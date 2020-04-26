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Новини Коронавірус і карантин
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Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи

Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи

Україна відновила сполучення зі Швецією для відправки спеціального разового рейсу компанії SkyUp зі Стокгольма до Києва, після того, як українська влада відмовила у роботі чартерних рейсів.

Про це повідомило посольство України у Швеції у своєму дописі в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні посольства зазначено, що у вівторок, 28 квітня, о 09.00 відбудеться спеціальний рейс авіакомпанією "SkyUp Airlines" за маршрутом Стокгольм-Київ. Кожна людина, що прибуде літаком до України, буде відправлена на самоізоляцію за місцем проживання за умови встановлення мобільного додатку "Дій вдома".

Кількість квитків на цей авіарейс обмежена, а у наступні декілька місяців нових авіарейсів не буде, зазначили у посольстві.

"У зв'язку з цим рекомендуємо скористатися можливістю для повернення в Україну. Особливо це стосується наших громадян, у яких завершується термін легального перебування в Швеції. Врахуйте, що на підставі польських віз та віз інших країн ви можете перебувати за межами країни, що видала візу, не більше 3 місяців, далі йде порушення перебування в Шенгенській зоні. В разі перевищення періоду безвізового перебування в Швеції, при виїзді може бути складено адміністративний протокол та заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони від 1 до 5 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 90 українців повертаються з Туреччини на поромі, - Генконсульство

Зазначається, що для повернення в Україну громадяни мають заповнити згоду на обсервацію та завантажити додаток "Дій вдома".

"Додаток встановлюється у смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 та яких зареєстровано у медзакладах як тих, що потребують самоізоляції або обсервації", - повідомили у посольстві.

Зазначимо, Україна протягом місяця не евакуювали своїх громадян. 28 березня державний кордон України був закритий. Після 27 березня повернутися в Україну можна тільки пішки або на автомобілі.

Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи 01
Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи 02

карантин (18172) Швеція (969) евакуація (2342) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
шо да, то да. только россия пишется с маленькой буквы.
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26.04.2020 17:12 Відповісти
+5
Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи - Цензор.НЕТ 6994
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26.04.2020 17:29 Відповісти
+4
И граждане с радостью возвращаются из свободной и процветающей Швеции, где нет карантина и идиотской власти, запрещающей всё и вся... в Украину, где идиотская власть гробит Украину, экономику под предлогом разводки "короновируса".
Что их тут ждёт?
Нищета, карантин, запрет всего и постепенное вымирание в угоду истеричной власти.
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26.04.2020 16:56 Відповісти
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Мат.
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26.04.2020 17:00 Відповісти
«Зебильйо» не мат
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26.04.2020 17:09 Відповісти
И граждане с радостью возвращаются из свободной и процветающей Швеции, где нет карантина и идиотской власти, запрещающей всё и вся... в Украину, где идиотская власть гробит Украину, экономику под предлогом разводки "короновируса".
Что их тут ждёт?
Нищета, карантин, запрет всего и постепенное вымирание в угоду истеричной власти.
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26.04.2020 16:56 Відповісти
Истерика.
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26.04.2020 17:00 Відповісти
Там цена на билет такая, что многие решат, ну его нах, побуду еще здесь (до 6000 грн).
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26.04.2020 17:10 Відповісти
Пусть возвращаются! У нас все рынки закрыты. Самим жрать особо нечего. И дальше теперь уже из-за НИХ сидеть на карантине нет ни желания, ни возможности, ни сил! Валите туда, откуда претесь!
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26.04.2020 16:57 Відповісти
80% заробитчан не идиоты и не вернулись в Украину из границы.
Только 20% вернулись и туристы.
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26.04.2020 16:58 Відповісти
нам и их хватило для того, чтобы сидеть дома, отупевать, сходить с ума, не выходя из дому, без денег... Кто знает. кто знает, сколько еще вернут нам ВЗад и тех, и других... и каждый прилет возвращенцев будет НАМ всем отодвигать встречу с природой и воздухом. Я уже молчу о детях. Растут аки мимозы. Без солнца, без друзей, без веры в будущее.
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26.04.2020 17:02 Відповісти
Про "отупевать" и "сходить с ума" - самокритично.
Книги читать не пробовала?
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26.04.2020 17:04 Відповісти
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26.04.2020 17:05 Відповісти
Реакции подтверждают диагноз.
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26.04.2020 17:09 Відповісти
Так твоими книгами, солнца с прогулками на свежем воздухе не надышишься.....
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26.04.2020 17:28 Відповісти
Иди и дыши. Глубже.
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26.04.2020 20:00 Відповісти
У меня - огромная библиотека, если что. А ты, я смотрю, только и делаешь, что читаешь, потому такой "умный"?

