Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП

Суд перенес рассмотрение по делу в отношении экс-главы ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины на 28 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"27 апреля 2020 г. в Высшем антикоррупционном суде запланировано судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины.

Однако в суд с ходатайством о переносе всех заседаний, которые были назначены на время карантина, обратился адвокат одного из обвиняемых, который лично не явился в суд.

Коллегия судей ВАКС, заслушав доводы сторон, приняла решение, которым частично удовлетворила ходатайство стороны защиты - рассмотрение дела перенесено на 9:00 28 апреля 2020 г.", - сказано в сообщении.

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Кроме того, суд постановил осуществлять на время карантина видеоконференцию с Ривненским апелляционным судом с участием одного из защитников по делу, в связи с якобы его невозможностью прибыть в суд по причинам карантина.

Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.