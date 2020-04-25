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Новини Оборона
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Влучання "Вільхи-М" і воронка від вибуху. Ексклюзивне ВІДЕО

Коректована ракета "Вільха-М" українського виробництва вперше на випробуваннях влучила у задану ціль на дистанції близько 110 кілометрів. Відхилення від прапорця в центрі мішені - всього 15 метрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вільха-М" із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Споряджена маса бойової частини - 250 кілограм, у війська поставляється ракета з осколково-фугасною бойовою частиною. За такої точної стрільби це забезпечує ураження будь-яких об'єктів, бойової техніки, а також польових складів постачання, штабів, баз, промислових об'єктів - окрім дуже захищених стаціонарних укриттів. Досягнуто показник точності набагато кращий, ніж під час стрільби радянськими балістичними ракетами "Точка-у", за тієї ж дальності. До того ж "Точок" у нас залишилося зовсім небагато, і надійність їхніх систем управління через 35-40 років посля випуску дуже невисока. "Вільха-М" - це модернізація ракети "Вільха", в якій дальність пуску збільшена з 70 до 120 км. Перша партія ракет "Вільха" була поставлена ​​в ЗСУ в 2020 році, зараз на черзі "Вільха-М", - повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він привітав розробників, а також зазначив, що пуски відбуваються в рамках оборонного замовлення минулого року.

"Фінансування ракетних програм на 2020 рік наразі не розписано, пуски здійснені в рамках держоборонзамовлення 2019 року, зараз  за програмою 2020 року фінансування не надходить, попри всі заяви високопоставлених чиновників і указу президента Зеленського", - підсумував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Модернізований танк Т-72 успішно пройшов підводні випробування, - Укроборонпром. ВIДЕО

Нагадаємо, що випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М" також відбувались минулого року. Тоді на них був присутній Олександр Турчинов, який обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

випробування (404) оборона (4831) ракети (4073)


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Топ коментарі
+51
Когда кацапам дадите попробовать?
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25.04.2020 22:36 Відповісти
+46
отец родной!.. мы тебя ждали, и вот ты пришел..
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25.04.2020 23:11 Відповісти
+38
А теперь так:
Попадание ракеты "Вильха-М" по мишени - Цензор.НЕТ 8623
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25.04.2020 22:46 Відповісти
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В твоём случае уже и проверять бесполезно, имбецилизм на лицо, с осложнением пупого диванного патриотима. А у меня 100% шанс что скажут всё нормально.
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26.04.2020 15:29 Відповісти
Нормально скажут и прикроют в мягкой палате скотина ты зеленая...вали от сюда в инстаграм своего гандона презедента голуба мира...лошара тупая.
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26.04.2020 16:32 Відповісти
Ой простите, я что попал в логово порохобыдла? Я не знал что это ферма порохотролей вонючих.
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26.04.2020 21:39 Відповісти
Ватний, ти ватний совкодрочер, бідна ти тварина
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26.04.2020 22:12 Відповісти
Юрасику - Зебілизм це приговор твому мозку, там апргрейд вже не допоможе, тільки Чємодан, вокзал , Расєя, як що ти ватні приоритети не зміниш
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26.04.2020 22:11 Відповісти
А грыгорОВ это кацапская фамилия, ты кацапский задрипанец тут шифруешься.
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26.04.2020 15:30 Відповісти
Гарнийй ти дурко, хто ж шифрується справжньою фамілією ? С.ка, голову все ж перевір в полікліниці
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26.04.2020 22:14 Відповісти
"обеспечивает поражение любых объектов"
А флажок остался стоять. Даже не шелохнулся. Или это видеомонтаж и "воронку" вырыли экскаватором?
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26.04.2020 14:45 Відповісти
А ты можешь вырыть круглую воронку экскаватором?
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26.04.2020 16:18 Відповісти
Ты у псковских сцысантников спроси хотят еще раз в бой под гармонь и боярку поехать.....? Или уже хватит ,чёрт ты тупорогий.
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26.04.2020 16:30 Відповісти
Флажок противоракетный.
Его можно только гранатой свалить.
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26.04.2020 20:01 Відповісти
Кацапня і п*ятиколонці різко перестали звиздіти про неточність ракети. І , отримавши нові методички почали колективне завивання, що вибух це імітація попадання ракети. І всі, ***, такі специ, що аж блювати хочеться.
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26.04.2020 15:23 Відповісти
Чем больше читаешь коментариев, тем больше понимаешь почему Украина так страдает, а стране больше 80% дибилов, не кажется ли тебе спец.
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26.04.2020 15:32 Відповісти
73 процента дибилов вот и страдает.
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26.04.2020 16:19 Відповісти
И плюс ещё 25% имбецилов, ети ещё страшнее.
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26.04.2020 21:41 Відповісти
25 имбецилов это вообще потомство бо у 73 дебилов только имбицилы родятся, а мы будем ваши санитары и сотрудниками крематория, ты вообще этнос кацапий иванцов, не тебе сдесь рот разкрывать под тяжёлую руку тем более.
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26.04.2020 21:51 Відповісти
От ти кацапидло кирзове, точно не дебіл, ти недоімперська скотина. Schweinehunde , як кажуть німці.
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27.04.2020 08:22 Відповісти
Зейобку прЕзеденту мира ракета не нужна оно чмо зеленое раком станет и будет повторять 73% пока кацап будет ***...ь. А порох конечно плохой ,да зебилы ?
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26.04.2020 16:27 Відповісти
Имбецил, а чем ты шароварник отличаешься от кацапов, когда тем плешивый впаривает мультики, а тебе голимый монтаж, и ты как лошара хлопаешь с ладоши, и гопака тупого отбиваешь.
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26.04.2020 21:44 Відповісти
Тупого это тебя , так шо да, гопаком тупого тебя отбивает
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26.04.2020 21:53 Відповісти
От ти кацапидло кирзове, точно не дебіл, ти недоімперська скотина. Schweinehunde , як кажуть німці.
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27.04.2020 08:23 Відповісти
Ну нафига нам сейчас ракеты? Нам нужны боевые беспилотники - одноразовые и

