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В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку

В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку

Ткаченко отметил, что имеет натянутые отношения с отстраненным с должности главврача института Андреем Безносенко и о.и. директора Александром Яциной.

Сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУНП в г. Киеве обнаружено в служебном кабинете заместителя директора Национального института рака и председателя тендерного комитета Руслана Ткаченко устройства, похожие на технику для негласного получения информации. Об этом Ткаченко сообщил в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

По его словам, полиция сообщила, что выше указанные устройства были обустроены в служебном кабинете незаконно.

Сегодня следственным отделом Голосеевского управления полиции Киева решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку 01

"Честно говоря, просто шокирован, только в фильмах такое видел, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не представляю, кто это мог сделать из нашего института, я в принципе почти со всеми в нормальных рабочих отношениях", - подчеркнул Ткаченко.

Впрочем, отмечает Ткаченко, он имеет "натянутые отношения с отстраненным с должности главного врача Национального института рака за коррупцию и скандалы Андреем Безносенко и сегодняшним и.о. директора Александром Яциной".

"После увиденного сегодня, я уже ничему не удивляюсь. Я надеюсь правоохранительные органы разберутся и накажут виновных. Благо у меня в кабинете была видео камера, может она зафиксировала тех, кто заходил в мой служебный кабинет. Насколько мне известно, правоохранительные органы обнаружили свидетеля, который видел, как неизвестные лица заходили в мой служебный кабинет в мое отсутствие", - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастных к завладению средствами онкобольных пациентов.

Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов. Также после обысков руководство НИР отстранило от работы главного врача Безносенко.

Автор: 

прослушка (350) Национальный институт рака (17) Безносенко Андрей (4)


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Топ комментарии
+2
Думаю, там давно можно было наслушать на уголовные дела бандитов в халатах, которые делают бизнес на смерти украинцев.
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27.04.2020 12:42 Ответить
+1
Такі "ескуЛапи" підуть на що завгодно... За гроші - на що завгодно.
І скрізь те саме, весь час, при всіх владах в Україні - нелегальні побори. Тотально.
В роддомі дай. В дитсадку дай. В школі дай. В лікарні дай. На цвинтарі дай. Квитків в маршрутках немає. Немає чеків у таксі. Хоча в світі це є давним-давно... Потім ці струмочки збираються в широкі ріки - і "кудись" пливуть. З'являються брильянтові прокурори, судді, орденоносні СБУ і МВС, всі ці нові рехвормовані антикорупційні конторки - і всі вони займаються лише віджимом, у всіх, один в одного, один поперед одного.
"Хочеш, щоб виконали закон - дай хабара"...
Безнадія. Хтось скаже, що це чимось відрізняється від ********** чи африканської Бурунді?
Нічим.
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27.04.2020 13:06 Ответить
+1
У меня соседка в фонде каком-то благотворительном раковом работала. За пару лет "смарт" себе купила, потом переехала в более престижный райончик. А в сентябре в четыре утра в её бывшую квартиру менты с обыском пришли. Кримінальна справа там по трем статьям.
Так шо у кого рак - а у кого и гешефт!
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27.04.2020 14:38 Ответить
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Думаю, там давно можно было наслушать на уголовные дела бандитов в халатах, которые делают бизнес на смерти украинцев.
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27.04.2020 12:42 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/sud-izbiraet-meru-presecheniya-vracham-instituta-raka-kotorye-brali-vzyatki-s-onkobolnyh-zaveduyuschiy-polikliniki-poluchal-dengi-ezhenedelno-1414053.html
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27.04.2020 13:23 Ответить
https://podrobnosti.ua/855298-patsienty-instituta-raka-zhalujutsja-na-pobory-vrachej.html
А вот это ? Томограф оператор купил за свои деньги или за деньги, выделенные с бюджета? Я согласен, аппарат надо обслуживать. Ну сделайте это прозрачным, как хотела Супрун. Ведь понятно, что потоки идут на самый верх. Насчет стента, оплата за него идет официально или ты купил за 1К зелени, продаешь за 1.5 смертельно больному человеку. Если работа бесплатно, тогда ладно, но часто ведь и на лапу надо дать всем.
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27.04.2020 14:10 Ответить
Такі "ескуЛапи" підуть на що завгодно... За гроші - на що завгодно.
І скрізь те саме, весь час, при всіх владах в Україні - нелегальні побори. Тотально.
В роддомі дай. В дитсадку дай. В школі дай. В лікарні дай. На цвинтарі дай. Квитків в маршрутках немає. Немає чеків у таксі. Хоча в світі це є давним-давно... Потім ці струмочки збираються в широкі ріки - і "кудись" пливуть. З'являються брильянтові прокурори, судді, орденоносні СБУ і МВС, всі ці нові рехвормовані антикорупційні конторки - і всі вони займаються лише віджимом, у всіх, один в одного, один поперед одного.
"Хочеш, щоб виконали закон - дай хабара"...
Безнадія. Хтось скаже, що це чимось відрізняється від ********** чи африканської Бурунді?
Нічим.
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27.04.2020 13:06 Ответить
Ну так там же взятки сумасшедшие - вот и прослушка.
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27.04.2020 13:54 Ответить
Я пречудово пам'ятаю, як мало не у всіх ЗМІ висіла реклама:
Купимо перший в країні КіберНіж, долучайся до рятування хворих на рак, ми врятуємо їх і т.д. Це обладнання, яке з високою точністю опромінює пухлину з різних сторін, не шкодячи сусіднім органам і тканинам організму...
Люди перераховували кошти.
Пройшло пару років, все затихло.
А "вітчизняний" КіберНіж з'явився в приватній клініці колишнього міністра. І зараз курс лікування коштує десятки тисяч доларів. Ось так просто - клац пальцями - і є!
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27.04.2020 14:27 Ответить
У меня соседка в фонде каком-то благотворительном раковом работала. За пару лет "смарт" себе купила, потом переехала в более престижный райончик. А в сентябре в четыре утра в её бывшую квартиру менты с обыском пришли. Кримінальна справа там по трем статьям.
Так шо у кого рак - а у кого и гешефт!
показать весь комментарий
27.04.2020 14:38 Ответить
 
 