Почему-то раньше можно было совместить чтение с прогулкой в парке. Нет? Почему я (или даже ты) обязаны сидеть дома безвылазно? Ты хочешь - сиди! А я не имею желания постоянно читать и ходить в маске. Есть еще интересные и нужные для умственного развития вещи в жизни нормального человека. Хотя... кому я то говорю)))
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26.04.2020 17:52 Відповісти
Ну, ладно. Уговорила.
Иди сама и бери всю свою родню.
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26.04.2020 19:59 Відповісти
А что Вам отупевать еще есть куда? Мне показалось, что у Вас все рекорды в этом направлении.
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26.04.2020 17:26 Відповісти
Бешенство.
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26.04.2020 17:01 Відповісти
А гречка?!
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26.04.2020 17:10 Відповісти
17.03.20. Зеленский пообещал вернуть всех украинцев, которые застряли за рубежом из-за коронавируса. 26.04.20 украинская власть отказала в работе чартерных рейсов)). кто такая эта загадочная украинская власть?
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26.04.2020 16:58 Відповісти
Хорошее начало обсуждения темы.
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26.04.2020 17:02 Відповісти
Только конченные ******** могут бросить своих граждан без посощи за границей.И как обычно,ими оказались Россия,Украина и Беларусь.
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26.04.2020 17:03 Відповісти
шо да, то да. только россия пишется с маленькой буквы.
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26.04.2020 17:12 Відповісти
рacися
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26.04.2020 17:18 Відповісти
да и при том с одним с.
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26.04.2020 17:31 Відповісти
poSSия..))
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26.04.2020 20:58 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/10216910994226601/

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDp32g1u1lLo2UzkzpMw6eOQTEiV2YG8oIX2Y_rxA_zpZqkGFL7rtWRjS7pALn6IUu_-UgaVbFLHUKx&hc_ref=ARTyUpxiZjmUZtLdrkm7bG3StTQfMiXvvj6az-*****************************&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/10216910994226601/ 3 год
Запрошую послухати півгодини моєї лекції «Катастрофа ім. Леніна: Чорнобиль в документах КГБ»Аварія на Чорнобильській АЕС не була результатом помилки оператора в ніч на 26 квітня 1986 року. І навіть не була результатом численних помилок допущених під час її спорудження. Чорнобильська катастрофа просто не могла не відбутися в такій країні як СРСР, тому що була втіленням фундаментальної помилки, закладеної в основу цілої країни.

Аварія показала не лише звичку радянської влади брехати, але й цілковиту слабкість системи, яка не змогла впоратися з «мирним атомом». Управлінська бездарність, політика замовчування та некомпетентність зруйнували основу СРСР: сліпу віру «совєтської людини» у свою державу.
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26.04.2020 17:04 Відповісти
Типа, как клуб коренного киевлянина, берешь чью то подборку фото на "старом Киеве" и продаешь ее просмотр лохам по 100 грн с рыла?
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26.04.2020 17:14 Відповісти
Там он документы КГБ по этой теме приводит. Познавательно.
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26.04.2020 17:19 Відповісти
А, недосмотрел, что это Вятрович и бесплатно.
Бо, в условиях карантина народ зарабатывает как умеет.
Один написал книгу и рекламирует ее продажу.
Я погуглил, название отличается на одно слово от этого :

Втрачені споруди та пам'ятники Києва

300 грн
Українська література / 20.01.2019
Автор: Кирило Третяк
Мова видання: Українська
Видавництво: Київський університет
Рік видання: 2004

