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Новости
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Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны, - Буславец

Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны, - Буславец

В ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской Зоны отчуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявила и.о. министра Ольга Буславец.

"Сегодня вопрос безопасности в Зоне отчуждения остается в фокусе внимания как Украины, так и мирового сообщества. Ведь все, что происходит в районе Чернобыля, прямо или косвенно влияет на жизнь и развитие всей Европы. Именно поэтому Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мер безопасности в Чернобыльской Зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели Министерство представит на рассмотрение Президенту и Кабинету Министров план действий на этой территории, в частности по усилению противопожарных мероприятий", - отметила Буславець.

Она также подчеркнула, что план предусматривает ряд мер по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофайнмента и остатков конструкций 4 блока ЧАЭС.

По словам Буславець, кроме этого, Минекоенерго готовит пакет действий, направленных на стабилизацию украинской энергетической системы.

Она также отметила, что предложенный план является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов.

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Автор: 

Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) Минэкоэнерго (35) Буславец Ольга (71)


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лес вырезали, следы замели пожарами.
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27.04.2020 09:28 Ответить
дармовой щебень и песок на новостройки в Киев все еще везут. Никто фон не проверяет. ВОТ ВАМ И РАЗВИТИЕ..
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27.04.2020 09:30 Ответить
Це новиє ліца?
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27.04.2020 09:34 Ответить
Не все ще спалили?
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27.04.2020 09:31 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
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27.04.2020 11:20 Ответить
 
 