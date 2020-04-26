Пожары в Овручском и Олевском районах Житомирщины локализованы, один - ликвидирован, - ГСЧС

Пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области локализованы.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:45 26 апреля пожар вблизи с.Рудня и с.Выступовичи Овручского района на территории Выступовичского лесничества, который возник 16 апреля, ликвидован", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погода на выходных поспособствует рассеиванию вредных примесей в воздухе Киевщины и Житомирщины, - Гидрометцентр

Кроме того, по состоянию на 17:45 26 апреля локализован пожар, возникший 23 апреля вблизи с.Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества. До этого пожар успел пройти около 200 га. Сейчас к тушению привлечены 42 человека и 11 единиц техники.



