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Массовое обесточивание и поваленные деревья: на Закарпатье сегодня бушевала непогода. ФОТО

После обеда 25 апреля на территории Закарпатской области наблюдались неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер и дождь) в результате которых произошло падение деревьев и обесточивание населенных пунктов края.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Так, по состоянию на 17:15 было зафиксировано обесточивание 11 населенных пунктов в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах.

На местах работают аварийные бригады РЭС.

Массовое обесточивание и поваленные деревья: на Закарпатье сегодня бушевала непогода 01

Кроме того, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

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Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Все деревья распилены и убраны с мест их падения.

Массовое обесточивание и поваленные деревья: на Закарпатье сегодня бушевала непогода 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Информации о пострадавших в результате непогоды лиц в ГСЧС не поступало.

непогода (817) электроэнергия (772) Закарпатская область (2609)


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Сьогодні в Києві близько 16 години теж був дуже сильний вітер!
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25.04.2020 22:53 Ответить
Аж двоє повалених дерев )
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25.04.2020 22:55 Ответить
Читати не вміємо? Тільки фото дивитись?
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25.04.2020 23:29 Ответить
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1253958741772382208 11 ч

"26-го (годовщина аварии на ЧАЭС) будет очень большой праздник."
© Народний депутат Микола Тищенко.

Не хочу сказать, что Коля идиот, но...а, нет!
Как раз именно это я и хочу сказать!
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25.04.2020 22:56 Ответить
Довбана зелена мерзота!!
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25.04.2020 23:55 Ответить
У когось на шару дрова з'являться.
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26.04.2020 08:15 Ответить
 
 