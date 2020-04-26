Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки

У Маріуполі 25 квітня підтвердили 22 нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради, передає Цензор.НЕТ.

20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки виявили, протестувавши хворих на пневмонію.

Отже, в Маріуполі від початку карантину зафіксовано 37 випадків захворювання на коронавірус, 6 пацієнтів уже одужали. Інші проходять лікування.

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