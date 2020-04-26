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Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан

Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан

Уголовные производства против Геннадия Корбана и мэра Днепра Бориса Филатова заказаны Игорем Коломойским.

Об этом заявил в комментарии под facebook-постом главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.

"Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову. И в этом уже нет никаких сомнений. Все источники это подтвердили", - написал он.

Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы живем не в коммунистическом Китае, - Корбан о введении чрезвычайного положения

Напомним, по информации Юрия Бутусова, заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. Сейчас распространяется слух, что цель командировки - операция по задержанию мэра Днепра Бориса Филатова.

"Какие именно команды получил Божило - официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку, связанному с Игорем Коломойским. И откомандирование Божило, который давно знаком с Любовичем, и направление его в Днепр имеет явно неслучайный характер", - написал журналист.

Автор: 

Днепр (4444) Зеленский Владимир (20883) Коломойский Игорь (1792) Корбан Геннадий (548) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+48
может настало время Украине уничтожить Каломойского и его банду?!
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26.04.2020 23:35 Ответить
+29
Да, его гре@анный цирк моральных уродов.
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26.04.2020 23:37 Ответить
+26
Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан - Цензор.НЕТ 4528
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26.04.2020 23:52 Ответить
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может настало время Украине уничтожить Каломойского и его банду?!
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26.04.2020 23:35 Ответить
Да, его гре@анный цирк моральных уродов.
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26.04.2020 23:37 Ответить
та ты ж в первых рядах в 2014 году визжало, что Коломойский - герой, так как спас Днепропетровскую область от русского мира! ))
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27.04.2020 00:18 Ответить
приведи пример, что я такое делал!.. у тебя есть один час!.. после этого ты фуфло галимое!
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27.04.2020 00:24 Ответить
Да ты фуфел кацапский ! один час ? Вчера эскобара насмотрелся то НТВ ?
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27.04.2020 08:36 Ответить
ты уже под другим ником кукарекаешь, чудо в перьях?!
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27.04.2020 12:32 Ответить
ну так спасал не он один там и корбан бил
а потом московия дала денег коломойше и теперь он сосет у путина
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27.04.2020 00:52 Ответить
дружок!. час прошел!.. и теперь ты, https://censor.net/user/465483, галимый фуфлыжник!
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27.04.2020 01:29 Ответить
Мухи отдельно, суп отдельно.
В 14-м Коломойский спас не только Днепр, но и Украину - тогда было не важно по какой причине, был ли это "побочный эффект"? Возможно, но факт остаётся фактом.
Теперь он мешает развитию Украины, как государства - это тоже факт.
Жизнь не черно-белая, она цветная и нужно учиться правильно и вовремя распознавать цвета.
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27.04.2020 09:22 Ответить
поки каломойському було вигідно бут патріотом, він був ним. Але, як показав час, ціна його патріотизму - копійка. Він чхати хотів на Україну. Як тільки йому відмовили в рейдерських захопленнях активів ахмєтки, каломойський одразу втратив цікавість і до України, і до патріотизму як такого. Тимчасово співпали інтереси в бєні з інтересами України. Але, патріотизм не базується на збереженні власних активів. Це з другой площини поняття. З площини, яка бєнє не відома.
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27.04.2020 12:29 Ответить
А вы как думали? Папа не прощает своим куклам выход из под опеки. Прошлое оно такое, иногда догоняет.
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26.04.2020 23:35 Ответить
и опять стара казочка про буратинок.

надоело!
надо закрывать это гребаное шапито !
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26.04.2020 23:45 Ответить
Гена, вроде как пресанул тебя ПОП, ты лёг на дно и дремал себе тихо, зачем тебя старый поц Беня заказал, ты ему, что то перекусил, не в том месте???
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26.04.2020 23:37 Ответить
Да все просто, может быть только один старый поц.
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26.04.2020 23:41 Ответить
Гена держит нос по ветру,

