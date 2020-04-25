Попадание "Вильхи-М" и воронка от взрыва. Эксклюзивное ВИДЕО

Корректируемая ракета "Вильха-М" украинского производства впервые на испытаниях поразила заданную цель на дистанции около 110 километров. Отклонение от флажка в центре мишени составило всего 15 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Снаряженная масса боевой части - 250 килограмм, в войска поставляется ракета с осколочно-фугасной боевой частью. При такой точной стрельбе это обеспечивает поражение любых объектов, боевой техники, а также полевых складов снабжения, штабов, баз, промышленных объектов - кроме сильно защищенных стационарных укрытий. Достигнут показатель точности гораздо лучше, чем при стрельбе советскими баллистическими ракетами "Точка-У", при той же дальности. К тому же "Точек" у нас осталось совсем немного, и надежность их систем управления спустя 35-40 лет после выпуска очень невысокая. "Вільха-М" - это модернизация ракеты "Вільха", в которой дальность пуска увеличена с 70 до 120 км. Первая партия ракет "Вільха" была поставлена в ВСУ в 2020 году, сейчас на очереди "Вільха-М", - сообщил в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он поздравил разработчиков, а также отметил, что пуски проходят в рамках оборонного заказа прошлого года.

"Финансирование ракетных программ на 2020 год на данный момент не расписано, пуски осуществлены в рамках Гособоронзаказа 2019 года, на данный момент по программе 2020 года финансирование не поступает, вопреки всем заявлениям высокопоставленных чиновников и указу президента Зеленского", - резюмировал Бутусов.

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Напомним, что испытания нового модернизированного комплекса "Вильха-М" также проходили в прошлом году. Тогда на них присутствовал Александр Турчинов, занимавший должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.