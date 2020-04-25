Для евакуації українців організовано спецрейс із Неаполя, - Генконсульство

У вівторок, 28 квітня, авіакомпанія SkyUp здійснить спецрейс за маршрутом Неаполь-Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генконсульства.

"Повідомляємо про здійснення авіакомпанією "Sky Up" 28 квітня (вівторок) о 18.10 нерегулярного спеціального рейсу за маршрутом Неаполь-Київ. Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії", - зазначається в повідомленні.

Дипломати також нагадують, що в українців, які повертаються з-за кордону, є вибір: пройти обсервацію або встановити додаток "Дій вдома" і залишатися в самоізоляції.

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