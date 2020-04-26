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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки

Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки

У Маріуполі 25 квітня підтвердили 22 нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради, передає Цензор.НЕТ.

20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки виявили, протестувавши хворих на пневмонію.

Отже, в Маріуполі від початку карантину зафіксовано 37 випадків захворювання на коронавірус, 6 пацієнтів уже одужали. Інші проходять лікування.

Дивіться також: У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Маріуполь (3243) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Привезли кармільци всєя України з ДЬІРЬІ.
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26.04.2020 08:36 Відповісти
+14
Но другому не могло быть, время подошло. https://www.rbc.ua/rus/news/zhiteli-mariupolya-massovo-narushili-karantin-1587044198.html Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет
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26.04.2020 08:39 Відповісти
+12
А ще й загиблих в автокатастрофі. Цифри ВОЗу потрібні. Масони приказали.
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26.04.2020 08:36 Відповісти
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Это правда, что грипп и пневмонию сейчас к коронавирусу все приписывают.
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26.04.2020 08:34 Відповісти
А ще й загиблих в автокатастрофі. Цифри ВОЗу потрібні. Масони приказали.
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26.04.2020 08:36 Відповісти
Все гораздо хуже. К больным гриппом или пневмонией ровно в полночь приходит Черный Доктор в черном халате, черных бахиллах, черной повязке и с черной короной на голове. Он распыляет раствор с коронавирусам прямо в открытые от удивления рты пациентов.
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26.04.2020 08:56 Відповісти
Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки - Цензор.НЕТ 5854
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26.04.2020 09:25 Відповісти
Два полицейских над трупом:
- Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус совсем озверел!
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26.04.2020 09:37 Відповісти
Привезли кармільци всєя України з ДЬІРЬІ.
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26.04.2020 08:36 Відповісти
https://censor.net/user/27028 Привезли кармільци всєя України з ДЬІРЬІ.
Приношу извинения всем адекватным читателям. Лично для https://censor.net/user/27028.
*** твою мать. Дыра плотно закрыта с 15 марта. Ты в этот день ещё в парикмахерской сидел.
Не надо на этом зациклиться, но вирус привезли идейно выдержанные щирые жопомои из Явропы, которые нагадив свалят обратно.
Срач между собой или кацапы поддерживают или такие дебилы как https://censor.net/user/27028
У нас одна страна и одни проблемы.
Пишу не из ДЫРЫ.
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26.04.2020 09:51 Відповісти
если такое пишешь, то тебе в дыре самое место!
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26.04.2020 10:25 Відповісти
В смысле я, https://censor.net/user/445070, лгу, ДЫРА открыта и через неё кармільци всєя України везут вирус?
Про крестик и трусы помните. Если есть кармільци - должны быть и жопомои.
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26.04.2020 10:32 Відповісти
Закрыты оф.пункты пропуска.Те уроды ходят по полям и посадкам.Или Вы действительно думаете,что там прям все закрыто наглухо?К тому же пол Мариуполя ватные,они по любому контактируют с орками.
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26.04.2020 10:48 Відповісти
Значит заробитчане через западную границу везут валюту, новые технологии и передовые методы ведения работ. А на встечу им через поля и посадки ходят уроды и (пардон) засерают Неньку?
Я тремя кольцами оцепления защищена. 2 со стороны ДЫРЫ и одним со стороны Украины.
Уроды и до Киева месяц как добрались?
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26.04.2020 11:08 Відповісти
Вчера через через мост в Луганской области около десятка пропустили, но там чистая онкология. Они в ДЫРЕ просто сдохнут.
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26.04.2020 11:12 Відповісти
Так "Плотно закрыта", що https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1337129776676920 "В Святогорской лавре на Пасху заметили терориста "ДНР".
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26.04.2020 11:47 Відповісти
Ответ принят.
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26.04.2020 10:11 Відповісти
Ну і, напередодні "свят" викопав віршеГ (да вибачать мене модери)

Шел казак куда-то вдаль.

На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,

«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...

И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!

Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,

пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -

хоть медалькой, хоть значком

поделитесь с казачком!

