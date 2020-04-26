Понад 90 українців повертаються з Туреччини на поромі, - Генконсульство

З турецького міста Карасу в український Чорноморськ поромом доставлять понад 90 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генерального консульства України в Стамбулі.

П’ятдесят українців доставили в Карасу з інших турецьких міст (Стамбулу, Ізміру та Бурси).

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