Так думаю, что и содержание аналогично.
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26.04.2020 17:24 Відповісти
За сутки в Швеции, вообще, только 2 умерших, за каким лешим сюда переться, посмотреть новый ролик вислюка?
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26.04.2020 17:18 Відповісти
интересно вы рассуждаете. я живу в Украине, там моя семья, но работаю за границей, уже 7 месяцев, из которых полтора не могу попасть домой. и таких, поверьте, очень много.
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26.04.2020 17:27 Відповісти
Моя жена три месяца в Германии и я не страдаю, а только доволен тем, что она спокойно может гулять по паркам, рассматривать памятники архитектуры, зверей в вольерах, а не ворчать у меня под боком взаперти.
На днях прислала фото, на котором какой то камень, на камне выбита надпись - лагерь шведов.
Мы вместе порылись в интернете и оба довольны.
Оказалось - Карл, прежде, чем идти под Полтаву, завоевал Саксонию и разбил лагерь в этом живописном месте.
Ничего хорошего тут сейчас нет. Если есть возможность еще остаться, то даже никаких сомнений быть не должно.
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26.04.2020 17:36 Відповісти
ха-ха. очень неудачное сравнение. я пашу, а не по паркам гуляю. а с этим ковидобесием нагрузка и нервотрёпка увеличились многократно.
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26.04.2020 17:43 Відповісти
А налоги где платишь?
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26.04.2020 21:29 Відповісти
Свеженького дерьма привезут...а то никак пика нету!
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26.04.2020 17:21 Відповісти
Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи - Цензор.НЕТ 6994
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26.04.2020 17:29 Відповісти
Турбо-режим действий теперешних кабмина, президента, парламента почему-то вызывает подозрение, что они "не лохи и им хх-года", а они что-то украсть у граждан Украины хотят.
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26.04.2020 17:29 Відповісти
А протиепідемічний концентратор, Відкрила
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26.04.2020 17:34 Відповісти
С каждой такой эвакуацией, карантин будет продлеваться на энное время.
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26.04.2020 17:38 Відповісти
отобрать у демоса очередную часть прав и свобод, присвоить новые права и возможности себе....

https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB1hn4vgLnngk9BoE4XLtgV0X1-CHub-N7u-SQeCj3J85Nx2xq-_S4F3Y48DxXMET6-fzo33Rb5tCAX&hc_ref=ARSh4suOnEPYil3b7rG1WsoYr_6ir4BJOXAh53QGXlDN4yYRAX_Be755uscvnLWz5FY&fref=nf Олексій Арестович
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3230449880352403&set=a.353058151424938&type=3 4 год ·

ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.
Здравый смысл устоял....https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3230450243685700 Читати далі
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26.04.2020 17:42 Відповісти
Но зато, Зе сдержит своё хоть одно обещание, что вернёт украинцев домой, ну а они естественно, после карантина, опять-же разбегутся по своим бывшим местам.
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26.04.2020 17:44 Відповісти
https://www.facebook.com/bodya.sharko/posts/2053081441504097

"Кордон «Краківець»

Учора 24.04 перетинав кордон , їхав з Польщі в Україну.
До кордону приїхав машиною і як і усі інші хотів перейти пішки.
Перед Польською стороною збиралась черга, коли назбиралось близько 25 чоловік, приїхав автобус на Українській реєстрації, сказали:
- що перевезуть на Українську сторону, але за 50 злотих (310 грн за 300 метрів кордону)
Запитав у водіїв: чи це законно і чи дадуть квиток за проїзд?
На що відповіли:
- квитка не дадуть і так робити їм сказали Українські прикордонники, якщо не їду з ними, то буду далі стояти біля кордону.
Я запитав у Польського прикордонника, чи можу я перейти пішки?
-ні, лише цим автобусом переїхати.
З обуренням сів у автобус, але як виявилось, відразу ми не поїхали.
Водії чекали ще близько 2х годин поки буде цілий автобус, сидячих місць було близько 60-65 ( вкінці нас порахували і було у автобусі 80 чоловік, були і стоячі місця)
80 чоловік * на 50 = 4000 злотих ~ 25000 грн
Коли приїхали на Українську сторону, запитав у прикордонників :
- чому з людей збирають гроші ?
На що відповіли:
- ми не маємо відношення до перевізника, ви самі сідали у автобус
( і зрозуміло, що хтось просто «кришує» і організовує це перевезення людей)
Коли вже перетнули Українську сторону, нас висадили за 100 метрів від кордону, на заправці ОККО і автобус відразу поїхав назад.
На заправці була поліція, лікарі в захисних костюмах , усім зробили швидкі тести на виявлення захворюваності на COVID-19
На запитання до лікарів:
- чи нормально це, що у автобусі було 80 чоловік і зараз всі стоять у черзі до лікарів не дотримуючись дистанції, всі просто були у великій «купі»
-Лікарі просто розвели плечима
Далі на заправці ОККО були люди, перевізники, близько 80-100 чоловік, які пропонували свої послуги і були всі дуже близько один біля одного, без масок , і як один з них мені розповів, є люди які «кришують» хто і коли може завезти клієнта.
Я запитав у поліції:
-Чому ж ви не штрафуєте нікого і дозволяєте таке скупчення людей?
- ідіть своєю дорогою, воно вам треба?
Люди відвідували різні країни, і їх після цього запхали у такій кількості у один автобус , а потім будуть говорити, що вірус поширюється.
Він поширюється, а влада заробляє на цьому."
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26.04.2020 18:03 Відповісти
Ленка до Вови захотіла. Мабуть "ридать" одній набридло.
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26.04.2020 19:37 Відповісти
 
 