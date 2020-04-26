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Новости Коронавирус и карантин
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Более 90 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - Генконсульство

Более 90 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - Генконсульство

Из турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Полсотни украинцев доставили в Карасу из других турецких городов (Стамбул, Измира и Бурсы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для эвакуации украинцев организован спецрейс из Неаполя, - Генконсульство

Более 90 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - Генконсульство 01

Автор: 

карантин (16729) консульство (470) Стамбул (265) Турция (3500) эвакуация (2102) паром (87) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Мы должны плясать гопак на радостях?
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26.04.2020 02:21 Ответить
+6
А что они хотят и будут тут тут делать? Пополнят ряды безработных?
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26.04.2020 02:51 Ответить
+6
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit За период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?
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26.04.2020 08:34 Ответить
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Мы должны плясать гопак на радостях?
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26.04.2020 02:21 Ответить
А треба 7-40?
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26.04.2020 05:38 Ответить
Он яблочко лучше знает.
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26.04.2020 07:08 Ответить
Тобі лише вночі можна.
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26.04.2020 14:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-S0x4JZn7JI
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26.04.2020 02:29 Ответить
Наташи - домой.
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26.04.2020 02:32 Ответить
А что они хотят и будут тут тут делать? Пополнят ряды безработных?
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26.04.2020 02:51 Ответить
Они будут обслуживать по месту жительства. Кое что, естественно - табу.
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26.04.2020 07:10 Ответить
А какое твоё дело?
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26.04.2020 08:20 Ответить
Ну там работа была пока курорт был) В турции явно умственным турдом мало где можно найти работу. А в Укр вообще работать не будут. Ибо не царское это дело после зароботков в нищей Украине работать
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26.04.2020 12:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YFKFcg13mvA
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26.04.2020 02:53 Ответить
та ничего наташи не хотят - тупой побег....
не те уже турки стали - наши поправят!
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26.04.2020 03:10 Ответить
читаючи коментарі вище переконуюся: які ж добрі та чутливі в нас люди, майже як скрепнi ватнi сусіди з-за поребрика)))
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26.04.2020 04:25 Ответить
Ви тільки це побачили?🧐 Ви партизан на Салтівському м'ясокомбінаті?
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26.04.2020 05:38 Ответить
ні, отримав ще одне підтвердження. та й нi по другому пункту.
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26.04.2020 05:51 Ответить
МИД старательно выжимает всех ураинцев из-за рубежа.Видимо, такая директива у него. Поставлена задача вывезти ,например,всех из Англии(более 30 тыс).Для этого , думаю, прекращают консульскую поддержку, разрывают двухсторонние соглашения о пребывании и т.д. Польза этого подхода очевидна - люди много лет платят налоги в стране пребывания - теперь эти страны спокойно их тратят на своих граждан. Сотни тысяч инфицированных без каких-либо серьезных проверок разбегаются по Украине. Растет армия безработных и международная изоляция страны. Путин - доволен!
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26.04.2020 07:03 Ответить
вывезти ,например,всех из Англии(более 30 тыс)

Цікаво, Гонтарєва входить до їх складу? Було б непогано побачити повернення блудної дочки
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26.04.2020 07:05 Ответить
мені от просто цікаво зрозуміти твою логіку
1. Влада Укра\ни ретельно виживає всіх українців з-за кордону і насильницьким образом заганяє їх у концлагерь в Укра\ну
2. Це сильно б'є ро економіці і практично знищує Україну як державу

Дуже оригінальна гіпотеза, у мене тільки два уточнюючих питання:
1. Яким чином можна загнати самодостатніх українців проти їхньої волі з-за кордону назад в Україну?
2. Чому ти залишився, коли цирк по\хав?
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26.04.2020 08:05 Ответить
Слава великому ЗЕ! Пацан сказал - пацан сделал.
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26.04.2020 08:23 Ответить
А чё так мало? Парома побольше не нашлось?
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26.04.2020 07:59 Ответить
Зустрічайте чергових шукачів пригод.
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26.04.2020 08:20 Ответить
Ось якраз на Одещину і привезуть свіженького вірусу. Одеситам радовацца і вєсєліцца!
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26.04.2020 08:25 Ответить
Я вижу вам, не з Одещини, от этого очень радостно, но не дождётесь, смотрите под свой нос.
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26.04.2020 08:45 Ответить
Это бот на зарплате ,ему плевать.
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26.04.2020 13:39 Ответить
Після того, що робилось в церквах останні два тижні, це вже не має великого значення.
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26.04.2020 16:38 Ответить
Зависть плохое чувство, оно разрушает личность.
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26.04.2020 08:25 Ответить
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26.04.2020 08:26 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit За период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?
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26.04.2020 08:34 Ответить
тебе, сопсно говоря, зачем єто знать?
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26.04.2020 08:44 Ответить
чорна заздрість через те, що сам ніколи далі райцентру не \здив?
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26.04.2020 08:45 Ответить
И на предмет триппера проверить.
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26.04.2020 09:37 Ответить
Eti tak tocno turisty,nasli vremia kogda otdyxat
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26.04.2020 09:19 Ответить
ну 90 человек уже можно и переписать и проверить на температуру и ...может быть ... как бы уговорить на обсервацию...
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26.04.2020 09:28 Ответить
Уговорить? Серьёзно угорорить? Принудительная изоляция на месяц. Потому что есть случаи что более через 14 дней он себя проялял.
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26.04.2020 09:31 Ответить
принудительная - это мечта... а так..в лучшем случае писульку возьмут об обязательной самоизоляции...
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26.04.2020 09:38 Ответить
и 90% дебилов на второй день ее нарушат. Не понимают наши люди что такое самоизоляция.
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26.04.2020 09:40 Ответить
Вот с этим согласен на все 100%. Сам встречал этих "обсервированных" на улице и даже без масок. Например в одном небольшом посёлке под Харьковом(кто бы мог подумать) 26 человек должны были находится на самоизоляции но они очень плодотворно её проходили,с шашлыками и водкой с песняками на полянке,кстати не далеко от поссовета.
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26.04.2020 10:02 Ответить
Кстати не хочу никого обидеть но на фото действительно одни женщины . А где же их мужчины?.
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26.04.2020 10:05 Ответить
В гаремах самоизоляются..
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26.04.2020 14:26 Ответить
Карантин объявлен 12 марта.. Сегодня 26 апреля Итого 46 дней , они что там жили на постоянке... Если поехали после 12 марта, пусть бы сидели там до победного, если раньше введения карантина то нужно вывозить и на 2 недели в спец учреждения на карантин ( подписка не действенная).Тут должен быть четкий принцип - выехавшие после 12 марта не возвращаются до окончания пандемии в стране прибывания и в Украине.
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26.04.2020 09:43 Ответить
вот прямо в поле возле черноморска установить полевой госпиталь, все эти туристы проходят там карантин а потом выпускают в страну. если бы так делали с начала карантина смертей было бы в разы меньше
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26.04.2020 10:36 Ответить
нашли когда возвращаться. когда ковид уже почти убили
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26.04.2020 11:28 Ответить
без справки о тестировании не нужно пускать. Пусть делают все тесты за свой счет там где отдыхали.
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26.04.2020 11:52 Ответить
 
 