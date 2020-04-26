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Новини Тарифи ЖКГ
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Потрібен план підвищення цін на електроенергію для населення, - DiXi Group

Потрібен план підвищення цін на електроенергію для населення, - DiXi Group

Потрібно ухвалити план підвищення цін на струм для населення, щоб усунути диспропорції на рикну електроенергії та дозволити йому працювати ефективно.

Про це заявив директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович в ефірі "Першого Ділового телеканалу", пише Українська енергетика.

"Оптимально було б розробити графік приведення цін для населення на електричну енергію до ринкового рівня. Це може бути 5-річна, чи 7-річна програми", - сказав Ніцович.

Експерт зазначив, через занижені ціни на струм для населення ринок електроенергії не здатен працювати ефективно, та наголосив, що ціни на струм в Україні сьогодні досить низькі.

"Потрібно ухвалювати ті рішення, які дозволять ринку працювати ефективно і не накопичувати нові борги", - підсумував Ніцович.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявляв, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.

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Зі свого боку, засновник групи енергетичних компаній "Західнадрасервіс" Зиновій Козицький зазначив, що ціна на електроенергію для населення має стати ринковою, як це відбулось раніше з ціною на газ, а соціально незахищені верстви мають отримувати субсидії.

Раніше директор-засновник компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль наголосив, що скасування перехресного субсидіювання і вирівнювання тарифів на електроенергію для населення та промисловості – це зобов’язання України перед ЄС.

енергетика (2615) електроенергія (6255) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+71
Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group - Цензор.НЕТ 7381
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26.04.2020 17:06 Відповісти
+70
Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения, - DiXi Group - Цензор.НЕТ 4730
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26.04.2020 17:07 Відповісти
+55
Какого рыночного. У нас дороже чем в Европе.
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26.04.2020 17:04 Відповісти
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Постройте по всей стране мусорозжигающие заводы и уберите беспредел с зелёной энергией Рината.... можно будет в два раза снизить цену на электроэнергию.

Уже надоели эксперты Рината Ахметова.....

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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26.04.2020 21:18 Відповісти
Опять и снова одна и та же песня про рынок, эффективность... А предыдущие повышения до рыночной цены что это было???? Думаете у людей амнезия???? Так с того времени мировые цены снизились, вообще-то. Приведите цифры, а потом толкайте туфту народу!!!!! Аферисты!!!! Как вы уже задолбали!
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26.04.2020 21:19 Відповісти
Готова напрямую покупать у Енергоатома по выгодной для него цене около 1грн за квт
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26.04.2020 21:20 Відповісти
Может надо наоборот снижать цены, что бы люди могли например переходить на электро котлы для отопления и отказывались от газовых.
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26.04.2020 21:30 Відповісти
Отказаться от рашистского газа? А как же мир в глазах )(уйла идружба с мышебратьями? Перейти на электрокотлы вместо газовых - это же был злочинный намир слезть с газовой иглы шоколодного барыги.
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26.04.2020 22:06 Відповісти
Если рыночные тарифы и цены, то давайте рыночные зарплаты и пенсии! Только так!
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26.04.2020 21:32 Відповісти
Опять будем спасать нашего ненасытного производителя,может наш производитель пусть отдохнет немножко без денег а мы купим у кого подешевле?Как вы уже достали со своими ценами,может техналогии начнете внедрять.а не ценниками монополистов играться
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26.04.2020 22:39 Відповісти
А у кого дешевле?) Чего в Германии 30 центов?
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27.04.2020 03:15 Відповісти
А У МЕНЯ ПЛАН ПОСТАВИТЬ НА ВСЕ МНОГОЭТАЖКИ СОЛНЕЧНЫЕ И ВЕТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ СТАНЦИИ !)
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26.04.2020 22:42 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4221882-shvetsyia-tretei-v-evrope-zakryla-vse-uholnye-elektrostantsyy Швеция закрыла все угольные электростанции .
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26.04.2020 22:43 Відповісти
До 2025 года или ранее ожидается, что еще шесть стран последуют примеру Швеции, в том числе Франция (2022), Словакия и Португалия (2023), Великобритания и другие. Швеция стала третьей европейской страной после Австрии и Бельгии, которая закрыла все угольные электростанции.
Цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии.
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26.04.2020 22:44 Відповісти
"В свою очередь основатель группы энергетических компаний "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии Источник: https://censor.net/n3191635" - Вот при случае, увижу Зиновия, предложу ему отказаться на его ветряных и солнечных электростанциях от грабительского тарифа, который как раз предполагает, за счёт бедолажного населения и оплачивать таким кадрам как он (Ахметам, Ковачам итд) бакшиш!! А то какая то правда кривая получается у этих умников!!
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26.04.2020 22:58 Відповісти
цена должна быть рыночной, монополий быть не должно, "налог на богатство" тоже должен бы быть, суды должны быть независимыми и работать на основе права а не по чьим-то хотелкам, электронные декларации должны проверяться, налоги должны платиться соответственно не "в оффшорах", управленцы должны назначаться по конкурсу, лицензии на ресурсы должны выдаваться не на 100 лет за две копейки, экологические нормы должны соблюдаться, энергоресурсы должны быть исключительно государственной собственностью и т.д. и т.п. всего этого конечно при нынешней власти ждать не стоит.
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26.04.2020 23:54 Відповісти
Пришлите стрелков - мы деньги собрем.
Фонд национального спасения имени Джона Кеннеди.
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27.04.2020 06:06 Відповісти
Ринок електроенергії який запроваджений в Україні є шахрайською схемою по викачування грошей з населення та держави. Треба негайно його ліквідувати і тоді всі диспропорції зникнуть.
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27.04.2020 00:38 Відповісти
нужно срочно разработать план "Варфоломеевская ночь" по уничтожению украинского вороватого дебильного ненасытного олигофеновского "олигархата" и реализовать план в течение 1 часа...
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27.04.2020 01:25 Відповісти
Нужно Атомную и Гидро Гос производителей, поддержать, а дорогую пусть на экспорт сами предложат, если у них по таким ценам купят! Сколько можно играться в Поддержи олигарха за счёт кармана населения! Играя в эту игру Украина потеряла всю промышленность.
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27.04.2020 01:36 Відповісти
Странно,при,,барыге,, вдоволь было,излишки продавали в Европу. Пришла команда зеленых соплей и все резко закончилось...
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27.04.2020 02:23 Відповісти
А не лучше ли пойти с анатомической, прошу прощения, с хирургической точки зрения. и ампутировать правительству то что между ног+офшоры МАЙДАНОМ, да и дамам некоторым можно, но шоб не влезло, а порвало?
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27.04.2020 04:44 Відповісти
А в єто время Обама ссал в подьездах і гадил єтим депутатам и свидетелям в кармани!
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27.04.2020 15:51 Відповісти
Аплодирую стоя

