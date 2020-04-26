Вспышка коронавируса в Мариуполе: за сутки выявлено 22 новых случая

В Мариуполе 25 апреля подтвердили 22 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией.

Таким образом, в Мариуполе с начала карантина зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом, 6 пациентов уже выздоровели. Другие проходят лечение.

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