Массовое обесточивание и поваленные деревья: на Закарпатье сегодня бушевала непогода. ФОТО

После обеда 25 апреля на территории Закарпатской области наблюдались неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер и дождь) в результате которых произошло падение деревьев и обесточивание населенных пунктов края.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Так, по состоянию на 17:15 было зафиксировано обесточивание 11 населенных пунктов в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах.

На местах работают аварийные бригады РЭС.

Кроме того, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

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Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Все деревья распилены и убраны с мест их падения.



Фото: пресс-служба ГСЧС

Информации о пострадавших в результате непогоды лиц в ГСЧС не поступало.