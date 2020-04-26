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Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group

Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group

Нужно принять план повышения цен на электроэнергию для населения, чтобы устранить диспропорции на рынке электроэнергии и позволить ему работать эффективно.

Об этом заявил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в эфире "Первого Делового телеканала", пишет Украинская энергетика.

"Оптимально было бы разработать график приведения цен для населения на электрическую энергию до рыночного уровня. Это может быть 5-летняя, или 7-летняя программа", - сказал Ницович.

Эксперт отметил,из-за заниженных цен на электроэнергию для населения рынок электроэнергии не способен работать эффективно, и отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня достаточно низкие.

"Нужно принимать те решения, которые позволят рынку работать эффективно и не накапливать новые долги", - подытожил Ницович.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявлял, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на электроэнергию для населения неизбежно возрастут.

В свою очередь основатель группы энергетических компаний "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии.

Ранее директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль подчеркнул, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для населения и промышленности - это обязательство Украины перед ЕС.

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энергетика (2568) Тарифы на электроэнергию (2174) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+71
Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group - Цензор.НЕТ 7381
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26.04.2020 17:06 Ответить
+70
Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group - Цензор.НЕТ 4730
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26.04.2020 17:07 Ответить
+55
Какого рыночного. У нас дороже чем в Европе.
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26.04.2020 17:04 Ответить
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Страница 4 из 4
Постройте по всей стране мусорозжигающие заводы и уберите беспредел с зелёной энергией Рината.... можно будет в два раза снизить цену на электроэнергию.

Уже надоели эксперты Рината Ахметова.....

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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26.04.2020 21:18 Ответить
Опять и снова одна и та же песня про рынок, эффективность... А предыдущие повышения до рыночной цены что это было???? Думаете у людей амнезия???? Так с того времени мировые цены снизились, вообще-то. Приведите цифры, а потом толкайте туфту народу!!!!! Аферисты!!!! Как вы уже задолбали!
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26.04.2020 21:19 Ответить
Готова напрямую покупать у Енергоатома по выгодной для него цене около 1грн за квт
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26.04.2020 21:20 Ответить
Может надо наоборот снижать цены, что бы люди могли например переходить на электро котлы для отопления и отказывались от газовых.
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26.04.2020 21:30 Ответить
Отказаться от рашистского газа? А как же мир в глазах )(уйла идружба с мышебратьями? Перейти на электрокотлы вместо газовых - это же был злочинный намир слезть с газовой иглы шоколодного барыги.
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26.04.2020 22:06 Ответить
Если рыночные тарифы и цены, то давайте рыночные зарплаты и пенсии! Только так!
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26.04.2020 21:32 Ответить
Опять будем спасать нашего ненасытного производителя,может наш производитель пусть отдохнет немножко без денег а мы купим у кого подешевле?Как вы уже достали со своими ценами,может техналогии начнете внедрять.а не ценниками монополистов играться
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26.04.2020 22:39 Ответить
А у кого дешевле?) Чего в Германии 30 центов?
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27.04.2020 03:15 Ответить
А У МЕНЯ ПЛАН ПОСТАВИТЬ НА ВСЕ МНОГОЭТАЖКИ СОЛНЕЧНЫЕ И ВЕТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ !)
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26.04.2020 22:42 Ответить
https://korrespondent.net/world/4221882-shvetsyia-tretei-v-evrope-zakryla-vse-uholnye-elektrostantsyy Швеция закрыла все угольные электростанции .
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26.04.2020 22:43 Ответить
До 2025 года или ранее ожидается, что еще шесть стран последуют примеру Швеции, в том числе Франция (2022), Словакия и Португалия (2023), Великобритания и другие. Швеция стала третьей европейской страной после Австрии и Бельгии, которая закрыла все угольные электростанции.
Цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии.
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26.04.2020 22:44 Ответить
"В свою очередь основатель группы энергетических компаний "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии Источник: https://censor.net/n3191635" - Вот при случае, увижу Зиновия, предложу ему отказаться на его ветряных и солнечных электростанциях от грабительского тарифа, который как раз предполагает, за счёт бедолажного населения и оплачивать таким кадрам как он (Ахметам, Ковачам итд) бакшиш!! А то какая то правда кривая получается у этих умников!!
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26.04.2020 22:58 Ответить
цена должна быть рыночной, монополий быть не должно, "налог на богатство" тоже должен бы быть, суды должны быть независимыми и работать на основе права а не по чьим-то хотелкам, электронные декларации должны проверяться, налоги должны платиться соответственно не "в оффшорах", управленцы должны назначаться по конкурсу, лицензии на ресурсы должны выдаваться не на 100 лет за две копейки, экологические нормы должны соблюдаться, энергоресурсы должны быть исключительно государственной собственностью и т.д. и т.п. всего этого конечно при нынешней власти ждать не стоит.
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26.04.2020 23:54 Ответить
Пришлите стрелков - мы деньги собрем.
Фонд национального спасения имени Джона Кеннеди.
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27.04.2020 06:06 Ответить
Ринок електроенергії який запроваджений в Україні є шахрайською схемою по викачування грошей з населення та держави. Треба негайно його ліквідувати і тоді всі диспропорції зникнуть.
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27.04.2020 00:38 Ответить
нужно срочно разработать план "Варфоломеевская ночь" по уничтожению украинского вороватого дебильного ненасытного олигофеновского "олигархата" и реализовать план в течение 1 часа...
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27.04.2020 01:25 Ответить
Нужно Атомную и Гидро Гос производителей, поддержать, а дорогую пусть на экспорт сами предложат, если у них по таким ценам купят! Сколько можно играться в Поддержи олигарха за счёт кармана населения! Играя в эту игру Украина потеряла всю промышленность.
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27.04.2020 01:36 Ответить
Странно,при,,барыге,, вдоволь было,излишки продавали в Европу. Пришла команда зеленых соплей и все резко закончилось...
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27.04.2020 02:23 Ответить
А не лучше ли пойти с анатомической, прошу прощения, с хирургической точки зрения. и ампутировать правительству то что между ног+офшоры МАЙДАНОМ, да и дамам некоторым можно, но шоб не влезло, а порвало?
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27.04.2020 04:44 Ответить
А в єто время Обама ссал в подьездах і гадил єтим депутатам и свидетелям в кармани!
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27.04.2020 15:51 Ответить
Аплодирую стоя

