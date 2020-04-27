Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони, - Буславець

Найближчими тижнями Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської Зони відчуження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявила в.о. міністра Ольга Буславець.

"Сьогодні питання безпеки в Зоні відчуження залишається у фокусі уваги як України, так і світової спільноти. Адже все, що відбувається в районі Чорнобиля, прямо або побічно впливає на життя і розвиток усієї Європи. Саме тому Міністерство енергетики та захисту довкілля України постійно працює над посиленням заходів з безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Уже в найближчі тижні Міністерство представить на розгляд Президенту і Кабінету Міністрів план дій на цій території, зокрема щодо посилення протипожежних заходів", - зазначила Буславець.

Вона також підкреслила, що план передбачає низку заходів щодо приведення в безпечний стан об'єкта "Укриття" шляхом демонтажу нестабільних конструкцій старого конофайнмента і залишків конструкцій 4 блоку ЧАЕС.

За словами Буславець, крім цього, Мінекоенерго готує пакет дій, які спрямовані на стабілізацію української енергетичної системи.

Вона також зазначила, що запропонований план є частиною і продовженням створеної раніше стратегії безпечної експлуатації ядерних об'єктів.

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