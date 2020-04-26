У Росії від коронавірусу помер єпископ РПЦ Веніамін

Аархієрей Російської православної церкви, єпископ Желєзногорський і Льговський Веніамін помер від коронавірусної хвороби 26 квітня в Курській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на робочу групу при патріархові Кирилу, передає Цензор.НЕТ.



25 квітня єпископа перевели до реанімації, у нього діагностували двобічну пневмонію, спричинену коронавірусною інфекцією.



Веніаміну (Корольову) було 54 роки, його висвятили в єпископи у 2012 році.



12 квітня, у Вербну неділю, Корольов відслужив останній молебень із невеликою кількістю літніх парафіян, зазначає видання "Ахілла". Після цього архієрея госпіталізували. За твердженням видання, щонайменше двоє священнослужителів із єпархії хворі на коронавірусну інфекцію.

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