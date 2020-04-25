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Новости Оборона
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Попадание "Вильхи-М" и воронка от взрыва. Эксклюзивное ВИДЕО

Корректируемая ракета "Вильха-М" украинского производства впервые на испытаниях поразила заданную цель на дистанции около 110 километров. Отклонение от флажка в центре мишени составило всего 15 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вильха-М" с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Снаряженная масса боевой части - 250 килограмм, в войска поставляется ракета с осколочно-фугасной боевой частью. При такой точной стрельбе это обеспечивает поражение любых объектов, боевой техники, а также полевых складов снабжения, штабов, баз, промышленных объектов - кроме сильно защищенных стационарных укрытий. Достигнут показатель точности гораздо лучше, чем при стрельбе советскими баллистическими ракетами "Точка-У", при той же дальности. К тому же "Точек" у нас осталось совсем немного, и надежность их систем управления спустя 35-40 лет после выпуска очень невысокая. "Вільха-М" - это модернизация ракеты "Вільха", в которой дальность пуска увеличена с 70 до 120 км. Первая партия ракет "Вільха" была поставлена в ВСУ в 2020 году, сейчас на очереди "Вільха-М", - сообщил в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он поздравил разработчиков, а также отметил, что пуски проходят в рамках оборонного заказа прошлого года.

"Финансирование ракетных программ на 2020 год на данный момент не расписано, пуски осуществлены в рамках Гособоронзаказа 2019 года, на данный момент по программе 2020 года финансирование не поступает, вопреки всем заявлениям высокопоставленных чиновников и указу президента Зеленского", - резюмировал Бутусов.

Также смотрите: Модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания, - Укроборонпром. ВИДЕО

Напомним, что испытания нового модернизированного комплекса "Вильха-М" также проходили в прошлом году. Тогда на них присутствовал Александр Турчинов, занимавший должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Автор: 

испытания (380) оборона (5238) ракеты (3616)


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Топ комментарии
+51
Когда кацапам дадите попробовать?
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25.04.2020 22:36 Ответить
+46
отец родной!.. мы тебя ждали, и вот ты пришел..
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25.04.2020 23:11 Ответить
+38
А теперь так:
Попадание ракеты "Вильха-М" по мишени - Цензор.НЕТ 8623
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25.04.2020 22:46 Ответить
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Страница 4 из 4
В твоём случае уже и проверять бесполезно, имбецилизм на лицо, с осложнением пупого диванного патриотима. А у меня 100% шанс что скажут всё нормально.
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26.04.2020 15:29 Ответить
Нормально скажут и прикроют в мягкой палате скотина ты зеленая...вали от сюда в инстаграм своего гандона презедента голуба мира...лошара тупая.
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26.04.2020 16:32 Ответить
Ой простите, я что попал в логово порохобыдла? Я не знал что это ферма порохотролей вонючих.
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26.04.2020 21:39 Ответить
Ватний, ти ватний совкодрочер, бідна ти тварина
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26.04.2020 22:12 Ответить
Юрасику - Зебілизм це приговор твому мозку, там апргрейд вже не допоможе, тільки Чємодан, вокзал , Расєя, як що ти ватні приоритети не зміниш
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26.04.2020 22:11 Ответить
А грыгорОВ это кацапская фамилия, ты кацапский задрипанец тут шифруешься.
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26.04.2020 15:30 Ответить
Гарнийй ти дурко, хто ж шифрується справжньою фамілією ? С.ка, голову все ж перевір в полікліниці
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26.04.2020 22:14 Ответить
"обеспечивает поражение любых объектов"
А флажок остался стоять. Даже не шелохнулся. Или это видеомонтаж и "воронку" вырыли экскаватором?
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26.04.2020 14:45 Ответить
А ты можешь вырыть круглую воронку экскаватором?
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26.04.2020 16:18 Ответить
Ты у псковских сцысантников спроси хотят еще раз в бой под гармонь и боярку поехать.....? Или уже хватит ,чёрт ты тупорогий.
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26.04.2020 16:30 Ответить
Флажок противоракетный.
Его можно только гранатой свалить.
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26.04.2020 20:01 Ответить
Кацапня і п*ятиколонці різко перестали звиздіти про неточність ракети. І , отримавши нові методички почали колективне завивання, що вибух це імітація попадання ракети. І всі, ***, такі специ, що аж блювати хочеться.
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26.04.2020 15:23 Ответить
Чем больше читаешь коментариев, тем больше понимаешь почему Украина так страдает, а стране больше 80% дибилов, не кажется ли тебе спец.
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26.04.2020 15:32 Ответить
73 процента дибилов вот и страдает.
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26.04.2020 16:19 Ответить
И плюс ещё 25% имбецилов, ети ещё страшнее.
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26.04.2020 21:41 Ответить
25 имбецилов это вообще потомство бо у 73 дебилов только имбицилы родятся, а мы будем ваши санитары и сотрудниками крематория, ты вообще этнос кацапий иванцов, не тебе сдесь рот разкрывать под тяжёлую руку тем более.
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26.04.2020 21:51 Ответить
От ти кацапидло кирзове, точно не дебіл, ти недоімперська скотина. Schweinehunde , як кажуть німці.
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27.04.2020 08:22 Ответить
Зейобку прЕзеденту мира ракета не нужна оно чмо зеленое раком станет и будет повторять 73% пока кацап будет ***...ь. А порох конечно плохой ,да зебилы ?
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26.04.2020 16:27 Ответить
Имбецил, а чем ты шароварник отличаешься от кацапов, когда тем плешивый впаривает мультики, а тебе голимый монтаж, и ты как лошара хлопаешь с ладоши, и гопака тупого отбиваешь.
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26.04.2020 21:44 Ответить
Тупого это тебя , так шо да, гопаком тупого тебя отбивает
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26.04.2020 21:53 Ответить
От ти кацапидло кирзове, точно не дебіл, ти недоімперська скотина. Schweinehunde , як кажуть німці.
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27.04.2020 08:23 Ответить
Ну нафига нам сейчас ракеты? Нам нужны боевые беспилотники - одноразовые и

