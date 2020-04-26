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Более 90 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - Генконсульство
Из турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле.
Полсотни украинцев доставили в Карасу из других турецких городов (Стамбул, Измира и Бурсы).
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+7 Максим Воронцов #464377
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+6 Дід Трохим
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+6 Khmelnitskiy
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не те уже турки стали - наши поправят!
Цікаво, Гонтарєва входить до їх складу? Було б непогано побачити повернення блудної дочки
1. Влада Укра\ни ретельно виживає всіх українців з-за кордону і насильницьким образом заганяє їх
у концлагерьв Укра\ну
2. Це сильно б'є ро економіці і практично знищує Україну як державу
Дуже оригінальна гіпотеза, у мене тільки два уточнюючих питання:
1. Яким чином можна загнати самодостатніх українців проти їхньої волі з-за кордону назад в Україну?
2. Чому ти залишився, коли цирк по\хав?
Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?