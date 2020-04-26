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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін

У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін

Аархієрей Російської православної церкви, єпископ Желєзногорський і Льговський Веніамін помер від коронавірусної хвороби 26 квітня в Курській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на робочу групу при патріархові Кирилу, передає Цензор.НЕТ.

25 квітня єпископа перевели до реанімації, у нього діагностували двобічну пневмонію, спричинену коронавірусною інфекцією.

Веніаміну (Корольову) було 54 роки, його висвятили в єпископи у 2012 році.

12 квітня, у Вербну неділю, Корольов відслужив останній молебень із невеликою кількістю літніх парафіян, зазначає видання "Ахілла". Після цього архієрея госпіталізували. За твердженням видання, щонайменше двоє священнослужителів із єпархії хворі на коронавірусну інфекцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19

21 квітня через ускладнення COVID-19 помер настоятель Богоявленського кафедрального собору в Єлохові (Москва) протоієрей Олександр Агейкін, якого вважали одним із найбільш наближених до патріарха Кирила кліриків РПЦ.


карантин (18172) росія (66080) РПЦ (515) смерть (6779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 2743
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26.04.2020 22:20 Відповісти
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26.04.2020 22:36 Відповісти
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В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1210
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26.04.2020 22:21 Відповісти
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а кирюха на нычке ???
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26.04.2020 22:19 Відповісти
як і уйло-у "бункере"...чи на яхті...
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26.04.2020 22:21 Відповісти
в аду щас служби ведет
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27.04.2020 00:57 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 8874
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26.04.2020 22:20 Відповісти
царь
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26.04.2020 22:32 Відповісти
...петушиный.
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26.04.2020 22:40 Відповісти
Закон курятника - тот кто сидит выше гадит на нижесидящего.
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26.04.2020 22:57 Відповісти
Сцарь!!!
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26.04.2020 23:04 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 4733
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26.04.2020 22:36 Відповісти
значит - расстрига !
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26.04.2020 22:50 Відповісти
Старая мразь.
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26.04.2020 22:37 Відповісти
взгляд орлиный как у орка!!
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26.04.2020 23:05 Відповісти
Знаю, чей труп был бы лучшим подарком. Мы подождём. Но а так, всего наилучшего!
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26.04.2020 22:20 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 2204
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26.04.2020 22:26 Відповісти
Тонко
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26.04.2020 22:30 Відповісти
ну, как бы.. природа намекает.. и украинцы очень просят..
точне молят Святую Преподобную Углеводородицу, что б Путен сдох, а Рашка самоуничтожилась на 15 республик..
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26.04.2020 22:35 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1089
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26.04.2020 22:36 Відповісти
уже реальность, хоть и ещё не давно им говорили что будет им такое будуищие.
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26.04.2020 22:42 Відповісти
Песков сегодня сказал, что у Путина особый телефон
там только одна кнопочка,
через которую он может связаться со всеми !
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26.04.2020 22:52 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 2743
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26.04.2020 22:20 Відповісти
А ще "вимогателі" з рабсіян щось "трєбуют"...
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26.04.2020 22:40 Відповісти
І чому їхні врачі переважно саме "лечат", (від слова лікар) а не "врачуют"
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26.04.2020 22:49 Відповісти
и это еще далеко не все!

