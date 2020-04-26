РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 744 93

В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин

В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин

Архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавирусной болезни. Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле, передает Цензор.НЕТ.

25 апреля епископа перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Вениамину (Королеву) было 54 года, его посвятили в епископы в 2012 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19

12 апреля, в Вербное воскресенье, Королев отслужил последний молебен с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание "Ахилла". После этого архиерея госпитализировали. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией.

Из сообщения с сайта Железногорской епархии о праздновании архиереем Вербного воскресенья: "Молитва в доме и свет Божий объединит нас, не ожесточите сердца, идите за Христом, будьте крепки и тверды в своей вере, - наставлял архипастырь прихожан.

Сказал и как противостоять нынешней ситуации, чтобы не закрылись храмы".

21 апреля из-за осложнений COVID-19 умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин, которого считали одним из самых приближенных к патриарху Кириллу клириков РПЦ.

Автор: 

карантин (16729) россия (96200) РПЦ (747) смерть (9251) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 2743
показать весь комментарий
26.04.2020 22:20 Ответить
+29
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1089
показать весь комментарий
26.04.2020 22:36 Ответить
+26
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1210
показать весь комментарий
26.04.2020 22:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кирюха на нычке ???
показать весь комментарий
26.04.2020 22:19 Ответить
як і уйло-у "бункере"...чи на яхті...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:21 Ответить
в аду щас служби ведет
показать весь комментарий
27.04.2020 00:57 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 8874
показать весь комментарий
26.04.2020 22:20 Ответить
царь
показать весь комментарий
26.04.2020 22:32 Ответить
...петушиный.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:40 Ответить
Закон курятника - тот кто сидит выше гадит на нижесидящего.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:57 Ответить
Сцарь!!!
показать весь комментарий
26.04.2020 23:04 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 4733
показать весь комментарий
26.04.2020 22:36 Ответить
значит - расстрига !
показать весь комментарий
26.04.2020 22:50 Ответить
Старая мразь.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:37 Ответить
взгляд орлиный как у орка!!
показать весь комментарий
26.04.2020 23:05 Ответить
Знаю, чей труп был бы лучшим подарком. Мы подождём. Но а так, всего наилучшего!
показать весь комментарий
26.04.2020 22:20 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 2204
показать весь комментарий
26.04.2020 22:26 Ответить
Тонко
показать весь комментарий
26.04.2020 22:30 Ответить
ну, как бы.. природа намекает.. и украинцы очень просят..
точне молят Святую Преподобную Углеводородицу, что б Путен сдох, а Рашка самоуничтожилась на 15 республик..
показать весь комментарий
26.04.2020 22:35 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1089
показать весь комментарий
26.04.2020 22:36 Ответить
уже реальность, хоть и ещё не давно им говорили что будет им такое будуищие.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:42 Ответить
Песков сегодня сказал, что у Путина особый телефон
там только одна кнопочка,
через которую он может связаться со всеми !
показать весь комментарий
26.04.2020 22:52 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 2743
показать весь комментарий
26.04.2020 22:20 Ответить
А ще "вимогателі" з рабсіян щось "трєбуют"...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:40 Ответить
І чому їхні врачі переважно саме "лечат", (від слова лікар) а не "врачуют"
показать весь комментарий
26.04.2020 22:49 Ответить
и это еще далеко не все!

