриття
Інформація про те, що роботу метро в столиці нібито буде відновлено з 31 травня, не відповідає дійсності.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт метрополітену.
"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну наразі карантинні заходи, зокрема що стосуються метро, продовжено до 11 травня", - сказано в повідомленні.
У Київському метрополітені підкреслили, що у них немає телеграм-каналу, на який напередодні послалися деякі ЗМІ. Офіційні сторінки столичного метро є тільки у фейсбуці та твітері.
Топ коментарі
+31 Володимир Мик
показати весь коментар25.04.2020 18:47 Відповісти Посилання
+26 Перехватчик
показати весь коментар25.04.2020 19:56 Відповісти Посилання
+23 Володимир Мик
показати весь коментар25.04.2020 18:55 Відповісти Посилання
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Криворожстальмеценатов
для порохоботів це вже мантра що закінчує кожне повідомлення
поібно у сектантів "алілуя!" )))))
ЖеріТЄ
Кличко сдулся, но всё равно не худший представитель ...
https://twitter.com/V_Omelyan
olodymyr Omelyan
@V_Omelyan
Весна. На дорогах Зеленського, збудованих у кінці 2019 року, пробиваються перші рослини... Хіба ж це не чудово, що Президент так дбає про природу?!
Єдине досягнення клоунів і те розлазиться по швах.
Де гроші, мародьори (тепер вже справжні)?
***************
Нє только лішь всє нє смогут нє єздіть... )))
Мы поедем, мы помчимся э-гей !!!
"По хрустящему морозу поспешим на край земли
И среди сугробов дымных затеряемся в дали."
Потому что нигде в мире не закрыли метро, во время корновируса.
В США сейчас - 1 миллион заражённых.
Метро работает. И там метро на порядок круче, там в сотни раз выше пассажиропоток в метро в американских крупных городах.
Думаете американцы идиоты, раз не закрыли метро как у нас?
Нет, наоборот, это у нас власть идиотов!
Только возможно огрнаичили количество работающих станций метрополитена.
Например в Лондоне закрыли около 40 странций метро из 270 станций.
То есть, закрыли лишь 14% станций метро в Лондоне а 84% станций метро работают
дивіться сюди, і буде вам відповідь
https://twitter.com/KyivMetroAlert Kyiv Metro Alert @KyivMetroAlert
https://twitter.com/KyivMetroAlert https://twitter.com/KyivMetroAlert
Друзі!
Новина, розповсюджена у ЗМІ щодо можливих дат роботи метро, не відповідає дійсності.
Офіційні сторінки метрополітену - сайт http://www.metro.kiev.ua/node/6213 http://www.metro.kiev.ua та сторінки у ФБ та Твіттер (Kyivmetroalerts і kyivmetroalert.
У нас НЕМАЄ каналу в Телеграм.
Тот кто становится пресмыкающимся,червем,может ли жаловаться,что его раздавили?