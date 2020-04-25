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Для евакуації українців організовано спецрейс із Неаполя, - Генконсульство
У вівторок, 28 квітня, авіакомпанія SkyUp здійснить спецрейс за маршрутом Неаполь-Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генконсульства.
"Повідомляємо про здійснення авіакомпанією "Sky Up" 28 квітня (вівторок) о 18.10 нерегулярного спеціального рейсу за маршрутом Неаполь-Київ. Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії", - зазначається в повідомленні.
Дипломати також нагадують, що в українців, які повертаються з-за кордону, є вибір: пройти обсервацію або встановити додаток "Дій вдома" і залишатися в самоізоляції.
Топ коментарі
+20 Peterman Pinscher
показати весь коментар25.04.2020 23:01 Відповісти Посилання
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+13 bezmegh
показати весь коментар25.04.2020 23:06 Відповісти Посилання
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ПРИЙШЛА НОВА ЗМІНА.
Тролі ***** обмінялися ніками, і продовжують свою діяльнісь.
Тепер, якщо присутні на форумі українці спробують спілкуватися з якимось как-цапським ніком - тролем, їм доведеться усвідомити, що вони спілкуються з іншою особою, яка просто прийняла зміну.
Така реальність ********* "форуму".
? Порошенко
Татаро-монгол Янук
Українець Ющенко
Татарин (комуніст) Кучма
Українець (комуніст) Кравчук
З шести, чотири варяги.
Повірте мені на слово, ви абсолютно не праві.
Якого сорту бамбук курите?
Пришліть, будь ласка.
Кию Савіцькому
Человек во время карантина ест как панда.
Из-за этого это называется пандемия.
Грета Тунберг: «чтобы самолеты не летали и дети перестали ходить в школу не только по пятницам а вообще»
Российские олимпийцы: «если нас не пустят на олимпиаду в Токио так пусть и никто туда не поедет»
Лукашенко: «чтобы продавцы нефти начали доплачивать покупателям за нефть»
Собачки: «чтобы хозяева сами себе надели намордники и упрашивали нас пойти погулять»
Милиционеры: «что бы можно было кого угодно останавливать для проверки документов и выписки штрафов»
Учителя: «чтобы в школу можно было не ходить, а зарплату все равно получать»
Невыездные за границу: «раз уж нам нельзя - так пусть и никого не пускают!»
Жены: «чтобы отменили все эти спортивные матчи и закрыли бары!»
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Чому мобільний додаток "Дій вдома" замінює обсервацію?