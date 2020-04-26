Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group

Нужно принять план повышения цен на электроэнергию для населения, чтобы устранить диспропорции на рынке электроэнергии и позволить ему работать эффективно.

Об этом заявил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в эфире "Первого Делового телеканала", пишет Украинская энергетика.



"Оптимально было бы разработать график приведения цен для населения на электрическую энергию до рыночного уровня. Это может быть 5-летняя, или 7-летняя программа", - сказал Ницович.



Эксперт отметил,из-за заниженных цен на электроэнергию для населения рынок электроэнергии не способен работать эффективно, и отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня достаточно низкие.



"Нужно принимать те решения, которые позволят рынку работать эффективно и не накапливать новые долги", - подытожил Ницович.



Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявлял, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на электроэнергию для населения неизбежно возрастут.



В свою очередь основатель группы энергетических компаний "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии.



Ранее директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль подчеркнул, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для населения и промышленности - это обязательство Украины перед ЕС.