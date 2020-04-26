Более 90 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - Генконсульство

Из турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Полсотни украинцев доставили в Карасу из других турецких городов (Стамбул, Измира и Бурсы).

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