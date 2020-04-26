Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан
Уголовные производства против Геннадия Корбана и мэра Днепра Бориса Филатова заказаны Игорем Коломойским.
Об этом заявил в комментарии под facebook-постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
"Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову. И в этом уже нет никаких сомнений. Все источники это подтвердили", - написал он.
Напомним, по информации Юрия Бутусова, заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. Сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова.
"Какие именно команды получил Божило - официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", - написал журналист.
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а потом московия дала денег коломойше и теперь он сосет у путина
В 14-м Коломойский спас не только Днепр, но и Украину - тогда было не важно по какой причине, был ли это "побочный эффект"? Возможно, но факт остаётся фактом.
Теперь он мешает развитию Украины, как государства - это тоже факт.
Жизнь не черно-белая, она цветная и нужно учиться правильно и вовремя распознавать цвета.
надоело!
надо закрывать это гребаное шапито !
а ветер в Украине меняет направление......
Тим більше після реформ Володимира Олександровича правоохоронні органи стали повністю незалежними. Вони керуються виключно Законом а не телефонними дзвінками олігархів.
Тож це провокація! Зрадоботи, ваша карта бита!
наверное какая то постановка, о цели которой мы пока не знаем...
🤔
Рабинович читает в газете "Вечерняя Одесса": "Наша молодёжная сборная по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна" и вздыхает:
- Боже мой, вот молодёжь пошла - бедному еврею уже и на улицу не выйти!..
То же касается и вас! Вам националистам, хоть кол на голове затеши, но вы будете слушать бредни Фарион! Пример- связь между Владимиром Кровавым и вашим кумиром- Даниилом Галицким! Галицкий- потомок Рюриковичей но не по крови, а по усыновлению, потому что Владимир - НИКОГДА НЕ БЫЛ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ РУСЬКИМ КНЯЗЕМ, он был ХАЗАРСКОГО РОДА! Его мать была Знатной ХАЗАРИНКОЙ а не рабыней, Ее Родной брат и по совместительству Дядя Владимира был Воеводой в Новгороде! А был он усыновлен Святославом и поставлен на княжение в Новгород перед самым походом на Хазарию! Святослав был для него не родным отцом , а приемным! Поэтому Рагнеда и назвала его " Рабичем"- не сыном Рабыни, а сыном Раввина! И титул он носил Каган Киевский а не Князь! Последним руським князем был Святополк Окаянный- кровный внук Святослава. А все династичнские потомки Владимира имеют Рюриковский Род по Закону а не по Крови.
К выборам готовятся - самые крупные враги олигархата
Во множестве комментариев призывы к революции,смены власти и т.п.
Видать не долго ждать ....