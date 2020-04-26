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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в Мариуполе: за сутки выявлено 22 новых случая

Вспышка коронавируса в Мариуполе: за сутки выявлено 22 новых случая

В Мариуполе 25 апреля подтвердили 22 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией.

Таким образом, в Мариуполе с начала карантина зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом, 6 пациентов уже выздоровели. Другие проходят лечение.

Смотрите также: В Мариуполе толпа ради обещанных скидок и розыгрышей штурмовала новый супермаркет, игнорируя карантинные ограничения. ВИДЕО

карантин (16729) Мариуполь (5724) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Привезли кармільци всєя України з ДЬІРЬІ.
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26.04.2020 08:36 Ответить
+14
Но другому не могло быть, время подошло. https://www.rbc.ua/rus/news/zhiteli-mariupolya-massovo-narushili-karantin-1587044198.html Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет
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26.04.2020 08:39 Ответить
+12
А ще й загиблих в автокатастрофі. Цифри ВОЗу потрібні. Масони приказали.
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26.04.2020 08:36 Ответить
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Это правда, что грипп и пневмонию сейчас к коронавирусу все приписывают.
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26.04.2020 08:34 Ответить
А ще й загиблих в автокатастрофі. Цифри ВОЗу потрібні. Масони приказали.
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26.04.2020 08:36 Ответить
Все гораздо хуже. К больным гриппом или пневмонией ровно в полночь приходит Черный Доктор в черном халате, черных бахиллах, черной повязке и с черной короной на голове. Он распыляет раствор с коронавирусам прямо в открытые от удивления рты пациентов.
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26.04.2020 08:56 Ответить
Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки - Цензор.НЕТ 5854
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26.04.2020 09:25 Ответить
Два полицейских над трупом:
- Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус совсем озверел!
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26.04.2020 09:37 Ответить
Привезли кармільци всєя України з ДЬІРЬІ.
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26.04.2020 08:36 Ответить
https://censor.net/user/27028 Привезли кармільци всєя України з ДЬІРЬІ.
Приношу извинения всем адекватным читателям. Лично для https://censor.net/user/27028.
*** твою мать. Дыра плотно закрыта с 15 марта. Ты в этот день ещё в парикмахерской сидел.
Не надо на этом зациклиться, но вирус привезли идейно выдержанные щирые жопомои из Явропы, которые нагадив свалят обратно.
Срач между собой или кацапы поддерживают или такие дебилы как https://censor.net/user/27028
У нас одна страна и одни проблемы.
Пишу не из ДЫРЫ.
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26.04.2020 09:51 Ответить
если такое пишешь, то тебе в дыре самое место!
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26.04.2020 10:25 Ответить
В смысле я, https://censor.net/user/445070, лгу, ДЫРА открыта и через неё кармільци всєя України везут вирус?
Про крестик и трусы помните. Если есть кармільци - должны быть и жопомои.
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26.04.2020 10:32 Ответить
Закрыты оф.пункты пропуска.Те уроды ходят по полям и посадкам.Или Вы действительно думаете,что там прям все закрыто наглухо?К тому же пол Мариуполя ватные,они по любому контактируют с орками.
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26.04.2020 10:48 Ответить
Значит заробитчане через западную границу везут валюту, новые технологии и передовые методы ведения работ. А на встечу им через поля и посадки ходят уроды и (пардон) засерают Неньку?
Я тремя кольцами оцепления защищена. 2 со стороны ДЫРЫ и одним со стороны Украины.
Уроды и до Киева месяц как добрались?
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26.04.2020 11:08 Ответить
Вчера через через мост в Луганской области около десятка пропустили, но там чистая онкология. Они в ДЫРЕ просто сдохнут.
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26.04.2020 11:12 Ответить
Так "Плотно закрыта", що https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1337129776676920 "В Святогорской лавре на Пасху заметили терориста "ДНР".
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26.04.2020 11:47 Ответить
Ответ принят.
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26.04.2020 10:11 Ответить
Ну і, напередодні "свят" викопав віршеГ (да вибачать мене модери)

Шел казак куда-то вдаль.

На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,

«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...

И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!

Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,

пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -

хоть медалькой, хоть значком

поделитесь с казачком!

