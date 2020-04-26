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Новости Пожары в Украине
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Пожары в Овручском и Олевском районах Житомирщины локализованы, один - ликвидирован, - ГСЧС

Пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области локализованы.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:45 26 апреля пожар вблизи с.Рудня и с.Выступовичи Овручского района на территории Выступовичского лесничества, который возник 16 апреля, ликвидован", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по состоянию на 17:45 26 апреля локализован пожар, возникший 23 апреля вблизи с.Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества. До этого пожар успел пройти около 200 га. Сейчас к тушению привлечены 42 человека и 11 единиц техники.

Пожары в Овручском и Олевском районах Житомирщины локализованы, один - ликвидирован, - ГСЧС 01
Пожары в Овручском и Олевском районах Житомирщины локализованы, один - ликвидирован, - ГСЧС 02

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пожар (5970) ГСЧС (5020) Житомирская область (1414)


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Так янтарь же горел!
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26.04.2020 18:54 Ответить
Дощ пройшов і все перестало горіти.
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26.04.2020 18:55 Ответить
Тоже посмотрела погоду на синоптике.
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26.04.2020 19:00 Ответить
 
 