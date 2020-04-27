В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора
В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора, операция проведена в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" (Киев).
Об этом сообщил благотворительный фонд "IDonor: Всеукраинская платформа донорства", передает Цензор.НЕТ.
"В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии", - рассказали в фонде.
Мальчик страдал комбинированным иммунодефицитом, генетической болезнью, от которой когда-то уже умер его брат.
В фонде сообщили, что донор был найдет фондом "Украинский реестр доноров костного мозга", который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 млн потенциальных доноров.
"Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился. Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено ави-а и транспортное пассажирское сообщение", - говорится в сообщении.
Перевозку костного мозга осуществила компания DHL Express Ukraine, специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом.
Трансплантацию 1 апреля провел заведующий отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии и иммунотерапии больницы "Охматдет" Александр Лисица.
"С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это, наконец, произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес", - сообщила Заславец.
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но это новость хорошая на 99% от удачного донора, и только на 1% от уровня нашей медицины.
дорого стоит не столько операция. она по сути примитивная.
дорого стоит создать для пациента условия выживаемости. а вот с этим в наших клиниках пока никак.
а новый корпус охматдета и задумывался изначально как бы с возможностью проведения алогенных трансплантаций. но как всегда все пошло через жо... просто распил бабла.
показаный по ящику стерильный бокс нифига ни разу не стерильный. они со стерильным... на разных планетах.
начальство института туркам и говорит, шо так не получитсо. вы нам деньги на наш счет перечислите, а ми уже сами разберемся шо и как реконструировать...
турки сказали - НАХ.
Улянка пробовала немного разогнать эту шоблу выдающихся медикоф... но как на нее все ополчились... уууу.
Чи оплатить усе держава? Чи батькам доведеться шукати гроші на дуже дорогі ліки після трансплантації? І дуже важливо, щоб ліки були якісні!
Там говориться о прересадке костного мозга от НЕРОДСТВЕННОГО донора.
Или может у знакомого не родная сестра была ?
1-го апреля пересадили, в 20-х числах отчитались... (сужет по ящику был еще несколько дней назад)
шота быстро. у многих 3-4 месяца, а то и пол года...
главное, шобы потом пациент выжил на
имунодепресентахимуносупрессорах или имуномодуляторах. а вот условий для такого выживания в наших клиниках нет.