это австо-венгерский генштаб им тайно подбросил "Словарь великорусского языка" Даля
показать весь комментарий
26.04.2020 22:55 Ответить
А взагалі так весело читати їх висери про австро-вєнгєрскій генштаб, бо Австро-Угорщина виникла у 1867 році - через 6 років після смерті батька української мови Тараса Шевченка)))
показать весь комментарий
26.04.2020 23:08 Ответить
наверно Иса его задом берет
показать весь комментарий
26.04.2020 22:20 Ответить
Ні про що. Ми чекаємо від кацапів інших новин.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:21 Ответить
" в мацкве, один мужик рано утром всегда покупал в киоске у вечного киоскёра газету "правда", бросал на неё взгляд и тут же выкидывал в рядом стоящую урну. и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. наконец старый киоскёр не устоял и спросил:
- зачем ты каждое утро покупаеш газету и тут же её выкидываеш?
- я просто ищу одно обьявление.
- но обьявления находятся на последней странице, а ты ведь газету даже не разворачиваеш?
- то обьявление которое я ищу, будет напечатано на первой странице крупным шрифтом" (С)
показать весь комментарий
26.04.2020 22:36 Ответить
Що не дожив мужик до кінця Брежнєва, Андропова,Черненко? Там майже щопівроку-рік була гарна новина.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:54 Ответить
Да. Доп каникулы. Реально на Черненко уже кайфовали в ожидании законных праздников.
показать весь комментарий
27.04.2020 00:02 Ответить
Після андропова нашим старшокласникам сказали траурні пов"язки берегти як" галстухи", бо ************ скоро.
показать весь комментарий
27.04.2020 00:10 Ответить
Гонка на лафетах.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:09 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1210
показать весь комментарий
26.04.2020 22:21 Ответить
Это ДРГ атаковало первое кольцо враждебности.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:10 Ответить
Облизывал иконки на торпедке мерса. В добрый путь.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:22 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 788
показать весь комментарий
26.04.2020 22:23 Ответить
Ну как же так? Всего ничего не дотянул до дня победы.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:23 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 7980
показать весь комментарий
26.04.2020 22:24 Ответить
ещё одна "многоходовочка"...пуйла уже ни за что не держат...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:26 Ответить
Вовка-лох.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:31 Ответить
І у північній кореї теж щось сталося.

В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1334
показать весь комментарий
26.04.2020 22:24 Ответить
Пельмень живее всех живых, но трупный запашок уже пошел...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:44 Ответить
о, я тоже узнал из западной прессы, что пузырь стал больше походить на капусту или даже дайкон, чем на тапира или ветнамскую свинку...
показать весь комментарий
26.04.2020 23:01 Ответить
расплата за грехи...и какое падение духа у мацковских папов...но за шо баролись...на то....и...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:25 Ответить
В аду ему будет самое место...
Рожа какая сытая...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:25 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 142
показать весь комментарий
26.04.2020 22:25 Ответить
яка сумна новина!!!
показать весь комментарий
26.04.2020 22:25 Ответить
а издание "ахилла" не сообщает, шо сопроводительной ахиллесовой пятой этой бестии был его вес? )
показать весь комментарий
26.04.2020 22:25 Ответить
Парашные попы, заражающие коронавирусом других и сами от него сдохшие являются одновременно убийцами и самоубийцами. А таких в рай не берут, разве что в Ху*ловский.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:26 Ответить
Мабуть, занадто злісний содоміт був...
показать весь комментарий
26.04.2020 22:28 Ответить
та и х** на него..... чи не новость.....
показать весь комментарий
26.04.2020 22:29 Ответить
В честь новоприбывшего хор имени Александрова исполняет песню "Лучше нету того свету", солист - Иосиф Кобзон.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:29 Ответить
Во славу их оружия - в стекловату навека
показать весь комментарий
26.04.2020 22:32 Ответить
Архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавирусной болезни. Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице Источник: https://censor.net/n3191672

Хай би це кубло РПЦ - фсбешне повиздихало
показать весь комментарий
26.04.2020 22:33 Ответить
Найдавніша на Поділлі дерев'яна пам'ятка національного значення Покровська «козацька» церква більше ніколи не постане перед вірянами та любителями архітектури. Руками УПЦ МП було розібрано побудовану в 1700-1702 роках будівлю, що мала статус пам'ятки національного значення
https://kyiinfo.com.ua/moskovskyj-patriarhat-na-vinnychchyni-mig-znesty-300-litnyu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR2VpccEt9QW3vLuC_rKN-wKsMOgUT4FT_P5fGxXgGikuW8WVzfgQ9CFEBc
Про це повідомляє видання "Релігія в Україні", відтепер на місці дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, збудована вірними Московського патріархату. Адже, Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церкву на нову.У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 7040
показать весь комментарий
27.04.2020 09:21 Ответить
Земля бетоном.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:34 Ответить
А я вам говорю - сгорел от вотки разговляясь! Вирусом в храме заразится нельзя!
показать весь комментарий
26.04.2020 22:34 Ответить
Усик не даст соврать. Филарет вообще говорил, что натуралам-атеистам вирус не страшен.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:34 Ответить
его посвятили в епископы в 2012 году - это как, у руцкой секты томаса нет а епископ есть, странные дела на запоребриковие происходит.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:35 Ответить
А приключения Судна-трубоукладчика «Академик Черский», который поток северный 2 достраивать должен был тебя не удивляют? Он с начала февраля вышел из Находки его достраивать, шарахался по всем океанам, ОБОГНУЛ АФРИКУ, прошел Ла-Манш ...и развернулся назад в Находку
показать весь комментарий
26.04.2020 22:43 Ответить
читал что мол где то в регионе Гранканарии развернул и поплыл в Египет