© Леонид Каганов
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26.04.2020 08:37 Відповісти
Но другому не могло быть, время подошло. https://www.rbc.ua/rus/news/zhiteli-mariupolya-massovo-narushili-karantin-1587044198.html Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет
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26.04.2020 08:39 Відповісти
Лидеры мира готовятся накушаться Китай ( и рашку попутно )

https://youtu.be/q59tbgo1uA0
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26.04.2020 08:46 Відповісти
Сорри - НАКАЗАТЬ КИТАЙ И РАШУ
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26.04.2020 08:51 Відповісти
можна очень сильно озаботится.
пока палку в руки не возьмешь - дела не будет...
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26.04.2020 08:56 Відповісти
лидеры мира задолбаются восстанавливать в своих странах производство, переведенное в поднебесную, чтобы не остановилась их высокоинтеллектуальная промышленность...
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26.04.2020 08:52 Відповісти
Может НАКОНЕЦ вернётся европейское качество , а то все китайское - не прочное
В конце концов есть страны , которые с удовольствием примут европейские заводы - Румыния, Болгария, Украину Молдова
И китайский труд сейчас подорожал - так шо надо оттуда съезжать
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26.04.2020 09:00 Відповісти
Проблема в том, что производство возвращается вместе с загрязнением, если не тратиться существенно на его предотвращение, что неслабо удорожает конечную продукцию, и захламление природных ресурсов вместе с их истощением, . И те, кто переводил туда площадки, думали не только о дешевой рабочей силе... Надо ли это Европе сейчас - сомневаюсь... Насчет непрочности всего китайского - не уверен, просто сюда завозят то, что мы способны приобрести (с трех-четырехкратной барыжной накруткой по пути). Качественное нам не по карману, а оно там есть... для тех, кто способен платить.
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26.04.2020 09:10 Відповісти
В ЕС много заводов по бытовой технике . Европейцы выбирают европейские товары
Китай пускают тяжело и мало. Хотя они как тараканы пытаются пролезьть
Так шо и Украине не помешает жить по европейским правилам
Все нормальные авто , к примеру, собираются в Европе
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26.04.2020 09:22 Відповісти
Ваши слова були би справедливими років 15-20 тому, але не зараз. Я, наприклад, маю китайську автівку, і співвідношенням "ціна-якість" дуже задоволений. Принаймі такі ж по комфорту і зручності європейскі авто коштують десь відсотків на 30-40 дорожче.
Ну а тонкий метал зараз всі виробники ставлять.
Кожен автослюсар, і майже кожний досвідчений водій Вам скаже, що ера файних, надійних європейських автівок скінчилась десь приблизно у 2000-му році.
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26.04.2020 13:22 Відповісти
А ВАШИ общие слова про экологию - просто ДЕМАГОГИЯ от незнания или с методички пишите
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26.04.2020 09:23 Відповісти
Украина - это страна терпил и мучеников, дрючат как хотят это население все кому не лень... печалька. Кто карантином, кто - чем. С голоду дохнуть будут, но никто ничего не вякнет в пользу своего спасения
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26.04.2020 08:52 Відповісти
Много ошибок в слове Украина. Без сомнения ты хотел написать "россея".
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26.04.2020 08:56 Відповісти
В 33 було багато повстань, та камуняки жорстоко їх придушували
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26.04.2020 08:58 Відповісти
До цього теж було багато повстань.
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26.04.2020 09:23 Відповісти
Тобто Роман Самойленко є тєрпілай та мучеником...і до речі...а як українською мовою буде слово російське слово тєрпіла?
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26.04.2020 09:32 Відповісти
Ничего в этом мире не делается простак. Все имеет свое значение. Если человек не понимает, что везде должен быть порядок, не им придуманный, он будет наказан. Мариупольцы не захотели выполнять обычные правила гигиены, за это будут наказаны. Вчера в Кменском люди взломали ворота торгового рынка, он будут следующими.
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26.04.2020 08:54 Відповісти
наказатель фуев, рюкзаковича накажи
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26.04.2020 08:56 Відповісти
Вот сколько здесь тупорылых сидит которые пишут всякую чушь рынок в Каменском вообще незакрывался!поэтому и снесли ворота так неожидали такого от властей что закроют! И менты ничего неделали - нерешались людей много было Завтра на 9 утра митинг чп возле горсовета. Жде всех кто против попирания своих прав. У всех провластных и их церберов зарплата идет на карту а нас лишили возможности права себе зарабатывать
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26.04.2020 10:21 Відповісти
Так из ваших зароботков теперь всем подохнуть от коронавируса??? А может это лутше вас придавить??
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26.04.2020 11:17 Відповісти
так завтра и будет видно на митинге насколько власти и псы провластные смогут нас придавить
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26.04.2020 11:22 Відповісти
Нечего было толпиться на Пасху в упцфсб.
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26.04.2020 08:54 Відповісти
Первыми поделились не попы, а заробитчаны и туристы.
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26.04.2020 09:01 Відповісти
Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки - Цензор.НЕТ 5353
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26.04.2020 09:12 Відповісти
А в той же час на кордонах з Україною митники зганяють людей, як скот в переповнені автобуси, без масок для перетину кордону...
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26.04.2020 09:12 Відповісти
Якщо кататися по Маріуполю на електросамокаті, то можна короновірус підхопити?😨
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26.04.2020 09:20 Відповісти
Щось Андрюха зник кудись.
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26.04.2020 09:30 Відповісти
Так і я про це😊
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26.04.2020 09:34 Відповісти
ХЗ. Він неодноразово казав модеру видалити його аккаунт і гнув матюки.
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26.04.2020 09:54 Відповісти
А потім повертався, як покійний Кобзон.
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26.04.2020 09:59 Відповісти
Это Мариуполь. Быстрее силикоз и туберкулёз

