В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин

Архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавирусной болезни. Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле, передает Цензор.НЕТ.



25 апреля епископа перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.



Вениамину (Королеву) было 54 года, его посвятили в епископы в 2012 году.

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12 апреля, в Вербное воскресенье, Королев отслужил последний молебен с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание "Ахилла". После этого архиерея госпитализировали. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией.

Из сообщения с сайта Железногорской епархии о праздновании архиереем Вербного воскресенья: "Молитва в доме и свет Божий объединит нас, не ожесточите сердца, идите за Христом, будьте крепки и тверды в своей вере, - наставлял архипастырь прихожан.

Сказал и как противостоять нынешней ситуации, чтобы не закрылись храмы".

21 апреля из-за осложнений COVID-19 умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин, которого считали одним из самых приближенных к патриарху Кириллу клириков РПЦ.