а теперь показывает что он у берегов Британии - что то странно, обьявленно что возвращаеться в тот же порт от куда вышёл а маршут показывает на оборот, что идёт на восток.
N50°20'43.65
W001°00'41.42
(50.3455, -001.0115

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK


ATD:
2020-02-10 00:11
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK

ETA:
2020-04-27 12:00
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:899194/zoom:10
показать весь комментарий
26.04.2020 22:55 Ответить
ой, тоисть уже был
показать весь комментарий
26.04.2020 22:44 Ответить
Умер таки...зря он вирус пытался святой водой и кадилом победить.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:36 Ответить
Зараз його чортяки на пательні смажать!!))
показать весь комментарий
26.04.2020 22:37 Ответить
Плачу, что же он пахана Гундяя не забрал с собой
показать весь комментарий
26.04.2020 22:41 Ответить
https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист

Многие россияне были убеждены, что США хотят захватить Россию из-за ее нефти и газа. Интересно, когда нефть и газ уйдут в минус и производителям придется платить за то, чтобы их покупали, сообразят ли россияне заплатить США, чтобы те их захватили?
показать весь комментарий
26.04.2020 22:42 Ответить
Новости из России? Да пошли бы они н.х.й со своими новостями.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:42 Ответить
Невелика потеря!
показать весь комментарий
26.04.2020 22:43 Ответить
Особливо угарно виглядає сусідня стаття, про те що коронавірус масово вражає тварин Чи то так співпало, чи редактори "Цензора" пекельні тролі
показать весь комментарий
26.04.2020 22:43 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1493
показать весь комментарий
26.04.2020 22:45 Ответить
Дядько Павло Лящук та його менша донька.
показать весь комментарий
26.04.2020 23:12 Ответить
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 887
показать весь комментарий
26.04.2020 22:50 Ответить
и что теперь делать нарасии с верой в гундяева и гомосексуализм?
показать весь комментарий
26.04.2020 22:55 Ответить
Здох ряженый гомосек😂
показать весь комментарий
26.04.2020 22:58 Ответить
Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки.
показать весь комментарий
26.04.2020 22:59 Ответить
Дасть Бог не останній....
показать весь комментарий
26.04.2020 23:04 Ответить
Эпидемия коронавируса https://charter97.org/ru/news/2020/4/26/374365/ бушует в белорусских регионах . На днях стало известно сразу о двух вспышках COVID-19 в Слонимском районе Гродненской области. Коронавирус обнаружили у https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373736/ офицера из воинской части . Также стало известно, что более https://charter97.org/ru/news/2020/4/22/373911/ десятки человек доставили в больницу из Жировичского монастыря и семинарии , которые находятся в Слонимском районе.
Специально для сайта Charter97.org ситуацию в регионе прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик:
- Всплеск эпидемии коронавируса в нашем районе - более сильный, чем известно даже из независимых СМИ. Скажу вам больше: по данным корреспондента «Слонимской газеты», который находился в Жировичах и тоже заболел, уже более 60 человек госпитализированы из семинарии и монастыря. Было очевидно, что произойдет вспышка, потому что там находилось много людей в достаточно закрытом пространстве. Они постоянно контактировали друг с другом.
Мы сейчас боимся, что жировичская инфекционная «бомба» разорвется в разных частях страны. Ведь совсем недавно прошла Пасха, во время которой Жировичи посетило множество людей из разных городов и регионов. В основном это были бабушки и дедушки - люди, находящиеся в группе риска по COVID-19. Думаю, что через недели две у них также будут позитивные тесты на коронавирус.
показать весь комментарий
27.04.2020 08:01 Ответить
Филарет спалил гомосяцкую контору фсб-рпц 😂
показать весь комментарий
26.04.2020 23:04 Ответить
Обратите внимание: даже в мацковии, "мекке" рузького кривославного сатаната, этого "попа" не стали везти в "Коммунарку" или какую другую центральную инфекционку. Он лечился вместе со своими "прихожанами", которых заражал на "службах" - в Курской областной клинической инфекционной больнице. А что мы наблюдаем у нас? Мало того, что гэбнявых прихвостней, ненавидящих Украину и её Защитников, тащат в самую оснащенную инфекционку Украины- Киевскую Александровку (которая содержится за счет налогов киевлян), так ещё свозят туда упырей со всей Украины- из Почаева, который из-за них аж кишит коронавирусом! Просто нет слов!
показать весь комментарий
26.04.2020 23:08 Ответить
ЗЕмедицині "*****" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
показать весь комментарий
26.04.2020 23:22 Ответить
А наші лікарі за наші кошти їх лікують! Замість того, щоб брати приклад з врачей!
показать весь комментарий
26.04.2020 23:12 Ответить
Меня больше всего возмущает ЛИЦЕМЕРИЕ! Если действительно веришь (а не брешешь) в то, что говоришь и проповедуешь, то какого черта лысого лечишься в больнице!?