Наверно результаты тестов пришли позже. Позавчера (в пятницу) в Донецкой области был проведён 1 тест.https://timeze2019.blogspot.com/ Грузите тесты, Вова ! Они золотые
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26.04.2020 10:10 Відповісти
если будет массовое тестирование то результат будет ошеломляющий!многие этот вирус даже не ощущают !только в одной семье из трех человек каждый переносит по разному!один в больнице второй без всяких признаков третий с небольшой температурой и потерей вкуса и обоняния!
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26.04.2020 09:20 Відповісти
Вірно, бо все залежить від імунітету!
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26.04.2020 09:22 Відповісти
це лише ваші оптимістичні припущення.
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26.04.2020 09:24 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2105655.html «Нью Йорк Пост» сообщает, что скончался руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын
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26.04.2020 09:34 Відповісти
Нью Йорк пост это не Нью Йорк Таймс, так то...
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26.04.2020 10:28 Відповісти
А раньше за такие картинки с Порошенко банили.
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26.04.2020 09:41 Відповісти
Раньше и клоуны государством не упрпавляли..
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26.04.2020 11:19 Відповісти
Так неделю назад, лобызали пухлые ручки попам, иконки, кресты. Всё сходится.
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26.04.2020 09:33 Відповісти
😀"Кремлівські гіпножаби Уткін і Соловйов почубились через Путіна"https://m.youtube.com/watch?v=uk3Lud1UwpE
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26.04.2020 09:37 Відповісти
В Словакии кстати МАСКИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ , кроме того стали продавать СПИРТ В ЛИТРОВЫХ БУТЫЛКАХ ДЛЯ АНТИСЕПТИКА
Наверно спирт из Украины ?????
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26.04.2020 09:40 Відповісти
У Києві відкрилися точки продажу пива, овочеві кіоски, продаж газет, послуги ремонту одягу... Маски продаються у багатьох місцях.
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26.04.2020 09:42 Відповісти
В следствии не знания украинцами в большинстве СВОЁМ европейских языков , стараюсь рассказывать как живут в Европе , ВСЕМУ НАДО УЧИТЬСЯ
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26.04.2020 09:46 Відповісти
Зараз відбулося розшарування населення. Одні в одному світі, де знають мови та мають освіту. Та інші, які чекають лише подання😏
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26.04.2020 09:52 Відповісти
Милостиню, подаяння...
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26.04.2020 09:53 Відповісти
Прикинь, в Украине маски тоже есть везде. И антисептики есть. А тебе нужно водички попить, желательно, святой
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26.04.2020 10:53 Відповісти
з рашки та динири шастають
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26.04.2020 10:02 Відповісти
вот прямо вспышка, вспышка. Волной цунами промчалась по городу и окрестностям.
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26.04.2020 10:21 Відповісти
Якась зелена наволоч спамить портрет янелоха оманського в комплекції корейського ина.
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26.04.2020 10:21 Відповісти
Шок! Сенсация! "Вспышка!" - аж целых 22!!! новых случая чегой-то там на полумиллионник...
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26.04.2020 10:23 Відповісти
Зато у них дома верба свяченая есть
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26.04.2020 10:50 Відповісти
Який відсоток з них московські віруни , церкви Гуні ?
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26.04.2020 11:07 Відповісти
около 99,999999%
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26.04.2020 11:20 Відповісти
Все забыли про это - ?????
"Сегодня, 16 апреля, в Мариуполе открыли новый супермаркет, на открытие пришли сотни горожан, которые совершенно не соблюдали предписаний карантина в отношении социальной дистанции, хотя многие были в масках. В толпе было много людей преклонного возраста, которые находятся в
Максимальная изоляция пенсионеров: глава Минздрава рассказал, когда правительство усилит введенный в Украине карантин
группе риска из-за пандемии коронавируса. "
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26.04.2020 13:33 Відповісти
 
 