Масове знеструмлення і повалені дерева: на Закарпатті сьогодні бушувала негода. ФОТО
Після обіду 25 квітня на території Закарпатської області спостерігалися несприятливі погодні умови (поривчастий вітер та дощ) в результаті яких відбулося падіння дерев і знеструмлення населених пунктів краю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.
Так, станом на 17:15 зафіксовано знеструмлення 11 населених пунктів у Хустському (3 повністю, 1 частково), Берегівському (4 повністю, 1 частково), Виноградівському (1 повністю) та Великоберезнянському (1 частково) районах.
На місцях працюють аварійні бригади РЕМ.
Окрім того, вітер повалив 8 дерев на автошляхи у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.
Для ліквідації наслідків падіння дерев та гілок на місця залучено рятувальників місцевих пожежно-рятувальних підрозділів. Всі дерева розпилені та усунені з місць їх падіння.
Інформації щодо постраждалих внаслідок негоди осіб до ДСНС не надходило.
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