многоразовые, стреляющие и несущие снаряд - но пастор Турчинов просрал развитие
и разработку беспилотников.
PS: поучитесь у Турции как нужно воевать.
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26.04.2020 18:23 Відповісти
Класс конечно ...и че? Где мы это применим?..Нам ничего нельзя...Сидеть и гнить по окопам 6 ой год в 21ом веке и считать прилеты можно,мочить козломордину нет...С Байрактаров купленных год назад у Турков (гуру по уничтожению техники руссофашистни) хоть пыль в ангарах протирают??....😉
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26.04.2020 18:41 Відповісти
Одразу видно шанобливе ставлення до державного майна-спеціально влучили 15метрів в сторону щоб не пошкодити жовтий прапорець.Молодці.Бо минулого разу розхерячили макет кремля і кровавий пастор пустив скупу сльозу.
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26.04.2020 19:38 Відповісти
Скажи сколько тебе лет и я скажу сколько лет ты уже дурной на свете живёшь, все шо ты написал это настолько смешно и дебильно шо даже читать - время тратить по пусту.
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26.04.2020 21:57 Відповісти
Если бы в 15 м от влажка взорвалась ракета, то там висели бы жалкие ошмётки.
И столбик, если не вкопан метров на 10, то тоже слегка бы подустал ровно стоять.
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26.04.2020 20:35 Відповісти
Заряд мог быть не полный или вовсе без оного, с балластом.
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26.04.2020 22:00 Відповісти
Чётко видно что взрыв под землёй. Осколочно - фугасная БЧ с контактным взрывателем?! Да половина осколков уйдёт в землю! На много эффективнее было бы подорвать её метров за 5 до земли.
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26.04.2020 21:58 Відповісти
А откуда в свежей воронке от попадания дождевая вода ?
Суслики насцали ?
Или яму вырыли экскаватором месяц тому ?
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26.04.2020 19:57 Відповісти
Грунтовая вода, нормальная тема, я как то на разминировании в Охтырке такую яму копал в ноябре, сухо на штык, на второй водичка сразу хоп и форма в гавно с сапогами.
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26.04.2020 22:03 Відповісти
А почому видно що вона дождевая?
Ти в пісочкі на берегу моря ямки копав? Водичку з моря там бачив?
Отут та сама водичка з моря - яке зовсім поруч.
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27.04.2020 10:45 Відповісти
ПО МОЕМУ ТАКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЭТО ЛАЖА И + ЧЕРТЯМ ПРОПУТИНСКИМ !!!
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26.04.2020 22:04 Відповісти
Класс! Будут ракеты, будет мир.
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27.04.2020 07:17 Відповісти
Вильха и Нептун - гарантии от кацапа. Поэтомут таварисч Путен требует свернуть финансирование. Слуги ищут способы.
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27.04.2020 08:11 Відповісти
Кацапські свинособаки і п*ятиколонці на гілці біснуються.
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27.04.2020 08:25 Відповісти
Зелень такую ракету скорее себе в зад засунет чем на террористов использует.
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28.04.2020 00:10 Відповісти
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