а ветер в Украине меняет направление......
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26.04.2020 23:43 Ответить
не похоже шота... по тому месту ему реббе еще в далеком младенчестве ножичком поковырял... просто не поделили шота там мацоеды... как в Харькове, например, гепа с фельдманом... бывает...
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26.04.2020 23:47 Ответить
место для офиса, напротив Стекляшки, было одно, Фельдман его прихватил ещё в далёкие 2000, Гепа тогда был ещё мелкой шнягой, это он сейчас из себя строит респектабельного гражданина, а прошлое оно тянет на Москалёвку снова.
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26.04.2020 23:54 Ответить
Ну чего, я помню гепу еще с 93го. Он тогда один кабинет с Семиногой делил в НПК-банке. Крышевал Семиногу, так сказать... он как-то быстро и нэоЖиданно взлетел от Старта до зятя Гайсинського...
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26.04.2020 23:59 Ответить
У народа память короткая, а вдруг поверят. Как уже забыли об этом https://strana.ua/news/198241-korban-rasskazal-chto-vernutsja-v-ukrainu.html посмотрите на дату новости. И на дату этой новости https://eadaily.com/ru/news/2019/04/23/kolomoyskiy-rasskazal-kogda-vernetsya-na-ukrainu Так и вспомнилось - " Мы с Тамарой ходим парой"
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26.04.2020 23:51 Ответить
Какой-то постоянный страдалец
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26.04.2020 23:38 Ответить
Если тут зебуин, значит Корбан правду написал
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26.04.2020 23:55 Ответить
Дык, Корбан, гагбе и сам не Иван Иваныч)
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26.04.2020 23:46 Ответить
Цього не може бути! Адже Порошенко та Ахмєтов злі олігархи. А Коломойський добрий олігарх. Він думає не про власні статки, а про простий український люд.

Тим більше після реформ Володимира Олександровича правоохоронні органи стали повністю незалежними. Вони керуються виключно Законом а не телефонними дзвінками олігархів.

Тож це провокація! Зрадоботи, ваша карта бита!
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26.04.2020 23:42 Ответить
эта поговорка, как аксиома - на 100% верна..