это австо-венгерский генштаб им тайно подбросил "Словарь великорусского языка" Даля
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26.04.2020 22:55 Відповісти
А взагалі так весело читати їх висери про австро-вєнгєрскій генштаб, бо Австро-Угорщина виникла у 1867 році - через 6 років після смерті батька української мови Тараса Шевченка)))
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26.04.2020 23:08 Відповісти
наверно Иса его задом берет
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26.04.2020 22:20 Відповісти
Ні про що. Ми чекаємо від кацапів інших новин.
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26.04.2020 22:21 Відповісти
" в мацкве, один мужик рано утром всегда покупал в киоске у вечного киоскёра газету "правда", бросал на неё взгляд и тут же выкидывал в рядом стоящую урну. и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. наконец старый киоскёр не устоял и спросил:
- зачем ты каждое утро покупаеш газету и тут же её выкидываеш?
- я просто ищу одно обьявление.
- но обьявления находятся на последней странице, а ты ведь газету даже не разворачиваеш?
- то обьявление которое я ищу, будет напечатано на первой странице крупным шрифтом" (С)
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26.04.2020 22:36 Відповісти
Що не дожив мужик до кінця Брежнєва, Андропова,Черненко? Там майже щопівроку-рік була гарна новина.
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26.04.2020 22:54 Відповісти
Да. Доп каникулы. Реально на Черненко уже кайфовали в ожидании законных праздников.
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27.04.2020 00:02 Відповісти
Після андропова нашим старшокласникам сказали траурні пов"язки берегти як" галстухи", бо ************ скоро.
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27.04.2020 00:10 Відповісти
Гонка на лафетах.
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27.04.2020 07:09 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1210
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26.04.2020 22:21 Відповісти
Это ДРГ атаковало первое кольцо враждебности.
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27.04.2020 07:10 Відповісти
Облизывал иконки на торпедке мерса. В добрый путь.
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26.04.2020 22:22 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 788
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26.04.2020 22:23 Відповісти
Ну как же так? Всего ничего не дотянул до дня победы.
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26.04.2020 22:23 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 7980
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26.04.2020 22:24 Відповісти
ещё одна "многоходовочка"...пуйла уже ни за что не держат...
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26.04.2020 22:26 Відповісти
Вовка-лох.
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27.04.2020 07:31 Відповісти
І у північній кореї теж щось сталося.

В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1334
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26.04.2020 22:24 Відповісти
Пельмень живее всех живых, но трупный запашок уже пошел...
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26.04.2020 22:44 Відповісти
о, я тоже узнал из западной прессы, что пузырь стал больше походить на капусту или даже дайкон, чем на тапира или ветнамскую свинку...
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26.04.2020 23:01 Відповісти
расплата за грехи...и какое падение духа у мацковских папов...но за шо баролись...на то....и...
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26.04.2020 22:25 Відповісти
В аду ему будет самое место...
Рожа какая сытая...
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26.04.2020 22:25 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 142
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26.04.2020 22:25 Відповісти
яка сумна новина!!!
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26.04.2020 22:25 Відповісти
а издание "ахилла" не сообщает, шо сопроводительной ахиллесовой пятой этой бестии был его вес? )
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26.04.2020 22:25 Відповісти
Парашные попы, заражающие коронавирусом других и сами от него сдохшие являются одновременно убийцами и самоубийцами. А таких в рай не берут, разве что в Ху*ловский.
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26.04.2020 22:26 Відповісти
Мабуть, занадто злісний содоміт був...
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26.04.2020 22:28 Відповісти
та и х** на него..... чи не новость.....
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26.04.2020 22:29 Відповісти
В честь новоприбывшего хор имени Александрова исполняет песню "Лучше нету того свету", солист - Иосиф Кобзон.
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26.04.2020 22:29 Відповісти
Во славу их оружия - в стекловату навека
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26.04.2020 22:32 Відповісти
Архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавирусной болезни. Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице Источник: https://censor.net/n3191672

Хай би це кубло РПЦ - фсбешне повиздихало
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26.04.2020 22:33 Відповісти
Найдавніша на Поділлі дерев'яна пам'ятка національного значення Покровська «козацька» церква більше ніколи не постане перед вірянами та любителями архітектури. Руками УПЦ МП було розібрано побудовану в 1700-1702 роках будівлю, що мала статус пам'ятки національного значення
https://kyiinfo.com.ua/moskovskyj-patriarhat-na-vinnychchyni-mig-znesty-300-litnyu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR2VpccEt9QW3vLuC_rKN-wKsMOgUT4FT_P5fGxXgGikuW8WVzfgQ9CFEBc
Про це повідомляє видання "Релігія в Україні", відтепер на місці дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, збудована вірними Московського патріархату. Адже, Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церкву на нову.У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 7040
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27.04.2020 09:21 Відповісти
Земля бетоном.
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26.04.2020 22:34 Відповісти
А я вам говорю - сгорел от вотки разговляясь! Вирусом в храме заразится нельзя!
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26.04.2020 22:34 Відповісти
Усик не даст соврать. Филарет вообще говорил, что натуралам-атеистам вирус не страшен.
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27.04.2020 07:34 Відповісти
его посвятили в епископы в 2012 году - это как, у руцкой секты томаса нет а епископ есть, странные дела на запоребриковие происходит.
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26.04.2020 22:35 Відповісти
А приключения Судна-трубоукладчика «Академик Черский», который поток северный 2 достраивать должен был тебя не удивляют? Он с начала февраля вышел из Находки его достраивать, шарахался по всем океанам, ОБОГНУЛ АФРИКУ, прошел Ла-Манш ...и развернулся назад в Находку
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26.04.2020 22:43 Відповісти
читал что мол где то в регионе Гранканарии развернул и поплыл в Египет

