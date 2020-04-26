Пожежі в Овруцькому та Олевському районах Житомирщини локалізовано, одну - ліквідовано, - ДСНС

Пожежі в лісових масивах Овруцького району Житомирської області локалізовані.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:45 26 квітня пожежу поблизу с.Рудня та с. Виступовичі Овруцького району на території Виступовицького лісницта, яка виникла 16 квітня, лівідовано.

23 квітня поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

Станом на 17:45 26 квітня пожежу поблизу села Замисловичі локалізовано. Наразі до гасіння залучено 42 людини та 11 одиниць техніки.

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