наверное какая то постановка, о цели которой мы пока не знаем...
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26.04.2020 23:49 Ответить
Глаз может и не выклюет , а замочить может
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27.04.2020 00:07 Ответить
Таки, да.
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27.04.2020 00:42 Ответить
Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан - Цензор.НЕТ 4528
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26.04.2020 23:52 Ответить
Дааа!! Паддержжжал ПОПа!!)))
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26.04.2020 23:56 Ответить
Чета все зачухмарилися..
🤔
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26.04.2020 23:55 Ответить
Сейчас будем в чужих передвижениях искать скрытый смысл и публиковать свои догадки на Цензоре.
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27.04.2020 00:03 Ответить
Правильно боишься голум-переросток. Беня никогда ничего не забывает.
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27.04.2020 00:08 Ответить
ФБР и высоий лондонский суд тоже
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27.04.2020 00:11 Ответить
ФБР теж.
Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан - Цензор.НЕТ 9517
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27.04.2020 00:23 Ответить
як ви всі вже нам осточортіли зі своїми міжусобними війнушками.
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27.04.2020 00:09 Ответить
Так кто всё-таки президент у нас, Зе, или Коломойский???
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27.04.2020 00:11 Ответить
Даже не верится , Коломойский в 2014 спаситель страны , а сейчас превратился в жалкого , мстительного негодяя .
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27.04.2020 00:18 Ответить
да,тяжело сейчас ребятам..
Рабинович читает в газете "Вечерняя Одесса": "Наша молодёжная сборная по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна" и вздыхает:
- Боже мой, вот молодёжь пошла - бедному еврею уже и на улицу не выйти!..
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27.04.2020 00:26 Ответить
++
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27.04.2020 07:37 Ответить
У них там Санта-Барбара в Днепре.
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27.04.2020 00:26 Ответить
Ни Санта-Барбара, а развод лохов перед выборами
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27.04.2020 02:07 Ответить
Да все очень просто ,если немного изучить их устроцство общества и взаимотношения. Итак, Филатов- наш, он славянских кровей, для евпеев - он чужой, даже несмотря на то что пользовался и пользуется их поддержкой! А с другой стороны- Беня, который в конфликте с частью еврейства и с Филатовым. У них там свои терки между их общинами. Они же в отличие от нас, не смешиваются с другими национальностями а тем более с рассами! Вот и весь сыр бор! Еврей не может украсть, убить или обмануть другого еврея! Все должно быть честно между ними. Хоть на Беню и есть заказ со стороны ашкенази из США, но хазары все равно остаются евреями! Поскольку Трамп и Ко заняты проблемами в США и им сейчас реально не до Бени! Но механизм был запущен и он медленно переваривал его. Сейчас воспользовавшись послаблением внимания, началось то что мы называем компромиссом, только по еврейски- кто такой Филатов и кто такой Беня???? Он хоть и плут и мошенник, но СВОЙ мошенник, а Филатов- чужой, волею обстаятельств попавший на посто Мэра Днепра. Надо решить эту проблему, вот и вся банальная Из Торы Я! Учите матчасть, изучайте ваших врагов и друзей, а тем более " элит" , которые вами управляют и принимают судьбоносные решения! Эти знания помогут вам принимать нужные решения ,которые касаются непосредственно вас и быть готовым к их последствиям.
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27.04.2020 01:18 Ответить
но у Філатова друг Ярош
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27.04.2020 04:15 Ответить
Філатов слявянскіх кравей, кацапа іди з угрофіном філатовим разом і там по мамі розберись, бо воно тільки про батькову лінію говорить, що вони всі з кацапії і себе вважає кацапом.
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27.04.2020 08:03 Ответить
В Славянском мире генетику принято считать по отцу, в еврейском- по матери. Но с точки зрения кровей- Беня чистокровный еврей, а Филатов- полукровка. Они очень четко это разделяют. Да они принимают таких за своих, если- он принимает иудаизм и обрезается! Еще раз повторяюсь, изучайте матчасть! С кем вы тмеете дело, и главный вопрос - Почему? Отпадет сам собой- ибо четко видна логика решений!
То же касается и вас! Вам националистам, хоть кол на голове затеши, но вы будете слушать бредни Фарион! Пример- связь между Владимиром Кровавым и вашим кумиром- Даниилом Галицким! Галицкий- потомок Рюриковичей но не по крови, а по усыновлению, потому что Владимир - НИКОГДА НЕ БЫЛ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ РУСЬКИМ КНЯЗЕМ, он был ХАЗАРСКОГО РОДА! Его мать была Знатной ХАЗАРИНКОЙ а не рабыней, Ее Родной брат и по совместительству Дядя Владимира был Воеводой в Новгороде! А был он усыновлен Святославом и поставлен на княжение в Новгород перед самым походом на Хазарию! Святослав был для него не родным отцом , а приемным! Поэтому Рагнеда и назвала его " Рабичем"- не сыном Рабыни, а сыном Раввина! И титул он носил Каган Киевский а не Князь! Последним руським князем был Святополк Окаянный- кровный внук Святослава. А все династичнские потомки Владимира имеют Рюриковский Род по Закону а не по Крови.
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28.04.2020 10:12 Ответить
ми не про древніх царів говоримо, а про кацапа Філатова, що не є слов'янином, ні по батькові, ні по матері.
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28.04.2020 10:47 Ответить
Прямо про партию СН и власть
Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан - Цензор.НЕТ 9433Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан - Цензор.НЕТ 7550
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27.04.2020 01:23 Ответить
Ага щаз мы поверили, шо старые кореша горшки побили Развод лохов
К выборам готовятся - самые крупные враги олигархата
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27.04.2020 02:06 Ответить
Влада має бути з українців.
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27.04.2020 02:06 Ответить
Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан - Цензор.НЕТ 140
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27.04.2020 05:38 Ответить
Так может нужно закончить коломойского, как росия закончила березовского.
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27.04.2020 07:46 Ответить
Оце нова политика я розумію
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27.04.2020 07:54 Ответить
Вчера заходил на фб и ужаснулся..
Во множестве комментариев призывы к революции,смены власти и т.п.
Видать не долго ждать ....
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27.04.2020 08:42 Ответить
Страной рулит коломойский ? Мы говорим Зеленский подразумеваем ...
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27.04.2020 09:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mpBIGCbQOSU https://www.youtube.com/watch?v=xpiVHAjxR1Q
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27.04.2020 09:31 Ответить
Цирк для гоев.
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27.04.2020 11:10 Ответить
Филатов(при всех его недостатках)-против зелёной школы и одно это уже-большой для него плюс
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07.08.2020 10:44 Ответить
 
 