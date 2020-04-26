Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации граждан из Европы
Украина возобновила сообщение со Швецией для отправки специального разового рейса компании SkyUp из Стокгольма в Киев, после того как украинская власть отказала в работе чартерных рейсов.
Об этом сообщило посольство Украины в Швеции в своей заметке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении посольства указано, что во вторник, 28 апреля в 09.00 состоится специальный рейс авиакомпанией "SkyUp Airlines" по маршруту Стокгольм-Киев. Каждый человек, который прибудет самолетом в Украину будет отправлен на самоизоляцию по месту жительства при условии установки мобильного приложения "Действуй дома".
Количество билетов на этот авиарейс будет ограничено, а в следующие несколько месяцев новых авиарейсов не будет, отметили в посольстве.
"В связи с этим рекомендуем воспользоваться возможностью для возвращения в Украину. Особенно это касается наших граждан у которых завершается срок легального пребывания в Швеции. Учтите, что на основании польских виз и виз других стран вы можете находиться за пределами страны, выдавшей визу, не более 3 месяцев, далее идет нарушение пребывания в Шенгенской зоне. В случае превышения периода безвизового пребывания в Швеции, при выезде может быть составлен административный протокол и запрещен въезд в страны Шенгенской зоны от 1 до 5 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для возвращения в Украину граждане должны заполнить согласие на обсервацию и скачать приложение "Действуй дома".
"Приложение устанавливается в смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которые зарегистрированы в медучреждениях как тех, кто нуждаются в самоизоляции или обсервации", - сообщили в посольстве.
Отметим, Украина в течение месяца не эвакуировали своих граждан. 28 марта государственная граница Украины была закрыта. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.
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Что их тут ждёт?
Нищета, карантин, запрет всего и постепенное вымирание в угоду истеричной власти.
Только 20% вернулись и туристы.
Книги читать не пробовала?
Почему-то раньше можно было совместить чтение с прогулкой в парке. Нет? Почему я (или даже ты) обязаны сидеть дома безвылазно? Ты хочешь - сиди! А я не имею желания постоянно читать и ходить в маске. Есть еще интересные и нужные для умственного развития вещи в жизни нормального человека. Хотя... кому я то говорю)))
Иди сама и бери всю свою родню.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDp32g1u1lLo2UzkzpMw6eOQTEiV2YG8oIX2Y_rxA_zpZqkGFL7rtWRjS7pALn6IUu_-UgaVbFLHUKx&hc_ref=ARTyUpxiZjmUZtLdrkm7bG3StTQfMiXvvj6az-*****************************&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/10216910994226601/ 3 год
Запрошую послухати півгодини моєї лекції «Катастрофа ім. Леніна: Чорнобиль в документах КГБ»Аварія на Чорнобильській АЕС не була результатом помилки оператора в ніч на 26 квітня 1986 року. І навіть не була результатом численних помилок допущених під час її спорудження. Чорнобильська катастрофа просто не могла не відбутися в такій країні як СРСР, тому що була втіленням фундаментальної помилки, закладеної в основу цілої країни.
Аварія показала не лише звичку радянської влади брехати, але й цілковиту слабкість системи, яка не змогла впоратися з «мирним атомом». Управлінська бездарність, політика замовчування та некомпетентність зруйнували основу СРСР: сліпу віру «совєтської людини» у свою державу.
Бо, в условиях карантина народ зарабатывает как умеет.
Один написал книгу и рекламирует ее продажу.
Я погуглил, название отличается на одно слово от этого :
Втрачені споруди та пам'ятники Києва
300 грн
Українська література / 20.01.2019
Автор: Кирило Третяк
Мова видання: Українська
Видавництво: Київський університет
Рік видання: 2004
Так думаю, что и содержание аналогично.
На днях прислала фото, на котором какой то камень, на камне выбита надпись - лагерь шведов.
Мы вместе порылись в интернете и оба довольны.
Оказалось - Карл, прежде, чем идти под Полтаву, завоевал Саксонию и разбил лагерь в этом живописном месте.
Ничего хорошего тут сейчас нет. Если есть возможность еще остаться, то даже никаких сомнений быть не должно.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB1hn4vgLnngk9BoE4XLtgV0X1-CHub-N7u-SQeCj3J85Nx2xq-_S4F3Y48DxXMET6-fzo33Rb5tCAX&hc_ref=ARSh4suOnEPYil3b7rG1WsoYr_6ir4BJOXAh53QGXlDN4yYRAX_Be755uscvnLWz5FY&fref=nf Олексій Арестович
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3230449880352403&set=a.353058151424938&type=3 4 год ·
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.
Здравый смысл устоял....https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3230450243685700 Читати далі
"Кордон «Краківець»
Учора 24.04 перетинав кордон , їхав з Польщі в Україну.
До кордону приїхав машиною і як і усі інші хотів перейти пішки.
Перед Польською стороною збиралась черга, коли назбиралось близько 25 чоловік, приїхав автобус на Українській реєстрації, сказали:
- що перевезуть на Українську сторону, але за 50 злотих (310 грн за 300 метрів кордону)
Запитав у водіїв: чи це законно і чи дадуть квиток за проїзд?
На що відповіли:
- квитка не дадуть і так робити їм сказали Українські прикордонники, якщо не їду з ними, то буду далі стояти біля кордону.
Я запитав у Польського прикордонника, чи можу я перейти пішки?
-ні, лише цим автобусом переїхати.
З обуренням сів у автобус, але як виявилось, відразу ми не поїхали.
Водії чекали ще близько 2х годин поки буде цілий автобус, сидячих місць було близько 60-65 ( вкінці нас порахували і було у автобусі 80 чоловік, були і стоячі місця)
80 чоловік * на 50 = 4000 злотих ~ 25000 грн
Коли приїхали на Українську сторону, запитав у прикордонників :
- чому з людей збирають гроші ?
На що відповіли:
- ми не маємо відношення до перевізника, ви самі сідали у автобус
( і зрозуміло, що хтось просто «кришує» і організовує це перевезення людей)
Коли вже перетнули Українську сторону, нас висадили за 100 метрів від кордону, на заправці ОККО і автобус відразу поїхав назад.
На заправці була поліція, лікарі в захисних костюмах , усім зробили швидкі тести на виявлення захворюваності на COVID-19
На запитання до лікарів:
- чи нормально це, що у автобусі було 80 чоловік і зараз всі стоять у черзі до лікарів не дотримуючись дистанції, всі просто були у великій «купі»
-Лікарі просто розвели плечима
Далі на заправці ОККО були люди, перевізники, близько 80-100 чоловік, які пропонували свої послуги і були всі дуже близько один біля одного, без масок , і як один з них мені розповів, є люди які «кришують» хто і коли може завезти клієнта.
Я запитав у поліції:
-Чому ж ви не штрафуєте нікого і дозволяєте таке скупчення людей?
- ідіть своєю дорогою, воно вам треба?
Люди відвідували різні країни, і їх після цього запхали у такій кількості у один автобус , а потім будуть говорити, що вірус поширюється.
Він поширюється, а влада заробляє на цьому."