Именно за это зебики и голосовали.
Развели вас, зелебобы, как котят.
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27.04.2020 10:32 Відповісти
" Нужен план повышения цен на электроэнергию для населения"
Bibis вам,а не підвищення!!!!
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27.04.2020 10:41 Відповісти
Ну, слава богу..так оно , как-то привычнее....
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27.04.2020 11:12 Відповісти
Для предприятий и крупных потребителей с 1 января 2020 год тарифы НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии установлены на уровне 155,40 грн/МВт·ч, а на услуги диспетчерского управления - 10,23 грн/МВт·ч. https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nkreku-soglasovala-povyshenie-tarifov-ukrenergo
Может объяснит кто? 155.4+10.23=166.63грн. за 1МВт/ч. Т.Е. 166.63/1000= 0.16663 грн. КВт/ч?
А для населения: до 100КВт = 0.9 грн. 1 Квт/ч свыше 100КВт = 1.68 грн. 1 КВт/ч.
Не 0.16грн, а 1.68грн. И кому что нужно повышать, если для прредприятий тариф в 10 раз меньше?
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27.04.2020 11:47 Відповісти
аха...ха...давайте конечно же надо скинуться и помочь ахметке....он бедолага итальянскую виллу купил за 200 лямов поиздержался
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27.04.2020 11:55 Відповісти
DiXi Group- ето структура организованная той же мафией Ахметова и Фирташа в начале 2000-х. Понятное дело для кого они лоббируют интересы олигархов. Какое повышение електроенергии если у нас для населения уже електроенергия в 2-3 раза выше рыночной. Почему Ахметов продает за бугор АЕС електроенергию по 90 копеек, а нам впаривает свои *зеленыетарифы* по 4-5 гривни? Почему Европа не закупает *зеленую електроенергию* а пользуется *грязной* енергией АЕС? Для кого ета лапша и откровенное на*балово?
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27.04.2020 15:04 Відповісти
опять мантры про несоответствие цен европейским рыночным
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27.04.2020 15:29 Відповісти
Ще рік тому.
-дорогой, смотри сколко будкт голосовать за Зеленского!
-дорогая, даже миллион зеленьіх мух не смогут меня убедить, что говно ето вкусно!
сьогодні...Потрібен план підвищення цін на електроенергію для населення, - DiXi Group - Цензор.НЕТ 5979
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27.04.2020 15:56 Відповісти
А про зарплати ні слова
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27.04.2020 15:59 Відповісти
Сначала европейский уровень зарплат, а уж потом и тарифы как в Европе.
И в Евопе тарифы на электричество УЖЕ НИЖЕ, чем в Украине.
Это у Ахметова хуцпа зашкаливает.
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27.04.2020 16:53 Відповісти
Самое смешное когда уровняют цены для промышленности и для населения потом снова сделают повышение для промышленности, а для населения не будем подымать, а потом снова будут ныть, что снова нужно уровнять цены и так каждый Божий год кричат что нужно уровнять цены это уже прохидили раз 10
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23.07.2020 11:30 Відповісти
Не слушайте этого сумасшедшего. Украине нужен план погашения долгов МВФ (которые наделали наши богатеи) за счет раскулачивания этих самых богатеев. И тогда не потребуется повышать цены.
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24.01.2021 11:59 Відповісти
Уже пробовали.
Раскулачили, "отдали народу", и обосрались.
Можем повторить?
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24.01.2021 12:26 Відповісти
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