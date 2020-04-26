В "милиции ДНР" считают, что коронавирус могли создать "в одной из курируемых ЦРУ биолабораторий Украины"

В так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что коронавирус мог быть создан в одной из "биолабораторий, созданных американцами в Украине".

Этим "открытием" на брифинге поделился "официальный представитель УНМ ДНР" Дмитрий Астрахань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

"В то время, как мировая общественность пытается выяснить причины появления коронавируса, на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ", - заявил Астрахань.

По его словам, в одной из этих самых лабораторий могла произойти утечка опасного вируса.

"В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины", - заключил он.

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