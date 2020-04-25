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Новини
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Масове знеструмлення і повалені дерева: на Закарпатті сьогодні бушувала негода. ФОТО

Після обіду 25 квітня на території Закарпатської області спостерігалися несприятливі погодні умови (поривчастий вітер та дощ) в результаті яких відбулося падіння дерев і знеструмлення населених пунктів краю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

Так, станом на 17:15 зафіксовано знеструмлення 11 населених пунктів у Хустському (3 повністю, 1 частково), Берегівському (4 повністю, 1 частково), Виноградівському (1 повністю) та Великоберезнянському (1 частково) районах.

На місцях працюють аварійні бригади РЕМ.

Масове знеструмлення і повалені дерева: на Закарпатті сьогодні бушувала негода 01

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Окрім того, вітер повалив 8 дерев на автошляхи у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.

Для ліквідації наслідків падіння дерев та гілок на місця залучено рятувальників місцевих пожежно-рятувальних підрозділів. Всі дерева розпилені та усунені з місць їх падіння.

Інформації щодо постраждалих внаслідок негоди осіб до ДСНС не надходило.

Масове знеструмлення і повалені дерева: на Закарпатті сьогодні бушувала негода 02
Фото: пресслужба ДСНС

негода (760) Електрика (2042) Закарпатська область (2078)


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Сьогодні в Києві близько 16 години теж був дуже сильний вітер!
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25.04.2020 22:53 Відповісти
Аж двоє повалених дерев )
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25.04.2020 22:55 Відповісти
Читати не вміємо? Тільки фото дивитись?
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25.04.2020 23:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1253958741772382208 11 ч

"26-го (годовщина аварии на ЧАЭС) будет очень большой праздник."
© Народний депутат Микола Тищенко.

Не хочу сказать, что Коля идиот, но...а, нет!
Как раз именно это я и хочу сказать!
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25.04.2020 22:56 Відповісти
Довбана зелена мерзота!!
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25.04.2020 23:55 Відповісти
У когось на шару дрова з'являться.
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26.04.2020 08:15 Відповісти
 
 