Именно за это зебики и голосовали.
Развели вас, зелебобы, как котят.
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27.04.2020 10:32 Ответить
" Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения"
Bibis вам,а не підвищення!!!!
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27.04.2020 10:41 Ответить
Ну, слава богу..так оно , как-то привычнее....
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27.04.2020 11:12 Ответить
Для предприятий и крупных потребителей с 1 января 2020 год тарифы НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии установлены на уровне 155,40 грн/МВт·ч, а на услуги диспетчерского управления - 10,23 грн/МВт·ч. https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nkreku-soglasovala-povyshenie-tarifov-ukrenergo
Может объяснит кто? 155.4+10.23=166.63грн. за 1МВт/ч. Т.Е. 166.63/1000= 0.16663 грн. КВт/ч?
А для населения: до 100КВт = 0.9 грн. 1 Квт/ч свыше 100КВт = 1.68 грн. 1 КВт/ч.
Не 0.16грн, а 1.68грн. И кому что нужно повышать, если для прредприятий тариф в 10 раз меньше?
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27.04.2020 11:47 Ответить
аха...ха...давайте конечно же надо скинуться и помочь ахметке....он бедолага итальянскую виллу купил за 200 лямов поиздержался
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27.04.2020 11:55 Ответить
DiXi Group- ето структура организованная той же мафией Ахметова и Фирташа в начале 2000-х. Понятное дело для кого они лоббируют интересы олигархов. Какое повышение електроенергии если у нас для населения уже електроенергия в 2-3 раза выше рыночной. Почему Ахметов продает за бугор АЕС електроенергию по 90 копеек, а нам впаривает свои *зеленыетарифы* по 4-5 гривни? Почему Европа не закупает *зеленую електроенергию* а пользуется *грязной* енергией АЕС? Для кого ета лапша и откровенное на*балово?
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27.04.2020 15:04 Ответить
опять мантры про несоответствие цен европейским рыночным
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27.04.2020 15:29 Ответить
Ще рік тому.
-дорогой, смотри сколко будкт голосовать за Зеленского!
-дорогая, даже миллион зеленьіх мух не смогут меня убедить, что говно ето вкусно!
сьогодні...Потрібен план підвищення цін на електроенергію для населення, - DiXi Group - Цензор.НЕТ 5979
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27.04.2020 15:56 Ответить
А про зарплати ні слова
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27.04.2020 15:59 Ответить
Сначала европейский уровень зарплат, а уж потом и тарифы как в Европе.
И в Евопе тарифы на электричество УЖЕ НИЖЕ, чем в Украине.
Это у Ахметова хуцпа зашкаливает.
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27.04.2020 16:53 Ответить
Самое смешное когда уровняют цены для промышленности и для населения потом снова сделают повышение для промышленности, а для населения не будем подымать, а потом снова будут ныть, что снова нужно уровнять цены и так каждый Божий год кричат что нужно уровнять цены это уже прохидили раз 10
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23.07.2020 11:30 Ответить
Не слушайте этого сумасшедшего. Украине нужен план погашения долгов МВФ (которые наделали наши богатеи) за счет раскулачивания этих самых богатеев. И тогда не потребуется повышать цены.
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24.01.2021 11:59 Ответить
Уже пробовали.
Раскулачили, "отдали народу", и обосрались.
Можем повторить?
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24.01.2021 12:26 Ответить
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