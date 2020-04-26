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Новости Коронавирус и карантин
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Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации граждан из Европы

Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации граждан из Европы

Украина возобновила сообщение со Швецией для отправки специального разового рейса компании SkyUp из Стокгольма в Киев, после того как украинская власть отказала в работе чартерных рейсов.

Об этом сообщило посольство Украины в Швеции в своей заметке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении посольства указано, что во вторник, 28 апреля в 09.00 состоится специальный рейс авиакомпанией "SkyUp Airlines" по маршруту Стокгольм-Киев. Каждый человек, который прибудет самолетом в Украину будет отправлен на самоизоляцию по месту жительства при условии установки мобильного приложения "Действуй дома".

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Количество билетов на этот авиарейс будет ограничено, а в следующие несколько месяцев новых авиарейсов не будет, отметили в посольстве.

"В связи с этим рекомендуем воспользоваться возможностью для возвращения в Украину. Особенно это касается наших граждан у которых завершается срок легального пребывания в Швеции. Учтите, что на основании польских виз и виз других стран вы можете находиться за пределами страны, выдавшей визу, не более 3 месяцев, далее идет нарушение пребывания в Шенгенской зоне. В случае превышения периода безвизового пребывания в Швеции, при выезде может быть составлен административный протокол и запрещен въезд в страны Шенгенской зоны от 1 до 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для возвращения в Украину граждане должны заполнить согласие на обсервацию и скачать приложение "Действуй дома".

"Приложение устанавливается в смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которые зарегистрированы в медучреждениях как тех, кто нуждаются в самоизоляции или обсервации", - сообщили в посольстве.

Отметим, Украина в течение месяца не эвакуировали своих граждан. 28 марта государственная граница Украины была закрыта. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации граждан из Европы 01
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации граждан из Европы 02

Автор: 

карантин (16729) Швеция (1014) эвакуация (2102) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
шо да, то да. только россия пишется с маленькой буквы.
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26.04.2020 17:12 Ответить
+5
Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи - Цензор.НЕТ 6994
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26.04.2020 17:29 Ответить
+4
И граждане с радостью возвращаются из свободной и процветающей Швеции, где нет карантина и идиотской власти, запрещающей всё и вся... в Украину, где идиотская власть гробит Украину, экономику под предлогом разводки "короновируса".
Что их тут ждёт?
Нищета, карантин, запрет всего и постепенное вымирание в угоду истеричной власти.
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26.04.2020 16:56 Ответить
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Мат.
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26.04.2020 17:00 Ответить
«Зебильйо» не мат
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26.04.2020 17:09 Ответить
И граждане с радостью возвращаются из свободной и процветающей Швеции, где нет карантина и идиотской власти, запрещающей всё и вся... в Украину, где идиотская власть гробит Украину, экономику под предлогом разводки "короновируса".
Что их тут ждёт?
Нищета, карантин, запрет всего и постепенное вымирание в угоду истеричной власти.
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26.04.2020 16:56 Ответить
Истерика.
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26.04.2020 17:00 Ответить
Там цена на билет такая, что многие решат, ну его нах, побуду еще здесь (до 6000 грн).
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26.04.2020 17:10 Ответить
Пусть возвращаются! У нас все рынки закрыты. Самим жрать особо нечего. И дальше теперь уже из-за НИХ сидеть на карантине нет ни желания, ни возможности, ни сил! Валите туда, откуда претесь!
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26.04.2020 16:57 Ответить
80% заробитчан не идиоты и не вернулись в Украину из границы.
Только 20% вернулись и туристы.
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26.04.2020 16:58 Ответить
нам и их хватило для того, чтобы сидеть дома, отупевать, сходить с ума, не выходя из дому, без денег... Кто знает. кто знает, сколько еще вернут нам ВЗад и тех, и других... и каждый прилет возвращенцев будет НАМ всем отодвигать встречу с природой и воздухом. Я уже молчу о детях. Растут аки мимозы. Без солнца, без друзей, без веры в будущее.
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26.04.2020 17:02 Ответить
Про "отупевать" и "сходить с ума" - самокритично.
Книги читать не пробовала?
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26.04.2020 17:04 Ответить
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26.04.2020 17:05 Ответить
Реакции подтверждают диагноз.
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26.04.2020 17:09 Ответить
Так твоими книгами, солнца с прогулками на свежем воздухе не надышишься.....
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26.04.2020 17:28 Ответить
Иди и дыши. Глубже.
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26.04.2020 20:00 Ответить
У меня - огромная библиотека, если что. А ты, я смотрю, только и делаешь, что читаешь, потому такой "умный"?

