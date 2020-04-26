Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи

Україна відновила сполучення зі Швецією для відправки спеціального разового рейсу компанії SkyUp зі Стокгольма до Києва, після того, як українська влада відмовила у роботі чартерних рейсів.

Про це повідомило посольство України у Швеції у своєму дописі в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні посольства зазначено, що у вівторок, 28 квітня, о 09.00 відбудеться спеціальний рейс авіакомпанією "SkyUp Airlines" за маршрутом Стокгольм-Київ. Кожна людина, що прибуде літаком до України, буде відправлена на самоізоляцію за місцем проживання за умови встановлення мобільного додатку "Дій вдома".

Кількість квитків на цей авіарейс обмежена, а у наступні декілька місяців нових авіарейсів не буде, зазначили у посольстві.

"У зв'язку з цим рекомендуємо скористатися можливістю для повернення в Україну. Особливо це стосується наших громадян, у яких завершується термін легального перебування в Швеції. Врахуйте, що на підставі польських віз та віз інших країн ви можете перебувати за межами країни, що видала візу, не більше 3 місяців, далі йде порушення перебування в Шенгенській зоні. В разі перевищення періоду безвізового перебування в Швеції, при виїзді може бути складено адміністративний протокол та заборонено в'їзд до країн Шенгенської зони від 1 до 5 років", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для повернення в Україну громадяни мають заповнити згоду на обсервацію та завантажити додаток "Дій вдома".

"Додаток встановлюється у смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 та яких зареєстровано у медзакладах як тих, що потребують самоізоляції або обсервації", - повідомили у посольстві.

Зазначимо, Україна протягом місяця не евакуювали своїх громадян. 28 березня державний кордон України був закритий. Після 27 березня повернутися в Україну можна тільки пішки або на автомобілі.



