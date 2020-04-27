В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора
В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора, операція проведена в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" (Київ).
Про це повідомив благодійний фонд "IDonor: Всеукраїнська платформа донорства", передає Цензор.НЕТ.
"В Україні пересадили кістковий мозок від неродинного донора хлопчику Назарчику, якому трішки більше року. І клітинами з ним поділився громадянин Німеччини", - розповіли у фонді.
Хлопчик страждав на комбінований імунодефіцит, генетичну хворобу, від якої колись уже помер його брат.
У фонді повідомили, що донор був знайдений фондом "Український реєстр донорів кісткового мозку", який отримав доступ до міжнародного реєстру, що нараховує 37 млн потенційних донорів.
"Охматдит звернувся до Українського реєстру донорів кісткового мозку. Той знайшов донора в Німеччині. Хлопець, який ідеально підійшов, одразу погодився. Та найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже уже було оголошено карантин і скасоване авіа- та транспортне пасажирське сполучення", - йдеться в повідомленні.
Перевезення кісткового мозку здійснила компанія DHL Express Ukraine, спеціальний контейнер був доставлений вантажним літаком.
Трансплантацію 1 квітня провів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної хіміотерапії і імунотерапії лікарні "Охматдит" Олександр Лисиця.
"Відтоді ми тримали все в секреті, чекали, коли кістковий мозок запрацює. І ось це, нарешті, сталося! Назарчик почувається добре, він набирає вагу", - повідомила Заславець.
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но это новость хорошая на 99% от удачного донора, и только на 1% от уровня нашей медицины.
дорого стоит не столько операция. она по сути примитивная.
дорого стоит создать для пациента условия выживаемости. а вот с этим в наших клиниках пока никак.
а новый корпус охматдета и задумывался изначально как бы с возможностью проведения алогенных трансплантаций. но как всегда все пошло через жо... просто распил бабла.
показаный по ящику стерильный бокс нифига ни разу не стерильный. они со стерильным... на разных планетах.
начальство института туркам и говорит, шо так не получитсо. вы нам деньги на наш счет перечислите, а ми уже сами разберемся шо и как реконструировать...
турки сказали - НАХ.
Улянка пробовала немного разогнать эту шоблу выдающихся медикоф... но как на нее все ополчились... уууу.
Чи оплатить усе держава? Чи батькам доведеться шукати гроші на дуже дорогі ліки після трансплантації? І дуже важливо, щоб ліки були якісні!
Там говориться о прересадке костного мозга от НЕРОДСТВЕННОГО донора.
Или может у знакомого не родная сестра была ?
1-го апреля пересадили, в 20-х числах отчитались... (сужет по ящику был еще несколько дней назад)
шота быстро. у многих 3-4 месяца, а то и пол года...
главное, шобы потом пациент выжил на
имунодепресентахимуносупрессорах или имуномодуляторах. а вот условий для такого выживания в наших клиниках нет.