Исцеляйся молитвами, постами и "святой водой", докажи на себе "силу веры и духа", ведь, на все "воля божия", если бог определил ложится в гроб, то чего цепляешься за мирской грех, тем более, с твоих слов, там "за гробом" тебя же ждет "вечная жизнь", так возрадуйся и поторопить "коль позвали"!
показать весь комментарий
26.04.2020 23:29 Ответить
Так этот ещё в мультиках снимался, виниамин и его друг пятачок.
показать весь комментарий
26.04.2020 23:35 Ответить
У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 2327
показать весь комментарий
26.04.2020 23:40 Ответить
У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 8314
показать весь комментарий
27.04.2020 07:42 Ответить
Файно . Гине потрохи фашистсько-путінська агентура 😁👍
показать весь комментарий
26.04.2020 23:43 Ответить
Перше Місце у довбойо..стві для РПЦ .. у боротьбі з короновірусом.
ЗА використання однієї причащальної ложечки на всіх.

Друге місце -У БАцьки

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата. Об этом заявил президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко , передает http://tass.ru/ ТАСС .
По его мнению, «обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные» люди, выйдя на улицу после самоизоляции, все равно сталкиваются с вирусом. «И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», - уверен белорусский лидер.

Третє місце -у ВОЗ і її Кєровніка Гебреісуса..
За приховування цілий місяць на прохання Китаю факту,що короновірус передається від людини людині,внаслідок чого США припинила фінансування організації у розмірі 400 млн.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:40 Ответить
Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса

https://lenta.ru/auth/

У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 962

Фото: Globallookpress.com

Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса. Страна запретила въезд из России, а также Белоруссии и Украины. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.

Также в список внесены еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», - заявил премьер-министр Японии https://lenta.ru/tags/persons/abe-sindzo/ Синдзо Абэ . Также глава правительства продлил приостановку выдачи виз всем иностранцам до конца мая.
В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. Всего в этот список входят 87 государств.
Отмечается, что ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ ЕС и Юго-Восточной Азии. Тем, кто был в перечисленных странах проездом в течение последних двух недель перед посещением Японии, также откажут во въезде.
показать весь комментарий
27.04.2020 07:45 Ответить
Церкви во все времена были рассадником инфекций. Там плохо убирают, ничего не дезинфицируют. Люди целуют иконы, народу ходит много, близкий контакт, окон нет, не проветривается...
показать весь комментарий
27.04.2020 08:20 Ответить
"Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице". А чому не у церковному лазареті? Мабуть, теж казав своїм вірянам, що пандемія - це злісна вигадка ворогів православ'я, нехай моляться та причащаються? Ніби не для них казав Ісус: "Не випробовуй Господа Бога твого даремно".
показать весь комментарий
27.04.2020 12:14 Ответить
 
 