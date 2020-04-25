Влучання "Вільхи-М" і воронка від вибуху. Ексклюзивне ВІДЕО

Коректована ракета "Вільха-М" українського виробництва вперше на випробуваннях влучила у задану ціль на дистанції близько 110 кілометрів. Відхилення від прапорця в центрі мішені - всього 15 метрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Споряджена маса бойової частини - 250 кілограм, у війська поставляється ракета з осколково-фугасною бойовою частиною. За такої точної стрільби це забезпечує ураження будь-яких об'єктів, бойової техніки, а також польових складів постачання, штабів, баз, промислових об'єктів - окрім дуже захищених стаціонарних укриттів. Досягнуто показник точності набагато кращий, ніж під час стрільби радянськими балістичними ракетами "Точка-у", за тієї ж дальності. До того ж "Точок" у нас залишилося зовсім небагато, і надійність їхніх систем управління через 35-40 років посля випуску дуже невисока. "Вільха-М" - це модернізація ракети "Вільха", в якій дальність пуску збільшена з 70 до 120 км. Перша партія ракет "Вільха" була поставлена ​​в ЗСУ в 2020 році, зараз на черзі "Вільха-М", - повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він привітав розробників, а також зазначив, що пуски відбуваються в рамках оборонного замовлення минулого року.

"Фінансування ракетних програм на 2020 рік наразі не розписано, пуски здійснені в рамках держоборонзамовлення 2019 року, зараз за програмою 2020 року фінансування не надходить, попри всі заяви високопоставлених чиновників і указу президента Зеленського", - підсумував Бутусов.

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Нагадаємо, що випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М" також відбувались минулого року. Тоді на них був присутній Олександр Турчинов, який обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України.