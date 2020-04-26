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Понад 90 українців повертаються з Туреччини на поромі, - Генконсульство
З турецького міста Карасу в український Чорноморськ поромом доставлять понад 90 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генерального консульства України в Стамбулі.
П’ятдесят українців доставили в Карасу з інших турецьких міст (Стамбулу, Ізміру та Бурси).
Топ коментарі
+7 Максим Воронцов #464377
показати весь коментар26.04.2020 02:21 Відповісти Посилання
+6 Дід Трохим
показати весь коментар26.04.2020 02:51 Відповісти Посилання
+6 Khmelnitskiy
показати весь коментар26.04.2020 08:34 Відповісти Посилання
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не те уже турки стали - наши поправят!
Цікаво, Гонтарєва входить до їх складу? Було б непогано побачити повернення блудної дочки
1. Влада Укра\ни ретельно виживає всіх українців з-за кордону і насильницьким образом заганяє їх
у концлагерьв Укра\ну
2. Це сильно б'є ро економіці і практично знищує Україну як державу
Дуже оригінальна гіпотеза, у мене тільки два уточнюючих питання:
1. Яким чином можна загнати самодостатніх українців проти їхньої волі з-за кордону назад в Україну?
2. Чому ти залишився, коли цирк по\хав?
Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?