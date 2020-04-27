Судове засідання у справі Насірова перенесено на 28 квітня, - САП

Суд переніс розгляд справи щодо ексглави ДФС України і керівника Департаменту ДФС України на 28 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП в Facebook.

"27 квітня 2020 року у Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України.

Проте до суду із клопотанням про перенесення усіх засідань, що були призначенні на час карантину, звернувся адвокат одного із обвинувачених, який особисто не з’явився до судової зали.

Колегія суддів ВАКС, заслухавши доводи сторін, ухвалила рішення, яким частково задовольнила клопотання сторони захисту – розгляд справи перенесено на 9:00 год. 28 квітня 2020 року", - сказано в повідомленні.

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Крім того, суд ухвалив здійснювати на час карантину відеоконференцію з Рівненським апеляційним судом за участі одного із захисників у справі, у зв’язку з начебто його неможливістю прибувати до суду з причин карантинних обмежень.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив кілька безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест" , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.