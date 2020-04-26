У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін
Аархієрей Російської православної церкви, єпископ Желєзногорський і Льговський Веніамін помер від коронавірусної хвороби 26 квітня в Курській обласній клінічній інфекційній лікарні.
Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на робочу групу при патріархові Кирилу, передає Цензор.НЕТ.
25 квітня єпископа перевели до реанімації, у нього діагностували двобічну пневмонію, спричинену коронавірусною інфекцією.
Веніаміну (Корольову) було 54 роки, його висвятили в єпископи у 2012 році.
12 квітня, у Вербну неділю, Корольов відслужив останній молебень із невеликою кількістю літніх парафіян, зазначає видання "Ахілла". Після цього архієрея госпіталізували. За твердженням видання, щонайменше двоє священнослужителів із єпархії хворі на коронавірусну інфекцію.
21 квітня через ускладнення COVID-19 помер настоятель Богоявленського кафедрального собору в Єлохові (Москва) протоієрей Олександр Агейкін, якого вважали одним із найбільш наближених до патріарха Кирила кліриків РПЦ.
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точне молят Святую Преподобную Углеводородицу, что б Путен сдох, а Рашка самоуничтожилась на 15 республик..
там только одна кнопочка,
через которую он может связаться со всеми !
это австо-венгерский генштаб им тайно подбросил "Словарь великорусского языка" Даля
- зачем ты каждое утро покупаеш газету и тут же её выкидываеш?
- я просто ищу одно обьявление.
- но обьявления находятся на последней странице, а ты ведь газету даже не разворачиваеш?
- то обьявление которое я ищу, будет напечатано на первой странице крупным шрифтом" (С)
Рожа какая сытая...
Хай би це кубло РПЦ - фсбешне повиздихало
https://kyiinfo.com.ua/moskovskyj-patriarhat-na-vinnychchyni-mig-znesty-300-litnyu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR2VpccEt9QW3vLuC_rKN-wKsMOgUT4FT_P5fGxXgGikuW8WVzfgQ9CFEBc
Про це повідомляє видання "Релігія в Україні", відтепер на місці дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, збудована вірними Московського патріархату. Адже, Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церкву на нову.
а теперь показывает что он у берегов Британии - что то странно, обьявленно что возвращаеться в тот же порт от куда вышёл а маршут показывает на оборот, что идёт на восток.
N50°20'43.65
W001°00'41.42
(50.3455, -001.0115
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK
ATD:
2020-02-10 00:11
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK
ETA:
2020-04-27 12:00
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:899194/zoom:10
https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист
Многие россияне были убеждены, что США хотят захватить Россию из-за ее нефти и газа. Интересно, когда нефть и газ уйдут в минус и производителям придется платить за то, чтобы их покупали, сообразят ли россияне заплатить США, чтобы те их захватили?
Специально для сайта Charter97.org ситуацию в регионе прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик:
- Всплеск эпидемии коронавируса в нашем районе - более сильный, чем известно даже из независимых СМИ. Скажу вам больше: по данным корреспондента «Слонимской газеты», который находился в Жировичах и тоже заболел, уже более 60 человек госпитализированы из семинарии и монастыря. Было очевидно, что произойдет вспышка, потому что там находилось много людей в достаточно закрытом пространстве. Они постоянно контактировали друг с другом.
Мы сейчас боимся, что жировичская инфекционная «бомба» разорвется в разных частях страны. Ведь совсем недавно прошла Пасха, во время которой Жировичи посетило множество людей из разных городов и регионов. В основном это были бабушки и дедушки - люди, находящиеся в группе риска по COVID-19. Думаю, что через недели две у них также будут позитивные тесты на коронавирус.
Исцеляйся молитвами, постами и "святой водой", докажи на себе "силу веры и духа", ведь, на все "воля божия", если бог определил ложится в гроб, то чего цепляешься за мирской грех, тем более, с твоих слов, там "за гробом" тебя же ждет "вечная жизнь", так возрадуйся и поторопить "коль позвали"!
ЗА використання однієї причащальної ложечки на всіх.
Друге місце -У БАцьки
Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата. Об этом заявил президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко , передает http://tass.ru/ ТАСС .
По его мнению, «обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные» люди, выйдя на улицу после самоизоляции, все равно сталкиваются с вирусом. «И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», - уверен белорусский лидер.
Третє місце -у ВОЗ і її Кєровніка Гебреісуса..
За приховування цілий місяць на прохання Китаю факту,що короновірус передається від людини людині,внаслідок чого США припинила фінансування організації у розмірі 400 млн.
https://lenta.ru/auth/
Фото: Globallookpress.com
Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса. Страна запретила въезд из России, а также Белоруссии и Украины. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.
Также в список внесены еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», - заявил премьер-министр Японии https://lenta.ru/tags/persons/abe-sindzo/ Синдзо Абэ . Также глава правительства продлил приостановку выдачи виз всем иностранцам до конца мая.
В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. Всего в этот список входят 87 государств.
Отмечается, что ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ ЕС и Юго-Восточной Азии. Тем, кто был в перечисленных странах проездом в течение последних двух недель перед посещением Японии, также откажут во въезде.