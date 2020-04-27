УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11311 відвідувач онлайн
Новини
2 215 15

В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора, операція проведена в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" (Київ).

Про це повідомив благодійний фонд "IDonor: Всеукраїнська платформа донорства", передає Цензор.НЕТ.

"В Україні пересадили кістковий мозок від неродинного донора хлопчику Назарчику, якому трішки більше року. І клітинами з ним поділився громадянин Німеччини", - розповіли у фонді.

Хлопчик страждав на комбінований імунодефіцит, генетичну хворобу, від якої колись уже помер його брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію з пересадки нирки вперше провели у львівській лікарні

У фонді повідомили, що донор був знайдений фондом "Український реєстр донорів кісткового мозку", який отримав доступ до міжнародного реєстру, що нараховує 37 млн потенційних донорів.

"Охматдит звернувся до Українського реєстру донорів кісткового мозку. Той знайшов донора в Німеччині. Хлопець, який ідеально підійшов, одразу погодився. Та найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже уже було оголошено карантин і скасоване авіа- та транспортне пасажирське сполучення", - йдеться в повідомленні.

Перевезення кісткового мозку здійснила компанія DHL Express Ukraine, спеціальний контейнер був доставлений вантажним літаком.

Трансплантацію 1 квітня провів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної хіміотерапії і імунотерапії лікарні "Охматдит" Олександр Лисиця.

"Відтоді ми тримали все в секреті, чекали, коли кістковий мозок запрацює. І ось це, нарешті, сталося! Назарчик почувається добре, він набирає вагу", - повідомила Заславець.

В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора 01
В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора 02

Автор: 

діти (5152) медицина (2136) Охматдит (249) трансплантація (118)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Наконец -то хоть одна хорошая новость. Пересадка костного мозга спасет многих детей и до недавнего времени ее не было в Украине.
показати весь коментар
27.04.2020 10:27 Відповісти
+2
Ты прежде чем выделять свой текст курсивом и плеваться слюной с возмущением, текст статьи бы перечитал.
Там говориться о прересадке костного мозга от НЕРОДСТВЕННОГО донора.
Или может у знакомого не родная сестра была ?
показати весь коментар
27.04.2020 11:19 Відповісти
+1
Пересадка костного мозга представляет из себя внутривенную инъекцию раствора костного мозга в физрастворе, занимает около часа.
показати весь коментар
27.04.2020 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наконец -то хоть одна хорошая новость. Пересадка костного мозга спасет многих детей и до недавнего времени ее не было в Украине.
показати весь коментар
27.04.2020 10:27 Відповісти
новость хорошая. рад за Назарчика.

но это новость хорошая на 99% от удачного донора, и только на 1% от уровня нашей медицины.
показати весь коментар
27.04.2020 13:19 Відповісти
Дело в том, что раньше не делали пересадок в Украине и за операцию нужно было платить за границей, а это очень дорого.
показати весь коментар
27.04.2020 14:14 Відповісти
операции делали...
дорого стоит не столько операция. она по сути примитивная.
дорого стоит создать для пациента условия выживаемости. а вот с этим в наших клиниках пока никак.
показати весь коментар
27.04.2020 15:08 Відповісти
Не делали в Украине операции по пересадке костного мозга, какая бы она ни была примитивная. Я об этом десятки комментариев писала.
показати весь коментар
27.04.2020 15:35 Відповісти
не делали... попробовали... но пациенты умирали. поэтому и бросили эту затею.

а новый корпус охматдета и задумывался изначально как бы с возможностью проведения алогенных трансплантаций. но как всегда все пошло через жо... просто распил бабла.
показаный по ящику стерильный бокс нифига ни разу не стерильный. они со стерильным... на разных планетах.
показати весь коментар
27.04.2020 23:50 Відповісти
За границей не умирали, а у нас умирали? Костный мозг сколько десятилетий пересаживается в мире? Не хотела украинская власть ничего делать и им было начхать на жизнь детей, поэтому и не делали,хорошо что сейчас достроили дет больницу и выучили специалистов. У нас вообще мало что есть. Пересадки органов в мире есть, а у нас только недавно начались. Лечение онкобольных за границей почему в 100 раз эффективнее? Потому что там новые технологии, которых у нас нет, потому что власть не хочет этого. Сколько на науку у нас выделяется денег? На содержание тупого Зеленского миллиард гривен, а на науку сколько? Где в Украине высокие технологии? Ученых и специалистов у нас предостаточно, они за границей прекрасно работают, почему у нас нихрена нет? Власть в этом не заинтересована, власть заинтересована получать кредиты и воровать.
показати весь коментар
28.04.2020 09:42 Відповісти
какое-то время тому назад... турки в рамках помощи крымским татарам... вибщим, согласились профинсировать реконструкцию детского хирургического отделения в институте нейрохирургии. профинсировали проектные работы, прошли экспертизу. строй тока...
начальство института туркам и говорит, шо так не получитсо. вы нам деньги на наш счет перечислите, а ми уже сами разберемся шо и как реконструировать...
турки сказали - НАХ.

Улянка пробовала немного разогнать эту шоблу выдающихся медикоф... но как на нее все ополчились... уууу.
показати весь коментар
28.04.2020 12:49 Відповісти
Хай Господь допоможе Назарчику!
Чи оплатить усе держава? Чи батькам доведеться шукати гроші на дуже дорогі ліки після трансплантації? І дуже важливо, щоб ліки були якісні!
показати весь коментар
27.04.2020 10:43 Відповісти
что за бред какой первый раз ..У моего знакомого пересаживали 10 лет назад он болел лейкемией и ему родная сестра дала образцы здорового костного мозга и он жив здоров сейчас ,а операцию тоже в Киеве проводили
показати весь коментар
27.04.2020 11:07 Відповісти
Ты прежде чем выделять свой текст курсивом и плеваться слюной с возмущением, текст статьи бы перечитал.
Там говориться о прересадке костного мозга от НЕРОДСТВЕННОГО донора.
Или может у знакомого не родная сестра была ?
показати весь коментар
27.04.2020 11:19 Відповісти
только этого не родственного... выбрали из 37 млн.
1-го апреля пересадили, в 20-х числах отчитались... (сужет по ящику был еще несколько дней назад)
шота быстро. у многих 3-4 месяца, а то и пол года...
показати весь коментар
27.04.2020 13:12 Відповісти
У порохоботов появился шанс на выздоровление
показати весь коментар
27.04.2020 11:27 Відповісти
Пересадка костного мозга представляет из себя внутривенную инъекцию раствора костного мозга в физрастворе, занимает около часа.
показати весь коментар
27.04.2020 12:43 Відповісти
невипенно сложная операция....
главное, шобы потом пациент выжил на имунодепресентах имуносупрессорах или имуномодуляторах. а вот условий для такого выживания в наших клиниках нет.
показати весь коментар
27.04.2020 13:16 Відповісти
 
 