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Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - Генконсульство
Во вторник, 28 апреля, авиакомпания SkyUp совершит спецрейс по маршруту Неаполь-Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генконсульства.
"Сообщаем о проведении авиакомпанией "Sky Up" 28 апреля (вторник) в 18:10 нерегулярного специального рейса по маршруту Неаполь-Киев. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании", - отмечается в сообщении.
Дипломаты также напоминают, что у возвращающихся украинцев есть выбор - пройти обсервацию или установить приложение "Дій вдома" и оставаться в самоизоляции.
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+20 Peterman Pinscher
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+13 bezmegh
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ПРИЙШЛА НОВА ЗМІНА.
Тролі ***** обмінялися ніками, і продовжують свою діяльнісь.
Тепер, якщо присутні на форумі українці спробують спілкуватися з якимось как-цапським ніком - тролем, їм доведеться усвідомити, що вони спілкуються з іншою особою, яка просто прийняла зміну.
Така реальність ********* "форуму".
? Порошенко
Татаро-монгол Янук
Українець Ющенко
Татарин (комуніст) Кучма
Українець (комуніст) Кравчук
З шести, чотири варяги.
Повірте мені на слово, ви абсолютно не праві.
Якого сорту бамбук курите?
Пришліть, будь ласка.
Кию Савіцькому
Человек во время карантина ест как панда.
Из-за этого это называется пандемия.
Грета Тунберг: «чтобы самолеты не летали и дети перестали ходить в школу не только по пятницам а вообще»
Российские олимпийцы: «если нас не пустят на олимпиаду в Токио так пусть и никто туда не поедет»
Лукашенко: «чтобы продавцы нефти начали доплачивать покупателям за нефть»
Собачки: «чтобы хозяева сами себе надели намордники и упрашивали нас пойти погулять»
Милиционеры: «что бы можно было кого угодно останавливать для проверки документов и выписки штрафов»
Учителя: «чтобы в школу можно было не ходить, а зарплату все равно получать»
Невыездные за границу: «раз уж нам нельзя - так пусть и никого не пускают!»
Жены: «чтобы отменили все эти спортивные матчи и закрыли бары!»
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Чому мобільний додаток "Дій вдома" замінює обсервацію?