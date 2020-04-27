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Новини Суд на Насіровим
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Судове засідання у справі Насірова перенесено на 28 квітня, - САП

Судове засідання у справі Насірова перенесено на 28 квітня, - САП

Суд переніс розгляд справи щодо ексглави ДФС України і керівника Департаменту ДФС України на 28 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП в Facebook.

"27 квітня 2020 року у Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України.

Проте до суду із клопотанням про перенесення усіх засідань, що були призначенні на час карантину, звернувся адвокат одного із обвинувачених, який особисто не з’явився до судової зали.

Колегія суддів ВАКС, заслухавши доводи сторін, ухвалила рішення, яким частково задовольнила клопотання сторони захисту – розгляд справи перенесено на 9:00 год. 28 квітня 2020 року", - сказано в повідомленні.

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Крім того, суд ухвалив здійснювати на час карантину відеоконференцію з Рівненським апеляційним судом за участі одного із захисників у справі, у зв’язку з начебто його неможливістю прибувати до суду з причин карантинних обмежень.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив кілька безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест" , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

Судове засідання у справі Насірова перенесено на 28 квітня, - САП 01

Автор: 

юстиція (732) ДФС (4048) Насіров Роман (989) Антикорупційний суд ВАКС (1979)


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Топ коментарі
+5
Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 3840
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27.04.2020 13:33 Відповісти
+2
Да отпустите вы уже его - уже всем понятно, что Насиров всем вам заплатил и все давно схвачено - невинаватаяона. Зачем комедию тянуть??
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27.04.2020 13:26 Відповісти
+2
а почему этот вор -таджик до сих пор на на нарах! Или уже откупился!!
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27.04.2020 13:27 Відповісти
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Чому Насіров не сидить? Активісти ще під судом чи вже нє?Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 979
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27.04.2020 13:19 Відповісти
Бабло за це більше не дають.
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27.04.2020 13:33 Відповісти
Насиров - Вор !!! Вор должен сидеть в тюрьме!!!
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27.04.2020 19:04 Відповісти
Новий сезон "клітчастої ковдри"???)))
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27.04.2020 13:22 Відповісти
Да отпустите вы уже его - уже всем понятно, что Насиров всем вам заплатил и все давно схвачено - невинаватаяона. Зачем комедию тянуть??
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27.04.2020 13:26 Відповісти
а почему этот вор -таджик до сих пор на на нарах! Или уже откупился!!
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27.04.2020 13:27 Відповісти
Чому не сидить Насіров?
Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 288
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27.04.2020 13:36 Відповісти
Судебное заседание по делу Насирова перенесено на 28 апреля, - САП - Цензор.НЕТ 3840
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27.04.2020 13:33 Відповісти
Портнов своего отмажет.
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27.04.2020 13:50 Відповісти
а взагалі-то портновський процесуальний кодекс виписаний під інтереси обвинуваченого... А мало би бути - під інтереси постраждалої особи... Саме тому оцей суд над Насіровим так затягується; і оце затягування - і є отмазка...
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27.04.2020 13:58 Відповісти
О!, забули про цього нового старого очільника податкової! Якраз для зеко-манди!
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27.04.2020 13:55 Відповісти
Что-то долго "носят" дело. Так поди и одеяло "износится"
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27.04.2020 14:32 Відповісти
носилочок и одеяла не нашли
где можно найти столько суддей
если судчт по пять и больше лет
кричат у судьи. зоо дел
а заседания по делу раз два года
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27.04.2020 14:52 Відповісти
 
 