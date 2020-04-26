Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи
Україна відновила сполучення зі Швецією для відправки спеціального разового рейсу компанії SkyUp зі Стокгольма до Києва, після того, як українська влада відмовила у роботі чартерних рейсів.
Про це повідомило посольство України у Швеції у своєму дописі в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
В повідомленні посольства зазначено, що у вівторок, 28 квітня, о 09.00 відбудеться спеціальний рейс авіакомпанією "SkyUp Airlines" за маршрутом Стокгольм-Київ. Кожна людина, що прибуде літаком до України, буде відправлена на самоізоляцію за місцем проживання за умови встановлення мобільного додатку "Дій вдома".
Кількість квитків на цей авіарейс обмежена, а у наступні декілька місяців нових авіарейсів не буде, зазначили у посольстві.
"У зв'язку з цим рекомендуємо скористатися можливістю для повернення в Україну. Особливо це стосується наших громадян, у яких завершується термін легального перебування в Швеції. Врахуйте, що на підставі польських віз та віз інших країн ви можете перебувати за межами країни, що видала візу, не більше 3 місяців, далі йде порушення перебування в Шенгенській зоні. В разі перевищення періоду безвізового перебування в Швеції, при виїзді може бути складено адміністративний протокол та заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони від 1 до 5 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для повернення в Україну громадяни мають заповнити згоду на обсервацію та завантажити додаток "Дій вдома".
"Додаток встановлюється у смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 та яких зареєстровано у медзакладах як тих, що потребують самоізоляції або обсервації", - повідомили у посольстві.
Зазначимо, Україна протягом місяця не евакуювали своїх громадян. 28 березня державний кордон України був закритий. Після 27 березня повернутися в Україну можна тільки пішки або на автомобілі.
Будь ласка, зачекайте...
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Что их тут ждёт?
Нищета, карантин, запрет всего и постепенное вымирание в угоду истеричной власти.
Только 20% вернулись и туристы.
Книги читать не пробовала?
Почему-то раньше можно было совместить чтение с прогулкой в парке. Нет? Почему я (или даже ты) обязаны сидеть дома безвылазно? Ты хочешь - сиди! А я не имею желания постоянно читать и ходить в маске. Есть еще интересные и нужные для умственного развития вещи в жизни нормального человека. Хотя... кому я то говорю)))
Иди сама и бери всю свою родню.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDp32g1u1lLo2UzkzpMw6eOQTEiV2YG8oIX2Y_rxA_zpZqkGFL7rtWRjS7pALn6IUu_-UgaVbFLHUKx&hc_ref=ARTyUpxiZjmUZtLdrkm7bG3StTQfMiXvvj6az-*****************************&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/10216910994226601/ 3 год
Запрошую послухати півгодини моєї лекції «Катастрофа ім. Леніна: Чорнобиль в документах КГБ»Аварія на Чорнобильській АЕС не була результатом помилки оператора в ніч на 26 квітня 1986 року. І навіть не була результатом численних помилок допущених під час її спорудження. Чорнобильська катастрофа просто не могла не відбутися в такій країні як СРСР, тому що була втіленням фундаментальної помилки, закладеної в основу цілої країни.
Аварія показала не лише звичку радянської влади брехати, але й цілковиту слабкість системи, яка не змогла впоратися з «мирним атомом». Управлінська бездарність, політика замовчування та некомпетентність зруйнували основу СРСР: сліпу віру «совєтської людини» у свою державу.
Бо, в условиях карантина народ зарабатывает как умеет.
Один написал книгу и рекламирует ее продажу.
Я погуглил, название отличается на одно слово от этого :
Втрачені споруди та пам'ятники Києва
300 грн
Українська література / 20.01.2019
Автор: Кирило Третяк
Мова видання: Українська
Видавництво: Київський університет
Рік видання: 2004
Так думаю, что и содержание аналогично.
На днях прислала фото, на котором какой то камень, на камне выбита надпись - лагерь шведов.
Мы вместе порылись в интернете и оба довольны.
Оказалось - Карл, прежде, чем идти под Полтаву, завоевал Саксонию и разбил лагерь в этом живописном месте.
Ничего хорошего тут сейчас нет. Если есть возможность еще остаться, то даже никаких сомнений быть не должно.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB1hn4vgLnngk9BoE4XLtgV0X1-CHub-N7u-SQeCj3J85Nx2xq-_S4F3Y48DxXMET6-fzo33Rb5tCAX&hc_ref=ARSh4suOnEPYil3b7rG1WsoYr_6ir4BJOXAh53QGXlDN4yYRAX_Be755uscvnLWz5FY&fref=nf Олексій Арестович
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3230449880352403&set=a.353058151424938&type=3 4 год ·
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.
Здравый смысл устоял....https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3230450243685700 Читати далі
"Кордон «Краківець»
Учора 24.04 перетинав кордон , їхав з Польщі в Україну.
До кордону приїхав машиною і як і усі інші хотів перейти пішки.
Перед Польською стороною збиралась черга, коли назбиралось близько 25 чоловік, приїхав автобус на Українській реєстрації, сказали:
- що перевезуть на Українську сторону, але за 50 злотих (310 грн за 300 метрів кордону)
Запитав у водіїв: чи це законно і чи дадуть квиток за проїзд?
На що відповіли:
- квитка не дадуть і так робити їм сказали Українські прикордонники, якщо не їду з ними, то буду далі стояти біля кордону.
Я запитав у Польського прикордонника, чи можу я перейти пішки?
-ні, лише цим автобусом переїхати.
З обуренням сів у автобус, але як виявилось, відразу ми не поїхали.
Водії чекали ще близько 2х годин поки буде цілий автобус, сидячих місць було близько 60-65 ( вкінці нас порахували і було у автобусі 80 чоловік, були і стоячі місця)
80 чоловік * на 50 = 4000 злотих ~ 25000 грн
Коли приїхали на Українську сторону, запитав у прикордонників :
- чому з людей збирають гроші ?
На що відповіли:
- ми не маємо відношення до перевізника, ви самі сідали у автобус
( і зрозуміло, що хтось просто «кришує» і організовує це перевезення людей)
Коли вже перетнули Українську сторону, нас висадили за 100 метрів від кордону, на заправці ОККО і автобус відразу поїхав назад.
На заправці була поліція, лікарі в захисних костюмах , усім зробили швидкі тести на виявлення захворюваності на COVID-19
На запитання до лікарів:
- чи нормально це, що у автобусі було 80 чоловік і зараз всі стоять у черзі до лікарів не дотримуючись дистанції, всі просто були у великій «купі»
-Лікарі просто розвели плечима
Далі на заправці ОККО були люди, перевізники, близько 80-100 чоловік, які пропонували свої послуги і були всі дуже близько один біля одного, без масок , і як один з них мені розповів, є люди які «кришують» хто і коли може завезти клієнта.
Я запитав у поліції:
-Чому ж ви не штрафуєте нікого і дозволяєте таке скупчення людей?
- ідіть своєю дорогою, воно вам треба?
Люди відвідували різні країни, і їх після цього запхали у такій кількості у один автобус , а потім будуть говорити, що вірус поширюється.
Він поширюється, а влада заробляє на цьому."