В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин
Архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавирусной болезни. Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле, передает Цензор.НЕТ.
25 апреля епископа перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
Вениамину (Королеву) было 54 года, его посвятили в епископы в 2012 году.
12 апреля, в Вербное воскресенье, Королев отслужил последний молебен с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание "Ахилла". После этого архиерея госпитализировали. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией.
Из сообщения с сайта Железногорской епархии о праздновании архиереем Вербного воскресенья: "Молитва в доме и свет Божий объединит нас, не ожесточите сердца, идите за Христом, будьте крепки и тверды в своей вере, - наставлял архипастырь прихожан.
Сказал и как противостоять нынешней ситуации, чтобы не закрылись храмы".
21 апреля из-за осложнений COVID-19 умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин, которого считали одним из самых приближенных к патриарху Кириллу клириков РПЦ.
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точне молят Святую Преподобную Углеводородицу, что б Путен сдох, а Рашка самоуничтожилась на 15 республик..
там только одна кнопочка,
через которую он может связаться со всеми !
это австо-венгерский генштаб им тайно подбросил "Словарь великорусского языка" Даля
- зачем ты каждое утро покупаеш газету и тут же её выкидываеш?
- я просто ищу одно обьявление.
- но обьявления находятся на последней странице, а ты ведь газету даже не разворачиваеш?
- то обьявление которое я ищу, будет напечатано на первой странице крупным шрифтом" (С)
Рожа какая сытая...
Хай би це кубло РПЦ - фсбешне повиздихало
https://kyiinfo.com.ua/moskovskyj-patriarhat-na-vinnychchyni-mig-znesty-300-litnyu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR2VpccEt9QW3vLuC_rKN-wKsMOgUT4FT_P5fGxXgGikuW8WVzfgQ9CFEBc
Про це повідомляє видання "Релігія в Україні", відтепер на місці дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, збудована вірними Московського патріархату. Адже, Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церкву на нову.
а теперь показывает что он у берегов Британии - что то странно, обьявленно что возвращаеться в тот же порт от куда вышёл а маршут показывает на оборот, что идёт на восток.
N50°20'43.65
W001°00'41.42
(50.3455, -001.0115
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK
ATD:
2020-02-10 00:11
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK
ETA:
2020-04-27 12:00
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:899194/zoom:10
https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист
Многие россияне были убеждены, что США хотят захватить Россию из-за ее нефти и газа. Интересно, когда нефть и газ уйдут в минус и производителям придется платить за то, чтобы их покупали, сообразят ли россияне заплатить США, чтобы те их захватили?
Специально для сайта Charter97.org ситуацию в регионе прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик:
- Всплеск эпидемии коронавируса в нашем районе - более сильный, чем известно даже из независимых СМИ. Скажу вам больше: по данным корреспондента «Слонимской газеты», который находился в Жировичах и тоже заболел, уже более 60 человек госпитализированы из семинарии и монастыря. Было очевидно, что произойдет вспышка, потому что там находилось много людей в достаточно закрытом пространстве. Они постоянно контактировали друг с другом.
Мы сейчас боимся, что жировичская инфекционная «бомба» разорвется в разных частях страны. Ведь совсем недавно прошла Пасха, во время которой Жировичи посетило множество людей из разных городов и регионов. В основном это были бабушки и дедушки - люди, находящиеся в группе риска по COVID-19. Думаю, что через недели две у них также будут позитивные тесты на коронавирус.
Исцеляйся молитвами, постами и "святой водой", докажи на себе "силу веры и духа", ведь, на все "воля божия", если бог определил ложится в гроб, то чего цепляешься за мирской грех, тем более, с твоих слов, там "за гробом" тебя же ждет "вечная жизнь", так возрадуйся и поторопить "коль позвали"!
ЗА використання однієї причащальної ложечки на всіх.
Друге місце -У БАцьки
Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата. Об этом заявил президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко , передает http://tass.ru/ ТАСС .
По его мнению, «обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные» люди, выйдя на улицу после самоизоляции, все равно сталкиваются с вирусом. «И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», - уверен белорусский лидер.
Третє місце -у ВОЗ і її Кєровніка Гебреісуса..
За приховування цілий місяць на прохання Китаю факту,що короновірус передається від людини людині,внаслідок чого США припинила фінансування організації у розмірі 400 млн.
https://lenta.ru/auth/
Фото: Globallookpress.com
Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса. Страна запретила въезд из России, а также Белоруссии и Украины. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.
Также в список внесены еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», - заявил премьер-министр Японии https://lenta.ru/tags/persons/abe-sindzo/ Синдзо Абэ . Также глава правительства продлил приостановку выдачи виз всем иностранцам до конца мая.
В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. Всего в этот список входят 87 государств.
Отмечается, что ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ ЕС и Юго-Восточной Азии. Тем, кто был в перечисленных странах проездом в течение последних двух недель перед посещением Японии, также откажут во въезде.