многоразовые, стреляющие и несущие снаряд - но пастор Турчинов просрал развитие
и разработку беспилотников.
PS: поучитесь у Турции как нужно воевать.
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26.04.2020 18:23 Ответить
Класс конечно ...и че? Где мы это применим?..Нам ничего нельзя...Сидеть и гнить по окопам 6 ой год в 21ом веке и считать прилеты можно,мочить козломордину нет...С Байрактаров купленных год назад у Турков (гуру по уничтожению техники руссофашистни) хоть пыль в ангарах протирают??....😉
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26.04.2020 18:41 Ответить
Одразу видно шанобливе ставлення до державного майна-спеціально влучили 15метрів в сторону щоб не пошкодити жовтий прапорець.Молодці.Бо минулого разу розхерячили макет кремля і кровавий пастор пустив скупу сльозу.
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26.04.2020 19:38 Ответить
Скажи сколько тебе лет и я скажу сколько лет ты уже дурной на свете живёшь, все шо ты написал это настолько смешно и дебильно шо даже читать - время тратить по пусту.
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26.04.2020 21:57 Ответить
Если бы в 15 м от влажка взорвалась ракета, то там висели бы жалкие ошмётки.
И столбик, если не вкопан метров на 10, то тоже слегка бы подустал ровно стоять.
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26.04.2020 20:35 Ответить
Заряд мог быть не полный или вовсе без оного, с балластом.
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26.04.2020 22:00 Ответить
Чётко видно что взрыв под землёй. Осколочно - фугасная БЧ с контактным взрывателем?! Да половина осколков уйдёт в землю! На много эффективнее было бы подорвать её метров за 5 до земли.
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26.04.2020 21:58 Ответить
А откуда в свежей воронке от попадания дождевая вода ?
Суслики насцали ?
Или яму вырыли экскаватором месяц тому ?
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26.04.2020 19:57 Ответить
Грунтовая вода, нормальная тема, я как то на разминировании в Охтырке такую яму копал в ноябре, сухо на штык, на второй водичка сразу хоп и форма в гавно с сапогами.
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26.04.2020 22:03 Ответить
А почому видно що вона дождевая?
Ти в пісочкі на берегу моря ямки копав? Водичку з моря там бачив?
Отут та сама водичка з моря - яке зовсім поруч.
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27.04.2020 10:45 Ответить
ПО МОЕМУ ТАКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЭТО ЛАЖА И + ЧЕРТЯМ ПРОПУТИНСКИМ !!!
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26.04.2020 22:04 Ответить
Класс! Будут ракеты, будет мир.
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27.04.2020 07:17 Ответить
Вильха и Нептун - гарантии от кацапа. Поэтомут таварисч Путен требует свернуть финансирование. Слуги ищут способы.
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27.04.2020 08:11 Ответить
Кацапські свинособаки і п*ятиколонці на гілці біснуються.
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27.04.2020 08:25 Ответить
Зелень такую ракету скорее себе в зад засунет чем на террористов использует.
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28.04.2020 00:10 Ответить
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