© Леонид Каганов
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26.04.2020 08:37 Ответить
Но другому не могло быть, время подошло. https://www.rbc.ua/rus/news/zhiteli-mariupolya-massovo-narushili-karantin-1587044198.html Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет
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26.04.2020 08:39 Ответить
Лидеры мира готовятся накушаться Китай ( и рашку попутно )

https://youtu.be/q59tbgo1uA0
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26.04.2020 08:46 Ответить
Сорри - НАКАЗАТЬ КИТАЙ И РАШУ
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26.04.2020 08:51 Ответить
можна очень сильно озаботится.
пока палку в руки не возьмешь - дела не будет...
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26.04.2020 08:56 Ответить
лидеры мира задолбаются восстанавливать в своих странах производство, переведенное в поднебесную, чтобы не остановилась их высокоинтеллектуальная промышленность...
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26.04.2020 08:52 Ответить
Может НАКОНЕЦ вернётся европейское качество , а то все китайское - не прочное
В конце концов есть страны , которые с удовольствием примут европейские заводы - Румыния, Болгария, Украину Молдова
И китайский труд сейчас подорожал - так шо надо оттуда съезжать
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26.04.2020 09:00 Ответить
Проблема в том, что производство возвращается вместе с загрязнением, если не тратиться существенно на его предотвращение, что неслабо удорожает конечную продукцию, и захламление природных ресурсов вместе с их истощением, . И те, кто переводил туда площадки, думали не только о дешевой рабочей силе... Надо ли это Европе сейчас - сомневаюсь... Насчет непрочности всего китайского - не уверен, просто сюда завозят то, что мы способны приобрести (с трех-четырехкратной барыжной накруткой по пути). Качественное нам не по карману, а оно там есть... для тех, кто способен платить.
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26.04.2020 09:10 Ответить
В ЕС много заводов по бытовой технике . Европейцы выбирают европейские товары
Китай пускают тяжело и мало. Хотя они как тараканы пытаются пролезьть
Так шо и Украине не помешает жить по европейским правилам
Все нормальные авто , к примеру, собираются в Европе
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26.04.2020 09:22 Ответить
Ваши слова були би справедливими років 15-20 тому, але не зараз. Я, наприклад, маю китайську автівку, і співвідношенням "ціна-якість" дуже задоволений. Принаймі такі ж по комфорту і зручності європейскі авто коштують десь відсотків на 30-40 дорожче.
Ну а тонкий метал зараз всі виробники ставлять.
Кожен автослюсар, і майже кожний досвідчений водій Вам скаже, що ера файних, надійних європейських автівок скінчилась десь приблизно у 2000-му році.
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26.04.2020 13:22 Ответить
А ВАШИ общие слова про экологию - просто ДЕМАГОГИЯ от незнания или с методички пишите
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26.04.2020 09:23 Ответить
Украина - это страна терпил и мучеников, дрючат как хотят это население все кому не лень... печалька. Кто карантином, кто - чем. С голоду дохнуть будут, но никто ничего не вякнет в пользу своего спасения
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26.04.2020 08:52 Ответить
Много ошибок в слове Украина. Без сомнения ты хотел написать "россея".
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26.04.2020 08:56 Ответить
В 33 було багато повстань, та камуняки жорстоко їх придушували
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26.04.2020 08:58 Ответить
До цього теж було багато повстань.
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26.04.2020 09:23 Ответить
Тобто Роман Самойленко є тєрпілай та мучеником...і до речі...а як українською мовою буде слово російське слово тєрпіла?
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26.04.2020 09:32 Ответить
Ничего в этом мире не делается простак. Все имеет свое значение. Если человек не понимает, что везде должен быть порядок, не им придуманный, он будет наказан. Мариупольцы не захотели выполнять обычные правила гигиены, за это будут наказаны. Вчера в Кменском люди взломали ворота торгового рынка, он будут следующими.
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26.04.2020 08:54 Ответить
наказатель фуев, рюкзаковича накажи
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26.04.2020 08:56 Ответить
Вот сколько здесь тупорылых сидит которые пишут всякую чушь рынок в Каменском вообще незакрывался!поэтому и снесли ворота так неожидали такого от властей что закроют! И менты ничего неделали - нерешались людей много было Завтра на 9 утра митинг чп возле горсовета. Жде всех кто против попирания своих прав. У всех провластных и их церберов зарплата идет на карту а нас лишили возможности права себе зарабатывать
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26.04.2020 10:21 Ответить
Так из ваших зароботков теперь всем подохнуть от коронавируса??? А может это лутше вас придавить??
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26.04.2020 11:17 Ответить
так завтра и будет видно на митинге насколько власти и псы провластные смогут нас придавить
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26.04.2020 11:22 Ответить
Нечего было толпиться на Пасху в упцфсб.
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26.04.2020 08:54 Ответить
Первыми поделились не попы, а заробитчаны и туристы.
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26.04.2020 09:01 Ответить
Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки - Цензор.НЕТ 5353
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26.04.2020 09:12 Ответить
А в той же час на кордонах з Україною митники зганяють людей, як скот в переповнені автобуси, без масок для перетину кордону...
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26.04.2020 09:12 Ответить
Якщо кататися по Маріуполю на електросамокаті, то можна короновірус підхопити?😨
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26.04.2020 09:20 Ответить
Щось Андрюха зник кудись.
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26.04.2020 09:30 Ответить
Так і я про це😊
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26.04.2020 09:34 Ответить
ХЗ. Він неодноразово казав модеру видалити його аккаунт і гнув матюки.
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26.04.2020 09:54 Ответить
А потім повертався, як покійний Кобзон.
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26.04.2020 09:59 Ответить
Это Мариуполь. Быстрее силикоз и туберкулёз