а теперь показывает что он у берегов Британии - что то странно, обьявленно что возвращаеться в тот же порт от куда вышёл а маршут показывает на оборот, что идёт на восток.
N50°20'43.65
W001°00'41.42
(50.3455, -001.0115

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK


ATD:
2020-02-10 00:11
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2243 RU NJK

ETA:
2020-04-27 12:00
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:899194/zoom:10
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26.04.2020 22:55 Відповісти
ой, тоисть уже был
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26.04.2020 22:44 Відповісти
Умер таки...зря он вирус пытался святой водой и кадилом победить.
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26.04.2020 22:36 Відповісти
Зараз його чортяки на пательні смажать!!))
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26.04.2020 22:37 Відповісти
Плачу, что же он пахана Гундяя не забрал с собой
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26.04.2020 22:41 Відповісти
https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист

Многие россияне были убеждены, что США хотят захватить Россию из-за ее нефти и газа. Интересно, когда нефть и газ уйдут в минус и производителям придется платить за то, чтобы их покупали, сообразят ли россияне заплатить США, чтобы те их захватили?
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26.04.2020 22:42 Відповісти
Новости из России? Да пошли бы они н.х.й со своими новостями.
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26.04.2020 22:42 Відповісти
Невелика потеря!
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26.04.2020 22:43 Відповісти
Особливо угарно виглядає сусідня стаття, про те що коронавірус масово вражає тварин Чи то так співпало, чи редактори "Цензора" пекельні тролі
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26.04.2020 22:43 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 1493
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26.04.2020 22:45 Відповісти
Дядько Павло Лящук та його менша донька.
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26.04.2020 23:12 Відповісти
В России от коронавируса умер епископ РПЦ Вениамин - Цензор.НЕТ 887
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26.04.2020 22:50 Відповісти
и что теперь делать нарасии с верой в гундяева и гомосексуализм?
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26.04.2020 22:55 Відповісти
Здох ряженый гомосек😂
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26.04.2020 22:58 Відповісти
Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки.
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26.04.2020 22:59 Відповісти
Дасть Бог не останній....
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26.04.2020 23:04 Відповісти
Эпидемия коронавируса https://charter97.org/ru/news/2020/4/26/374365/ бушует в белорусских регионах . На днях стало известно сразу о двух вспышках COVID-19 в Слонимском районе Гродненской области. Коронавирус обнаружили у https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373736/ офицера из воинской части . Также стало известно, что более https://charter97.org/ru/news/2020/4/22/373911/ десятки человек доставили в больницу из Жировичского монастыря и семинарии , которые находятся в Слонимском районе.
Специально для сайта Charter97.org ситуацию в регионе прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик:
- Всплеск эпидемии коронавируса в нашем районе - более сильный, чем известно даже из независимых СМИ. Скажу вам больше: по данным корреспондента «Слонимской газеты», который находился в Жировичах и тоже заболел, уже более 60 человек госпитализированы из семинарии и монастыря. Было очевидно, что произойдет вспышка, потому что там находилось много людей в достаточно закрытом пространстве. Они постоянно контактировали друг с другом.
Мы сейчас боимся, что жировичская инфекционная «бомба» разорвется в разных частях страны. Ведь совсем недавно прошла Пасха, во время которой Жировичи посетило множество людей из разных городов и регионов. В основном это были бабушки и дедушки - люди, находящиеся в группе риска по COVID-19. Думаю, что через недели две у них также будут позитивные тесты на коронавирус.
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27.04.2020 08:01 Відповісти
Филарет спалил гомосяцкую контору фсб-рпц 😂
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26.04.2020 23:04 Відповісти
Обратите внимание: даже в мацковии, "мекке" рузького кривославного сатаната, этого "попа" не стали везти в "Коммунарку" или какую другую центральную инфекционку. Он лечился вместе со своими "прихожанами", которых заражал на "службах" - в Курской областной клинической инфекционной больнице. А что мы наблюдаем у нас? Мало того, что гэбнявых прихвостней, ненавидящих Украину и её Защитников, тащат в самую оснащенную инфекционку Украины- Киевскую Александровку (которая содержится за счет налогов киевлян), так ещё свозят туда упырей со всей Украины- из Почаева, который из-за них аж кишит коронавирусом! Просто нет слов!
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26.04.2020 23:08 Відповісти
ЗЕмедицині "*****" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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26.04.2020 23:22 Відповісти
А наші лікарі за наші кошти їх лікують! Замість того, щоб брати приклад з врачей!
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26.04.2020 23:12 Відповісти
Меня больше всего возмущает ЛИЦЕМЕРИЕ! Если действительно веришь (а не брешешь) в то, что говоришь и проповедуешь, то какого черта лысого лечишься в больнице!?

