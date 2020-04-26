36 645 100
Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки
У Маріуполі 25 квітня підтвердили 22 нові випадки захворювання на COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради, передає Цензор.НЕТ.
20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки виявили, протестувавши хворих на пневмонію.
Отже, в Маріуполі від початку карантину зафіксовано 37 випадків захворювання на коронавірус, 6 пацієнтів уже одужали. Інші проходять лікування.
Топ коментарі
+14 5 копійок
показати весь коментар26.04.2020 08:36 Відповісти Посилання
+14 Игорь Д
показати весь коментар26.04.2020 08:39 Відповісти Посилання
+12 Огусто
показати весь коментар26.04.2020 08:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус совсем озверел!
Приношу извинения всем адекватным читателям. Лично для https://censor.net/user/27028.
*** твою мать. Дыра плотно закрыта с 15 марта. Ты в этот день ещё в парикмахерской сидел.
Не надо на этом зациклиться, но вирус привезли идейно выдержанные щирые жопомои из Явропы, которые нагадив свалят обратно.
Срач между собой или кацапы поддерживают или такие дебилы как https://censor.net/user/27028
У нас одна страна и одни проблемы.
Пишу не из ДЫРЫ.
Про крестик и трусы помните. Если есть кармільци - должны быть и жопомои.
Я тремя кольцами оцепления защищена. 2 со стороны ДЫРЫ и одним со стороны Украины.
Уроды и до Киева месяц как добрались?
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
© Леонид Каганов
https://youtu.be/q59tbgo1uA0
пока палку в руки не возьмешь - дела не будет...
В конце концов есть страны , которые с удовольствием примут европейские заводы - Румыния, Болгария, Украину Молдова
И китайский труд сейчас подорожал - так шо надо оттуда съезжать
Китай пускают тяжело и мало. Хотя они как тараканы пытаются пролезьть
Так шо и Украине не помешает жить по европейским правилам
Все нормальные авто , к примеру, собираются в Европе
Ну а тонкий метал зараз всі виробники ставлять.
Кожен автослюсар, і майже кожний досвідчений водій Вам скаже, що ера файних, надійних європейських автівок скінчилась десь приблизно у 2000-му році.
Наверно результаты тестов пришли позже. Позавчера (в пятницу) в Донецкой области был проведён 1 тест.https://timeze2019.blogspot.com/ Грузите тесты, Вова ! Они золотые
Наверно спирт из Украины ?????
"Сегодня, 16 апреля, в Мариуполе открыли новый супермаркет, на открытие пришли сотни горожан, которые совершенно не соблюдали предписаний карантина в отношении социальной дистанции, хотя многие были в масках. В толпе было много людей преклонного возраста, которые находятся в
Максимальная изоляция пенсионеров: глава Минздрава рассказал, когда правительство усилит введенный в Украине карантин
группе риска из-за пандемии коронавируса. "