В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора, операція проведена в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" (Київ).

Про це повідомив благодійний фонд "IDonor: Всеукраїнська платформа донорства", передає Цензор.НЕТ.

"В Україні пересадили кістковий мозок від неродинного донора хлопчику Назарчику, якому трішки більше року. І клітинами з ним поділився громадянин Німеччини", - розповіли у фонді.

Хлопчик страждав на комбінований імунодефіцит, генетичну хворобу, від якої колись уже помер його брат.

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У фонді повідомили, що донор був знайдений фондом "Український реєстр донорів кісткового мозку", який отримав доступ до міжнародного реєстру, що нараховує 37 млн потенційних донорів.

"Охматдит звернувся до Українського реєстру донорів кісткового мозку. Той знайшов донора в Німеччині. Хлопець, який ідеально підійшов, одразу погодився. Та найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже уже було оголошено карантин і скасоване авіа- та транспортне пасажирське сполучення", - йдеться в повідомленні.

Перевезення кісткового мозку здійснила компанія DHL Express Ukraine, спеціальний контейнер був доставлений вантажним літаком.

Трансплантацію 1 квітня провів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної хіміотерапії і імунотерапії лікарні "Охматдит" Олександр Лисиця.

"Відтоді ми тримали все в секреті, чекали, коли кістковий мозок запрацює. І ось це, нарешті, сталося! Назарчик почувається добре, він набирає вагу", - повідомила Заславець.