Наверно результаты тестов пришли позже. Позавчера (в пятницу) в Донецкой области был проведён 1 тест.https://timeze2019.blogspot.com/ Грузите тесты, Вова ! Они золотые
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26.04.2020 10:10 Ответить
если будет массовое тестирование то результат будет ошеломляющий!многие этот вирус даже не ощущают !только в одной семье из трех человек каждый переносит по разному!один в больнице второй без всяких признаков третий с небольшой температурой и потерей вкуса и обоняния!
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26.04.2020 09:20 Ответить
Вірно, бо все залежить від імунітету!
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26.04.2020 09:22 Ответить
це лише ваші оптимістичні припущення.
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26.04.2020 09:24 Ответить
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2105655.html «Нью Йорк Пост» сообщает, что скончался руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын
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26.04.2020 09:34 Ответить
Нью Йорк пост это не Нью Йорк Таймс, так то...
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26.04.2020 10:28 Ответить
А раньше за такие картинки с Порошенко банили.
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26.04.2020 09:41 Ответить
Раньше и клоуны государством не упрпавляли..
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26.04.2020 11:19 Ответить
Так неделю назад, лобызали пухлые ручки попам, иконки, кресты. Всё сходится.
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26.04.2020 09:33 Ответить
😀"Кремлівські гіпножаби Уткін і Соловйов почубились через Путіна"https://m.youtube.com/watch?v=uk3Lud1UwpE
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26.04.2020 09:37 Ответить
В Словакии кстати МАСКИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ , кроме того стали продавать СПИРТ В ЛИТРОВЫХ БУТЫЛКАХ ДЛЯ АНТИСЕПТИКА
Наверно спирт из Украины ?????
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26.04.2020 09:40 Ответить
У Києві відкрилися точки продажу пива, овочеві кіоски, продаж газет, послуги ремонту одягу... Маски продаються у багатьох місцях.
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26.04.2020 09:42 Ответить
В следствии не знания украинцами в большинстве СВОЁМ европейских языков , стараюсь рассказывать как живут в Европе , ВСЕМУ НАДО УЧИТЬСЯ
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26.04.2020 09:46 Ответить
Зараз відбулося розшарування населення. Одні в одному світі, де знають мови та мають освіту. Та інші, які чекають лише подання😏
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26.04.2020 09:52 Ответить
Милостиню, подаяння...
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26.04.2020 09:53 Ответить
Прикинь, в Украине маски тоже есть везде. И антисептики есть. А тебе нужно водички попить, желательно, святой
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26.04.2020 10:53 Ответить
з рашки та динири шастають
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26.04.2020 10:02 Ответить
вот прямо вспышка, вспышка. Волной цунами промчалась по городу и окрестностям.
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26.04.2020 10:21 Ответить
Якась зелена наволоч спамить портрет янелоха оманського в комплекції корейського ина.
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26.04.2020 10:21 Ответить
Шок! Сенсация! "Вспышка!" - аж целых 22!!! новых случая чегой-то там на полумиллионник...
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26.04.2020 10:23 Ответить
Зато у них дома верба свяченая есть
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26.04.2020 10:50 Ответить
Який відсоток з них московські віруни , церкви Гуні ?
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26.04.2020 11:07 Ответить
около 99,999999%
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26.04.2020 11:20 Ответить
Все забыли про это - ?????
"Сегодня, 16 апреля, в Мариуполе открыли новый супермаркет, на открытие пришли сотни горожан, которые совершенно не соблюдали предписаний карантина в отношении социальной дистанции, хотя многие были в масках. В толпе было много людей преклонного возраста, которые находятся в
Максимальная изоляция пенсионеров: глава Минздрава рассказал, когда правительство усилит введенный в Украине карантин
группе риска из-за пандемии коронавируса. "
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26.04.2020 13:33 Ответить
 
 