Почему-то раньше можно было совместить чтение с прогулкой в парке. Нет? Почему я (или даже ты) обязаны сидеть дома безвылазно? Ты хочешь - сиди! А я не имею желания постоянно читать и ходить в маске. Есть еще интересные и нужные для умственного развития вещи в жизни нормального человека. Хотя... кому я то говорю)))
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26.04.2020 17:52 Ответить
Ну, ладно. Уговорила.
Иди сама и бери всю свою родню.
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26.04.2020 19:59 Ответить
А что Вам отупевать еще есть куда? Мне показалось, что у Вас все рекорды в этом направлении.
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26.04.2020 17:26 Ответить
Бешенство.
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26.04.2020 17:01 Ответить
А гречка?!
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26.04.2020 17:10 Ответить
17.03.20. Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые застряли за рубежом из-за коронавируса. 26.04.20 украинская власть отказала в работе чартерных рейсов)). кто такая эта загадочная украинская власть?
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26.04.2020 16:58 Ответить
Хорошее начало обсуждения темы.
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26.04.2020 17:02 Ответить
Только конченные ******** могут бросить своих граждан без посощи за границей.И как обычно,ими оказались Россия,Украина и Беларусь.
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26.04.2020 17:03 Ответить
шо да, то да. только россия пишется с маленькой буквы.
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26.04.2020 17:12 Ответить
рacися
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26.04.2020 17:18 Ответить
да и при том с одним с.
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26.04.2020 17:31 Ответить
poSSия..))
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26.04.2020 20:58 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/10216910994226601/

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDp32g1u1lLo2UzkzpMw6eOQTEiV2YG8oIX2Y_rxA_zpZqkGFL7rtWRjS7pALn6IUu_-UgaVbFLHUKx&hc_ref=ARTyUpxiZjmUZtLdrkm7bG3StTQfMiXvvj6az-*****************************&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/10216910994226601/ 3 год
Запрошую послухати півгодини моєї лекції «Катастрофа ім. Леніна: Чорнобиль в документах КГБ»Аварія на Чорнобильській АЕС не була результатом помилки оператора в ніч на 26 квітня 1986 року. І навіть не була результатом численних помилок допущених під час її спорудження. Чорнобильська катастрофа просто не могла не відбутися в такій країні як СРСР, тому що була втіленням фундаментальної помилки, закладеної в основу цілої країни.

Аварія показала не лише звичку радянської влади брехати, але й цілковиту слабкість системи, яка не змогла впоратися з «мирним атомом». Управлінська бездарність, політика замовчування та некомпетентність зруйнували основу СРСР: сліпу віру «совєтської людини» у свою державу.
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26.04.2020 17:04 Ответить
Типа, как клуб коренного киевлянина, берешь чью то подборку фото на "старом Киеве" и продаешь ее просмотр лохам по 100 грн с рыла?
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26.04.2020 17:14 Ответить
Там он документы КГБ по этой теме приводит. Познавательно.
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26.04.2020 17:19 Ответить
А, недосмотрел, что это Вятрович и бесплатно.
Бо, в условиях карантина народ зарабатывает как умеет.
Один написал книгу и рекламирует ее продажу.
Я погуглил, название отличается на одно слово от этого :

Втрачені споруди та пам'ятники Києва

300 грн
Українська література / 20.01.2019
Автор: Кирило Третяк
Мова видання: Українська
Видавництво: Київський університет
Рік видання: 2004

Так думаю, что и содержание аналогично.
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26.04.2020 17:24 Ответить
За сутки в Швеции, вообще, только 2 умерших, за каким лешим сюда переться, посмотреть новый ролик вислюка?
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26.04.2020 17:18 Ответить
интересно вы рассуждаете. я живу в Украине, там моя семья, но работаю за границей, уже 7 месяцев, из которых полтора не могу попасть домой. и таких, поверьте, очень много.
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26.04.2020 17:27 Ответить
Моя жена три месяца в Германии и я не страдаю, а только доволен тем, что она спокойно может гулять по паркам, рассматривать памятники архитектуры, зверей в вольерах, а не ворчать у меня под боком взаперти.
На днях прислала фото, на котором какой то камень, на камне выбита надпись - лагерь шведов.
Мы вместе порылись в интернете и оба довольны.
Оказалось - Карл, прежде, чем идти под Полтаву, завоевал Саксонию и разбил лагерь в этом живописном месте.
Ничего хорошего тут сейчас нет. Если есть возможность еще остаться, то даже никаких сомнений быть не должно.
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26.04.2020 17:36 Ответить
ха-ха. очень неудачное сравнение. я пашу, а не по паркам гуляю. а с этим ковидобесием нагрузка и нервотрёпка увеличились многократно.
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26.04.2020 17:43 Ответить
А налоги где платишь?
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26.04.2020 21:29 Ответить
Свеженького дерьма привезут...а то никак пика нету!
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26.04.2020 17:21 Ответить
Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи - Цензор.НЕТ 6994
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26.04.2020 17:29 Ответить
Турбо-режим действий теперешних кабмина, президента, парламента почему-то вызывает подозрение, что они "не лохи и им хх-года", а они что-то украсть у граждан Украины хотят.
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26.04.2020 17:29 Ответить
А протиепідемічний концентратор, Відкрила
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26.04.2020 17:34 Ответить
С каждой такой эвакуацией, карантин будет продлеваться на энное время.
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26.04.2020 17:38 Ответить
отобрать у демоса очередную часть прав и свобод, присвоить новые права и возможности себе....

