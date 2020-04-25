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Новости Коронавирус и карантин
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Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - Генконсульство

Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - Генконсульство

Во вторник, 28 апреля, авиакомпания SkyUp совершит спецрейс по маршруту Неаполь-Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генконсульства.

"Сообщаем о проведении авиакомпанией "Sky Up" 28 апреля (вторник) в 18:10 нерегулярного специального рейса по маршруту Неаполь-Киев. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании", - отмечается в сообщении.

Дипломаты также напоминают, что у возвращающихся украинцев есть выбор - пройти обсервацию или установить приложение "Дій вдома" и оставаться в самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры планирует на следующей неделе эвакуацию украинцев из Израиля, США, Таиланда и других стран, - Криклий

Автор: 

Италия (1655) карантин (16729) эвакуация (2102) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - МИД - Цензор.НЕТ 1944
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25.04.2020 23:01 Ответить
+18
Кличко, тримай ще один подарунок від ЗЕ.
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25.04.2020 23:01 Ответить
+13
Возіть,їх,вже, через Кривий Ріг...! Може вирівняється...
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25.04.2020 23:06 Ответить
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Кличко, тримай ще один подарунок від ЗЕ.
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25.04.2020 23:01 Ответить
Це сракомийки відгукнулись на заклик блаЗЕня повертатись.
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25.04.2020 23:12 Ответить
СВЕЖАЧОК )))
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25.04.2020 23:42 Ответить
Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - МИД - Цензор.НЕТ 1944
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25.04.2020 23:01 Ответить
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25.04.2020 23:03 Ответить
Знову інфікують Київ...
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25.04.2020 23:03 Ответить
Карантин Закінчить,коли Знищать останнього киянина...
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25.04.2020 23:05 Ответить
чушь )
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25.04.2020 23:06 Ответить
Порох бы вывозил всех бесплатно. А Зельц и тут, на чужом горе, пытается денег заработать!
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25.04.2020 23:06 Ответить
А чого це їх треба безплатно возить?
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26.04.2020 08:18 Ответить
Возіть,їх,вже, через Кривий Ріг...! Може вирівняється...
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25.04.2020 23:06 Ответить
Есть еще вариант! Чтобы два раза не летать, везти прямиком в Финляндию на сбор клубники!
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25.04.2020 23:11 Ответить
Через мацкву...
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25.04.2020 23:12 Ответить
23.00
ПРИЙШЛА НОВА ЗМІНА.
Тролі ***** обмінялися ніками, і продовжують свою діяльнісь.
Тепер, якщо присутні на форумі українці спробують спілкуватися з якимось как-цапським ніком - тролем, їм доведеться усвідомити, що вони спілкуються з іншою особою, яка просто прийняла зміну.
Така реальність ********* "форуму".
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25.04.2020 23:13 Ответить
Интернет вообще превратился в говно. Сплошные соц сети. Помню в 90-00 годы было совсем другое. Сейчас интернет нужен только для онлайн игрушек, общаться в нём просто впадлу. Скоро брошу, если что.
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25.04.2020 23:17 Ответить
Чому б не організувати якусь профспілку протидії?
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25.04.2020 23:21 Ответить
Немає Лідера. Я думаю потрібен варяг, типу Єрдогана, наші якісь дєбіли.
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25.04.2020 23:25 Ответить
Єврей Зе .
? Порошенко
Татаро-монгол Янук
Українець Ющенко
Татарин (комуніст) Кучма
Українець (комуніст) Кравчук

З шести, чотири варяги.
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25.04.2020 23:35 Ответить
Ні, Вар'яги це як у Івана Грозного в росії, це повністю не українці. І не семіти, і не грузини. Це-турки або... Нема більше нікого, але є ще розумні люди, знайдуть, як захочуть. Ну не знаю, все добре-падаєм. (С)
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25.04.2020 23:41 Ответить
Чому б для початку нашої з вами дискусії, вам би не почитати історії трохи?
Повірте мені на слово, ви абсолютно не праві.
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25.04.2020 23:56 Ответить
В мене вже нема думок...
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25.04.2020 23:44 Ответить
"В мене вже нема думок..." - це просто пісня.
Якого сорту бамбук курите?
Пришліть, будь ласка.
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25.04.2020 23:47 Ответить
Адресу дайте.
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26.04.2020 00:09 Ответить
Нідерланди
Кию Савіцькому
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26.04.2020 00:14 Ответить
Панда в течение суток в среднем ест 12 часов.
Человек во время карантина ест как панда.
Из-за этого это называется пандемия.
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25.04.2020 23:13 Ответить
Панду геть!
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25.04.2020 23:15 Ответить
Какие новогодние желания загадывали 31 декабря 2019:
Грета Тунберг: «чтобы самолеты не летали и дети перестали ходить в школу не только по пятницам а вообще»
Российские олимпийцы: «если нас не пустят на олимпиаду в Токио так пусть и никто туда не поедет»
Лукашенко: «чтобы продавцы нефти начали доплачивать покупателям за нефть»
Собачки: «чтобы хозяева сами себе надели намордники и упрашивали нас пойти погулять»
Милиционеры: «что бы можно было кого угодно останавливать для проверки документов и выписки штрафов»
Учителя: «чтобы в школу можно было не ходить, а зарплату все равно получать»
Невыездные за границу: «раз уж нам нельзя - так пусть и никого не пускают!»
Жены: «чтобы отменили все эти спортивные матчи и закрыли бары!»
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25.04.2020 23:35 Ответить
Зедослідження.
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26.04.2020 08:14 Ответить
Дипломаты также напоминают, что у возвращающихся украинцев есть выбор - пройти обсервацию или установить приложение "Дій вдома" и оставаться в самоизоляции. Источник: https://censor.net.ua/n3191567
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Чому мобільний додаток "Дій вдома" замінює обсервацію?
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25.04.2020 23:14 Ответить
Родненькие, уж как мы соскучились!
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25.04.2020 23:15 Ответить
Привезуть вам короновірус!
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25.04.2020 23:16 Ответить
на смену павшим бойцам подтягиваются новые. Ох пожалеют" В Италии скоро кончится, а тут только начинается.
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25.04.2020 23:21 Ответить
полет из жопы в жопу за свой счет!
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25.04.2020 23:29 Ответить
Эпидемия будет продолжаться до конца карантина (В. Кличко).
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26.04.2020 01:07 Ответить
интересно они выехали из Украины до 12 марта, даты введения карантина или после ( если после то пусть там и сидят до окончания пандемии).. И второе, если они выехали до 12 марта, то почему не вернулись в первую неделю после объявления карантина, а еще лучше когда в феврале пандемия началась в Италии. Но в любом случае ни каких подписок, на 17 дней в спец учреждения на изоляцию.
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26.04.2020 09:53 Ответить
 
 