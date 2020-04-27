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В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора, операция проведена в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" (Киев).

Об этом сообщил благотворительный фонд "IDonor: Всеукраинская платформа донорства", передает Цензор.НЕТ.

"В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии", - рассказали в фонде.

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Мальчик страдал комбинированным иммунодефицитом, генетической болезнью, от которой когда-то уже умер его брат.

В фонде сообщили, что донор был найдет фондом "Украинский реестр доноров костного мозга", который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 млн потенциальных доноров.

"Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился. Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено ави-а и транспортное пассажирское сообщение", - говорится в сообщении.

Перевозку костного мозга осуществила компания DHL Express Ukraine, специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом.

Трансплантацию 1 апреля провел заведующий отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии и иммунотерапии больницы "Охматдет" Александр Лисица.

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"С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это, наконец, произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес", - сообщила Заславец.

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора 01
В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора 02

Автор: 

дети (6576) медицина (2527) ОХМАТДЕТ (244) трансплантация (155)


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Топ комментарии
+7
Наконец -то хоть одна хорошая новость. Пересадка костного мозга спасет многих детей и до недавнего времени ее не было в Украине.
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27.04.2020 10:27 Ответить
+2
Ты прежде чем выделять свой текст курсивом и плеваться слюной с возмущением, текст статьи бы перечитал.
Там говориться о прересадке костного мозга от НЕРОДСТВЕННОГО донора.
Или может у знакомого не родная сестра была ?
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27.04.2020 11:19 Ответить
+1
Пересадка костного мозга представляет из себя внутривенную инъекцию раствора костного мозга в физрастворе, занимает около часа.
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27.04.2020 12:43 Ответить
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Наконец -то хоть одна хорошая новость. Пересадка костного мозга спасет многих детей и до недавнего времени ее не было в Украине.
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27.04.2020 10:27 Ответить
новость хорошая. рад за Назарчика.

но это новость хорошая на 99% от удачного донора, и только на 1% от уровня нашей медицины.
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27.04.2020 13:19 Ответить
Дело в том, что раньше не делали пересадок в Украине и за операцию нужно было платить за границей, а это очень дорого.
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27.04.2020 14:14 Ответить
операции делали...
дорого стоит не столько операция. она по сути примитивная.
дорого стоит создать для пациента условия выживаемости. а вот с этим в наших клиниках пока никак.
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27.04.2020 15:08 Ответить
Не делали в Украине операции по пересадке костного мозга, какая бы она ни была примитивная. Я об этом десятки комментариев писала.
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27.04.2020 15:35 Ответить
не делали... попробовали... но пациенты умирали. поэтому и бросили эту затею.

а новый корпус охматдета и задумывался изначально как бы с возможностью проведения алогенных трансплантаций. но как всегда все пошло через жо... просто распил бабла.
показаный по ящику стерильный бокс нифига ни разу не стерильный. они со стерильным... на разных планетах.
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27.04.2020 23:50 Ответить
За границей не умирали, а у нас умирали? Костный мозг сколько десятилетий пересаживается в мире? Не хотела украинская власть ничего делать и им было начхать на жизнь детей, поэтому и не делали,хорошо что сейчас достроили дет больницу и выучили специалистов. У нас вообще мало что есть. Пересадки органов в мире есть, а у нас только недавно начались. Лечение онкобольных за границей почему в 100 раз эффективнее? Потому что там новые технологии, которых у нас нет, потому что власть не хочет этого. Сколько на науку у нас выделяется денег? На содержание тупого Зеленского миллиард гривен, а на науку сколько? Где в Украине высокие технологии? Ученых и специалистов у нас предостаточно, они за границей прекрасно работают, почему у нас нихрена нет? Власть в этом не заинтересована, власть заинтересована получать кредиты и воровать.
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28.04.2020 09:42 Ответить
какое-то время тому назад... турки в рамках помощи крымским татарам... вибщим, согласились профинсировать реконструкцию детского хирургического отделения в институте нейрохирургии. профинсировали проектные работы, прошли экспертизу. строй тока...
начальство института туркам и говорит, шо так не получитсо. вы нам деньги на наш счет перечислите, а ми уже сами разберемся шо и как реконструировать...
турки сказали - НАХ.

Улянка пробовала немного разогнать эту шоблу выдающихся медикоф... но как на нее все ополчились... уууу.
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28.04.2020 12:49 Ответить
Хай Господь допоможе Назарчику!
Чи оплатить усе держава? Чи батькам доведеться шукати гроші на дуже дорогі ліки після трансплантації? І дуже важливо, щоб ліки були якісні!
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27.04.2020 10:43 Ответить
что за бред какой первый раз ..У моего знакомого пересаживали 10 лет назад он болел лейкемией и ему родная сестра дала образцы здорового костного мозга и он жив здоров сейчас ,а операцию тоже в Киеве проводили
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27.04.2020 11:07 Ответить
Ты прежде чем выделять свой текст курсивом и плеваться слюной с возмущением, текст статьи бы перечитал.
Там говориться о прересадке костного мозга от НЕРОДСТВЕННОГО донора.
Или может у знакомого не родная сестра была ?
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27.04.2020 11:19 Ответить
только этого не родственного... выбрали из 37 млн.
1-го апреля пересадили, в 20-х числах отчитались... (сужет по ящику был еще несколько дней назад)
шота быстро. у многих 3-4 месяца, а то и пол года...
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27.04.2020 13:12 Ответить
У порохоботов появился шанс на выздоровление
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27.04.2020 11:27 Ответить
Пересадка костного мозга представляет из себя внутривенную инъекцию раствора костного мозга в физрастворе, занимает около часа.
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27.04.2020 12:43 Ответить
невипенно сложная операция....
главное, шобы потом пациент выжил на имунодепресентах имуносупрессорах или имуномодуляторах. а вот условий для такого выживания в наших клиниках нет.
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27.04.2020 13:16 Ответить
 
 