https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB1hn4vgLnngk9BoE4XLtgV0X1-CHub-N7u-SQeCj3J85Nx2xq-_S4F3Y48DxXMET6-fzo33Rb5tCAX&hc_ref=ARSh4suOnEPYil3b7rG1WsoYr_6ir4BJOXAh53QGXlDN4yYRAX_Be755uscvnLWz5FY&fref=nf Олексій Арестович
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3230449880352403&set=a.353058151424938&type=3 4 год ·

ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.
Здравый смысл устоял....https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3230450243685700 Читати далі
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26.04.2020 17:42 Ответить
Но зато, Зе сдержит своё хоть одно обещание, что вернёт украинцев домой, ну а они естественно, после карантина, опять-же разбегутся по своим бывшим местам.
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26.04.2020 17:44 Ответить
https://www.facebook.com/bodya.sharko/posts/2053081441504097

"Кордон «Краківець»

Учора 24.04 перетинав кордон , їхав з Польщі в Україну.
До кордону приїхав машиною і як і усі інші хотів перейти пішки.
Перед Польською стороною збиралась черга, коли назбиралось близько 25 чоловік, приїхав автобус на Українській реєстрації, сказали:
- що перевезуть на Українську сторону, але за 50 злотих (310 грн за 300 метрів кордону)
Запитав у водіїв: чи це законно і чи дадуть квиток за проїзд?
На що відповіли:
- квитка не дадуть і так робити їм сказали Українські прикордонники, якщо не їду з ними, то буду далі стояти біля кордону.
Я запитав у Польського прикордонника, чи можу я перейти пішки?
-ні, лише цим автобусом переїхати.
З обуренням сів у автобус, але як виявилось, відразу ми не поїхали.
Водії чекали ще близько 2х годин поки буде цілий автобус, сидячих місць було близько 60-65 ( вкінці нас порахували і було у автобусі 80 чоловік, були і стоячі місця)
80 чоловік * на 50 = 4000 злотих ~ 25000 грн
Коли приїхали на Українську сторону, запитав у прикордонників :
- чому з людей збирають гроші ?
На що відповіли:
- ми не маємо відношення до перевізника, ви самі сідали у автобус
( і зрозуміло, що хтось просто «кришує» і організовує це перевезення людей)
Коли вже перетнули Українську сторону, нас висадили за 100 метрів від кордону, на заправці ОККО і автобус відразу поїхав назад.
На заправці була поліція, лікарі в захисних костюмах , усім зробили швидкі тести на виявлення захворюваності на COVID-19
На запитання до лікарів:
- чи нормально це, що у автобусі було 80 чоловік і зараз всі стоять у черзі до лікарів не дотримуючись дистанції, всі просто були у великій «купі»
-Лікарі просто розвели плечима
Далі на заправці ОККО були люди, перевізники, близько 80-100 чоловік, які пропонували свої послуги і були всі дуже близько один біля одного, без масок , і як один з них мені розповів, є люди які «кришують» хто і коли може завезти клієнта.
Я запитав у поліції:
-Чому ж ви не штрафуєте нікого і дозволяєте таке скупчення людей?
- ідіть своєю дорогою, воно вам треба?
Люди відвідували різні країни, і їх після цього запхали у такій кількості у один автобус , а потім будуть говорити, що вірус поширюється.
Він поширюється, а влада заробляє на цьому."
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26.04.2020 18:03 Ответить
Ленка до Вови захотіла. Мабуть "ридать" одній набридло.
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26.04.2020 19:37 Ответить
 
 