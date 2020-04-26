РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11802 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
18 803 215

В "милиции ДНР" считают, что коронавирус могли создать "в одной из курируемых ЦРУ биолабораторий Украины"

В так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что коронавирус мог быть создан в одной из "биолабораторий, созданных американцами в Украине".

Этим "открытием" на брифинге поделился "официальный представитель УНМ ДНР" Дмитрий Астрахань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

"В то время, как мировая общественность пытается выяснить причины появления коронавируса, на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ", - заявил Астрахань.

По его словам, в одной из этих самых лабораторий могла произойти утечка опасного вируса.

"В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины", - заключил он.

Читайте также: Российский комик Долгополов экстренно покинул страну из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии

В милиции ДНР считают, что коронавирус могли создать в одной из курируемых ЦРУ биолабораторий Украины 01

Донецьк (6323) карантин (16729) юмор (2007) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+72
В "милиции ДНР" считают, что коронавирус могли создать "в одной из курируемых ЦРУ биолабораторий Украины" - Цензор.НЕТ 3244
показать весь комментарий
26.04.2020 14:36 Ответить
+43
в то время,как наши корабли,бороздят просторы мирового океана ....
дебилы
показать весь комментарий
26.04.2020 14:36 Ответить
+38
Это фото испытания боепрпасов?
показать весь комментарий
26.04.2020 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Гавно вопрос, уберем обязательно. Только точные адреса амеровских лабораторий давай, чтоб не спутать с лабораториями инопланетян.
показать весь комментарий
27.04.2020 12:40 Ответить
Так это вам в американское посольство за адресами)
https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
показать весь комментарий
27.04.2020 13:03 Ответить
Лаборатории же СЕКРЕТНЫЕ, иначе висела бы вывеска с указанием "разработка вирусов" !!!
Какое посольство?! Тут только наводка от таких спецов разведки, как Вы, спасет мир
показать весь комментарий
27.04.2020 13:12 Ответить
А они и есть секретные. Никто не знает, что там делают. У работников лабораторий дипломатическая неприкосновенность, а финансируется все это добро министерством обороны США. Кстати, в самих штатах подобных лаб нет, ибо запрещено законодательно.
https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/
показать весь комментарий
27.04.2020 13:21 Ответить
Какая дипломатическая неприкосновенность?! у украинских чиновников МОЗа???

Вместо хайповать и разгонять фейки в СМИ из факта финансирования, почитайте сами документы по ссылке - америкосы там вкидывают бабки в уже существующие лаборатории при научных или ведомственных конторах в нашем Минздраве. И там по определению работают украинские сотрудники. Если амеры и имеют какой гешефт, то через украинский персонал этих контор, подотчетных МОЗ.

Если есть сомнения у бзграмотных депутатов, то как представители власти, они имеют право организовать проверку МОЗа и его подразделений. Но им нужен тупой хайп для дремучих обывателей.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:17 Ответить
Чего? Вы английский то знаете? Только в 2019 году были открыты две новые лабы в Киеве и Одессе.
показать весь комментарий
28.04.2020 00:29 Ответить
И работают там не украинские чиновники, а граждане США.
показать весь комментарий
28.04.2020 00:29 Ответить
СЛУГИ НАРОДУ З ОБОХ СТОРІН ФРОНТУ...
показать весь комментарий
26.04.2020 21:44 Ответить
таку новину смішно обговорювати
показать весь комментарий
26.04.2020 21:52 Ответить
да. явно с мозгами не все в порядке. какая дырляндия- такие и кадры.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:04 Ответить
У "міліції ДНР" вважають, що коронавірус могли створити "в одній із біолабораторій України, яку курирує ЦРУ" - Цензор.НЕТ 7624
показать весь комментарий
26.04.2020 22:46 Ответить
Хворі... но на стільки?))
показать весь комментарий
27.04.2020 01:54 Ответить
мнение обкурков очень важно для Украины... так же важно, как профузный понос вождя африканского племени...
показать весь комментарий
27.04.2020 12:11 Ответить
Ці ідеї і подібні в головах мокшеподібних, а коротше узскогаварящіх не "народжуються" самі по собі і тим більше не на основі якихось "умазаключеній" !
От тому я вже давно привчив google не видавати мені інфу на недоязіке!
Так, як дурнувата машина старається видати результати пошуку тією мовою, якою шукають на даній території, то не так то й просто отримувати адекватну інформацію. Доходить до смішного.
Поставив у налаштуваннях пошуку - видавати результат українською мовою, там ще можна пару мов вказати, знову вказав українську і англійську! Вся система і браузер у мене "українські". Пишу запит українською! Мені видає все на усском і таке несміливе запитання, типу - відображати всю інформацію англійською? Тикаю мишкою! І О боги! Славний гугл видав мені практично всю інформацію УКРАЇНСЬКОЮ мовою, і декілька пропозицій англійською!!!
показать весь комментарий
27.04.2020 14:43 Ответить
Страница 3 из 3
 
 