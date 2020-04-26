В "милиции ДНР" считают, что коронавирус могли создать "в одной из курируемых ЦРУ биолабораторий Украины"
В так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что коронавирус мог быть создан в одной из "биолабораторий, созданных американцами в Украине".
Этим "открытием" на брифинге поделился "официальный представитель УНМ ДНР" Дмитрий Астрахань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
"В то время, как мировая общественность пытается выяснить причины появления коронавируса, на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ", - заявил Астрахань.
По его словам, в одной из этих самых лабораторий могла произойти утечка опасного вируса.
"В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины", - заключил он.
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https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
Какое посольство?! Тут только наводка от таких спецов разведки, как Вы, спасет мир
https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/
Вместо хайповать и разгонять фейки в СМИ из факта финансирования, почитайте сами документы по ссылке - америкосы там вкидывают бабки в уже существующие лаборатории при научных или ведомственных конторах в нашем Минздраве. И там по определению работают украинские сотрудники. Если амеры и имеют какой гешефт, то через украинский персонал этих контор, подотчетных МОЗ.
Если есть сомнения у бзграмотных депутатов, то как представители власти, они имеют право организовать проверку МОЗа и его подразделений. Но им нужен тупой хайп для дремучих обывателей.
От тому я вже давно привчив google не видавати мені інфу на недоязіке!
Так, як дурнувата машина старається видати результати пошуку тією мовою, якою шукають на даній території, то не так то й просто отримувати адекватну інформацію. Доходить до смішного.
Поставив у налаштуваннях пошуку - видавати результат українською мовою, там ще можна пару мов вказати, знову вказав українську і англійську! Вся система і браузер у мене "українські". Пишу запит українською! Мені видає все на усском і таке несміливе запитання, типу - відображати всю інформацію англійською? Тикаю мишкою! І О боги! Славний гугл видав мені практично всю інформацію УКРАЇНСЬКОЮ мовою, і декілька пропозицій англійською!!!