Исцеляйся молитвами, постами и "святой водой", докажи на себе "силу веры и духа", ведь, на все "воля божия", если бог определил ложится в гроб, то чего цепляешься за мирской грех, тем более, с твоих слов, там "за гробом" тебя же ждет "вечная жизнь", так возрадуйся и поторопить "коль позвали"!
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26.04.2020 23:29 Відповісти
Так этот ещё в мультиках снимался, виниамин и его друг пятачок.
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26.04.2020 23:35 Відповісти
У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 2327
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26.04.2020 23:40 Відповісти
У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 8314
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27.04.2020 07:42 Відповісти
Файно . Гине потрохи фашистсько-путінська агентура 😁👍
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26.04.2020 23:43 Відповісти
Перше Місце у довбойо..стві для РПЦ .. у боротьбі з короновірусом.
ЗА використання однієї причащальної ложечки на всіх.

Друге місце -У БАцьки

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата. Об этом заявил президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко , передает http://tass.ru/ ТАСС .
По его мнению, «обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные» люди, выйдя на улицу после самоизоляции, все равно сталкиваются с вирусом. «И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», - уверен белорусский лидер.

Третє місце -у ВОЗ і її Кєровніка Гебреісуса..
За приховування цілий місяць на прохання Китаю факту,що короновірус передається від людини людині,внаслідок чого США припинила фінансування організації у розмірі 400 млн.
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27.04.2020 07:40 Відповісти
Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса

https://lenta.ru/auth/

У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін - Цензор.НЕТ 962

Фото: Globallookpress.com

Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса. Страна запретила въезд из России, а также Белоруссии и Украины. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.

Также в список внесены еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», - заявил премьер-министр Японии https://lenta.ru/tags/persons/abe-sindzo/ Синдзо Абэ . Также глава правительства продлил приостановку выдачи виз всем иностранцам до конца мая.
В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. Всего в этот список входят 87 государств.
Отмечается, что ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ ЕС и Юго-Восточной Азии. Тем, кто был в перечисленных странах проездом в течение последних двух недель перед посещением Японии, также откажут во въезде.
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27.04.2020 07:45 Відповісти
Церкви во все времена были рассадником инфекций. Там плохо убирают, ничего не дезинфицируют. Люди целуют иконы, народу ходит много, близкий контакт, окон нет, не проветривается...
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27.04.2020 08:20 Відповісти
"Он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице". А чому не у церковному лазареті? Мабуть, теж казав своїм вірянам, що пандемія - це злісна вигадка ворогів православ'я, нехай моляться та причащаються? Ніби не для них казав Ісус: "Не випробовуй Господа Бога твого даремно".
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27.04.2020 12:14 Відповісти
 
 