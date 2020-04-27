Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны, - Буславец

В ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской Зоны отчуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявила и.о. министра Ольга Буславец.

"Сегодня вопрос безопасности в Зоне отчуждения остается в фокусе внимания как Украины, так и мирового сообщества. Ведь все, что происходит в районе Чернобыля, прямо или косвенно влияет на жизнь и развитие всей Европы. Именно поэтому Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мер безопасности в Чернобыльской Зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели Министерство представит на рассмотрение Президенту и Кабинету Министров план действий на этой территории, в частности по усилению противопожарных мероприятий", - отметила Буславець.

Она также подчеркнула, что план предусматривает ряд мер по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофайнмента и остатков конструкций 4 блока ЧАЭС.

По словам Буславець, кроме этого, Минекоенерго готовит пакет действий, направленных на стабилизацию украинской энергетической системы.

Она также отметила, что предложенный план является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары на Житомирщине локализованы, в Чернобыльской зоне ведется ликвидация двух очагов тления, - ГСЧС