У кабінеті заступника директора Інституту раку знайшли прослушку
Ткаченко зазначив, що має напружені відносини з відстороненим з посади головного лікаря інституту Андрієм Безносенком та в.о. директора Олександром Яциною.
Працівниками Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві виявлено в службовому кабінеті заступника директора Національного інституту раку та голови тендерного комітету Руслана Ткаченка пристрої, схожі на техніку для негласного отримання інформації. Про це Ткаченко повідомив у коментарях журналістам, передає РБК-Україна.
За його словами, поліція повідомила, що вищезазначені пристрої були облаштовані в службовому кабінеті незаконно.
Сьогодні слідчим відділом Голосіївського управління поліції Києва вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).
"Чесно кажучи, просто шокований, тільки у фільмах таке бачив, ніколи не думав, що таке може статися зі мною. Не уявляю, хто це міг зробити з нашого інституту, я в принципі майже з усіма в нормальних робочих відносинах", - наголосив Ткаченко.
Утім, зазначає Ткаченко, він має "натягнуті відносини з відстороненим з посади головного лікаря Національного інституту раку за корупцію та скандали Андрієм Безносенком і сьогоднішнім в.о. директора Олександром Яциною".
"Після побаченого сьогодні, я вже нічому не дивуюсь. Я сподіваюся, правоохоронні органи розберуться і покарають винних. Благо в мене в кабінеті була відеокамера, може вона зафіксувала тих, хто заходив до мого службового кабінету. Наскільки мені відомо, то правоохоронні органи виявили свідка, який бачив, як невідомі особи заходили до мого службового кабінету у мою відсутність", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, раніше співробітники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів.
Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один із лікарів-онкологів. Також після обшуків керівництво НДР відсторонило від роботи головного лікаря Безносенка.
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А вот это ? Томограф оператор купил за свои деньги или за деньги, выделенные с бюджета? Я согласен, аппарат надо обслуживать. Ну сделайте это прозрачным, как хотела Супрун. Ведь понятно, что потоки идут на самый верх. Насчет стента, оплата за него идет официально или ты купил за 1К зелени, продаешь за 1.5 смертельно больному человеку. Если работа бесплатно, тогда ладно, но часто ведь и на лапу надо дать всем.
І скрізь те саме, весь час, при всіх владах в Україні - нелегальні побори. Тотально.
В роддомі дай. В дитсадку дай. В школі дай. В лікарні дай. На цвинтарі дай. Квитків в маршрутках немає. Немає чеків у таксі. Хоча в світі це є давним-давно... Потім ці струмочки збираються в широкі ріки - і "кудись" пливуть. З'являються брильянтові прокурори, судді, орденоносні СБУ і МВС, всі ці нові рехвормовані антикорупційні конторки - і всі вони займаються лише віджимом, у всіх, один в одного, один поперед одного.
"Хочеш, щоб виконали закон - дай хабара"...
Безнадія. Хтось скаже, що це чимось відрізняється від ********** чи африканської Бурунді?
Нічим.
Купимо перший в країні КіберНіж, долучайся до рятування хворих на рак, ми врятуємо їх і т.д. Це обладнання, яке з високою точністю опромінює пухлину з різних сторін, не шкодячи сусіднім органам і тканинам організму...
Люди перераховували кошти.
Пройшло пару років, все затихло.
А "вітчизняний" КіберНіж з'явився в приватній клініці колишнього міністра. І зараз курс лікування коштує десятки тисяч доларів. Ось так просто - клац пальцями - і є!
Так шо у кого рак - а у кого и гешефт!