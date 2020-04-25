Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - Генконсульство

Во вторник, 28 апреля, авиакомпания SkyUp совершит спецрейс по маршруту Неаполь-Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генконсульства.

"Сообщаем о проведении авиакомпанией "Sky Up" 28 апреля (вторник) в 18:10 нерегулярного специального рейса по маршруту Неаполь-Киев. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании", - отмечается в сообщении.

Дипломаты также напоминают, что у возвращающихся украинцев есть выбор - пройти обсервацию или установить приложение "Дій вдома" и оставаться в самоизоляции.

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