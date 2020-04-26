Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан
Кримінальні провадження проти Геннадія Корбана і мера Дніпра Бориса Філатова замовлені Ігорем Коломойським.
Про це заявив у коментарі під фейсбук-постом головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.
"Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене і Філатова. І в цьому вже немає жодних сумнівів. Всі джерела це підтвердили", - написав він.
Нагадаємо, за інформацією Юрія Бутусова, заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора і направили в Дніпро, де він зараз виконує якесь завдання. Зараз поширюється чутка, що мета відрядження - операція із затримання мера Дніпра Бориса Філатова.
"Які саме команди отримав Божило - офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, пов'язаного з Ігорем Коломойським. І відрядження Божила, який давно знайомий з Любовичем, і направлення його до Дніпра має явно невипадковий характер", - написав журналіст.
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а потом московия дала денег коломойше и теперь он сосет у путина
В 14-м Коломойский спас не только Днепр, но и Украину - тогда было не важно по какой причине, был ли это "побочный эффект"? Возможно, но факт остаётся фактом.
Теперь он мешает развитию Украины, как государства - это тоже факт.
Жизнь не черно-белая, она цветная и нужно учиться правильно и вовремя распознавать цвета.
надоело!
надо закрывать это гребаное шапито !
а ветер в Украине меняет направление......
Тим більше після реформ Володимира Олександровича правоохоронні органи стали повністю незалежними. Вони керуються виключно Законом а не телефонними дзвінками олігархів.
Тож це провокація! Зрадоботи, ваша карта бита!
наверное какая то постановка, о цели которой мы пока не знаем...
🤔
Рабинович читает в газете "Вечерняя Одесса": "Наша молодёжная сборная по футболу вчера в тяжелейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна" и вздыхает:
- Боже мой, вот молодёжь пошла - бедному еврею уже и на улицу не выйти!..
То же касается и вас! Вам националистам, хоть кол на голове затеши, но вы будете слушать бредни Фарион! Пример- связь между Владимиром Кровавым и вашим кумиром- Даниилом Галицким! Галицкий- потомок Рюриковичей но не по крови, а по усыновлению, потому что Владимир - НИКОГДА НЕ БЫЛ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ РУСЬКИМ КНЯЗЕМ, он был ХАЗАРСКОГО РОДА! Его мать была Знатной ХАЗАРИНКОЙ а не рабыней, Ее Родной брат и по совместительству Дядя Владимира был Воеводой в Новгороде! А был он усыновлен Святославом и поставлен на княжение в Новгород перед самым походом на Хазарию! Святослав был для него не родным отцом , а приемным! Поэтому Рагнеда и назвала его " Рабичем"- не сыном Рабыни, а сыном Раввина! И титул он носил Каган Киевский а не Князь! Последним руським князем был Святополк Окаянный- кровный внук Святослава. А все династичнские потомки Владимира имеют Рюриковский Род по Закону а не по Крови.
К выборам готовятся - самые крупные враги олигархата
Во множестве комментариев призывы к революции,смены власти и т.п.
Видать не долго ждать ....