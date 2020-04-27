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Новости Суд над Насировым
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Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП

Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП

Суд перенес рассмотрение по делу в отношении экс-главы ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины на 28 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"27 апреля 2020 г. в Высшем антикоррупционном суде запланировано судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины.

Однако в суд с ходатайством о переносе всех заседаний, которые были назначены на время карантина, обратился адвокат одного из обвиняемых, который лично не явился в суд.

Коллегия судей ВАКС, заслушав доводы сторон, приняла решение, которым частично удовлетворила ходатайство стороны защиты - рассмотрение дела перенесено на 9:00 28 апреля 2020 г.", - сказано в сообщении.

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Кроме того, суд постановил осуществлять на время карантина видеоконференцию с Ривненским апелляционным судом с участием одного из защитников по делу, в связи с якобы его невозможностью прибыть в суд по причинам карантина.

Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП 01

юстиция (758) ГФС (3600) Насиров Роман (765) САП (2079) Антикоррупционный суд (1222)


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Топ комментарии
+5
Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 3840
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27.04.2020 13:33 Ответить
+2
Да отпустите вы уже его - уже всем понятно, что Насиров всем вам заплатил и все давно схвачено - невинаватаяона. Зачем комедию тянуть??
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27.04.2020 13:26 Ответить
+2
а почему этот вор -таджик до сих пор на на нарах! Или уже откупился!!
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27.04.2020 13:27 Ответить
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Чому Насіров не сидить? Активісти ще під судом чи вже нє?Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 979
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27.04.2020 13:19 Ответить
Бабло за це більше не дають.
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27.04.2020 13:33 Ответить
Насиров - Вор !!! Вор должен сидеть в тюрьме!!!
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27.04.2020 19:04 Ответить
Новий сезон "клітчастої ковдри"???)))
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27.04.2020 13:22 Ответить
Да отпустите вы уже его - уже всем понятно, что Насиров всем вам заплатил и все давно схвачено - невинаватаяона. Зачем комедию тянуть??
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27.04.2020 13:26 Ответить
а почему этот вор -таджик до сих пор на на нарах! Или уже откупился!!
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27.04.2020 13:27 Ответить
Чому не сидить Насіров?
Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 288
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27.04.2020 13:36 Ответить
Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 3840
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27.04.2020 13:33 Ответить
Портнов своего отмажет.
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27.04.2020 13:50 Ответить
а взагалі-то портновський процесуальний кодекс виписаний під інтереси обвинуваченого... А мало би бути - під інтереси постраждалої особи... Саме тому оцей суд над Насіровим так затягується; і оце затягування - і є отмазка...
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27.04.2020 13:58 Ответить
О!, забули про цього нового старого очільника податкової! Якраз для зеко-манди!
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27.04.2020 13:55 Ответить
Что-то долго "носят" дело. Так поди и одеяло "износится"
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27.04.2020 14:32 Ответить
носилочок и одеяла не нашли
где можно найти столько суддей
если судчт по пять и больше лет
кричат у судьи. зоо дел
а заседания по делу раз два года
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27.04.2020 14:52 Ответить
 
 