Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group
Нужно принять план повышения цен на электроэнергию для населения, чтобы устранить диспропорции на рынке электроэнергии и позволить ему работать эффективно.
Об этом заявил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в эфире "Первого Делового телеканала", пишет Украинская энергетика.
"Оптимально было бы разработать график приведения цен для населения на электрическую энергию до рыночного уровня. Это может быть 5-летняя, или 7-летняя программа", - сказал Ницович.
Эксперт отметил,из-за заниженных цен на электроэнергию для населения рынок электроэнергии не способен работать эффективно, и отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня достаточно низкие.
"Нужно принимать те решения, которые позволят рынку работать эффективно и не накапливать новые долги", - подытожил Ницович.
Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявлял, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на электроэнергию для населения неизбежно возрастут.
В свою очередь основатель группы энергетических компаний "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии.
Ранее директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль подчеркнул, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для населения и промышленности - это обязательство Украины перед ЕС.
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Уже надоели эксперты Рината Ахметова.....
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии.
Фонд национального спасения имени Джона Кеннеди.
Именно за это зебики и голосовали.
Развели вас, зелебобы, как котят.
Bibis вам,а не підвищення!!!!
Может объяснит кто? 155.4+10.23=166.63грн. за 1МВт/ч. Т.Е. 166.63/1000= 0.16663 грн. КВт/ч?
А для населения: до 100КВт = 0.9 грн. 1 Квт/ч свыше 100КВт = 1.68 грн. 1 КВт/ч.
Не 0.16грн, а 1.68грн. И кому что нужно повышать, если для прредприятий тариф в 10 раз меньше?
-дорогой, смотри сколко будкт голосовать за Зеленского!
-дорогая, даже миллион зеленьіх мух не смогут меня убедить, что говно ето вкусно!
сьогодні...
И в Евопе тарифы на электричество УЖЕ НИЖЕ, чем в Украине.
Это у Ахметова хуцпа зашкаливает.
Раскулачили, "отдали народу", и обосрались.
Можем повторить?