Потрібен план підвищення цін на електроенергію для населення, - DiXi Group
Потрібно ухвалити план підвищення цін на струм для населення, щоб усунути диспропорції на рикну електроенергії та дозволити йому працювати ефективно.
Про це заявив директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович в ефірі "Першого Ділового телеканалу", пише Українська енергетика.
"Оптимально було б розробити графік приведення цін для населення на електричну енергію до ринкового рівня. Це може бути 5-річна, чи 7-річна програми", - сказав Ніцович.
Експерт зазначив, через занижені ціни на струм для населення ринок електроенергії не здатен працювати ефективно, та наголосив, що ціни на струм в Україні сьогодні досить низькі.
"Потрібно ухвалювати ті рішення, які дозволять ринку працювати ефективно і не накопичувати нові борги", - підсумував Ніцович.
Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявляв, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.
Зі свого боку, засновник групи енергетичних компаній "Західнадрасервіс" Зиновій Козицький зазначив, що ціна на електроенергію для населення має стати ринковою, як це відбулось раніше з ціною на газ, а соціально незахищені верстви мають отримувати субсидії.
Раніше директор-засновник компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль наголосив, що скасування перехресного субсидіювання і вирівнювання тарифів на електроенергію для населення та промисловості – це зобов’язання України перед ЄС.
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Уже надоели эксперты Рината Ахметова.....
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии.
Фонд национального спасения имени Джона Кеннеди.
Именно за это зебики и голосовали.
Развели вас, зелебобы, как котят.
Bibis вам,а не підвищення!!!!
Может объяснит кто? 155.4+10.23=166.63грн. за 1МВт/ч. Т.Е. 166.63/1000= 0.16663 грн. КВт/ч?
А для населения: до 100КВт = 0.9 грн. 1 Квт/ч свыше 100КВт = 1.68 грн. 1 КВт/ч.
Не 0.16грн, а 1.68грн. И кому что нужно повышать, если для прредприятий тариф в 10 раз меньше?
-дорогой, смотри сколко будкт голосовать за Зеленского!
-дорогая, даже миллион зеленьіх мух не смогут меня убедить, что говно ето вкусно!
сьогодні...
И в Евопе тарифы на электричество УЖЕ НИЖЕ, чем в Украине.
Это у Ахметова хуцпа зашкаливает.
Раскулачили, "отдали народу", и обосрались.
Можем повторить?