Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан

Уголовные производства против Геннадия Корбана и мэра Днепра Бориса Филатова заказаны Игорем Коломойским.

Об этом заявил в комментарии под facebook-постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.

"Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову. И в этом уже нет никаких сомнений. Все источники это подтвердили", - написал он.

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Напомним, по информации Юрия Бутусова, заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. Сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова.

"Какие именно команды получил Божило - официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", - написал журналист.