Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан

Кримінальні провадження проти Геннадія Корбана і мера Дніпра Бориса Філатова замовлені Ігорем Коломойським.

Про це заявив у коментарі під фейсбук-постом головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.

"Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене і Філатова. І в цьому вже немає жодних сумнівів. Всі джерела це підтвердили", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, за інформацією Юрія Бутусова, заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора і направили в Дніпро, де він зараз виконує якесь завдання. Зараз поширюється чутка, що мета відрядження - операція із затримання мера Дніпра Бориса Філатова.

"Які саме команди отримав Божило - офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, пов'язаного з Ігорем Коломойським. І відрядження Божила, який давно знайомий з Любовичем, і направлення його до Дніпра має явно невипадковий характер", - написав журналіст.