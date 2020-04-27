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Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении

Финансовый комитет рекомендовал Раде принять

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности" с предлагаемыми комитетом поправками.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято во время онлайн-заседания в понедельник.

Решение поддержали 18 членов комитета.

Первый заместитель председателя комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что "все нормы, касающиеся кейса ПриватБанка и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений".

Финансовый комитет рекомендовал Раде принять антиКоломойский законопроект во втором чтении 01

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

Автор: 

банки (1937) Коломойский Игорь (1792) Железняк Ярослав (432)


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Топ комментарии
+7
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 7322
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27.04.2020 13:57 Ответить
+6
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 3078
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27.04.2020 14:17 Ответить
+5
недарма "зебіли" співзвучно з "дебілами"...
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27.04.2020 14:41 Ответить
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Раньше этот закон называли "антиколомойским"
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27.04.2020 13:47 Ответить
не видно радости у порохоботов.
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27.04.2020 13:56 Ответить
Да подожди, сейчас получат новые методички и понесется говно по трубам.
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27.04.2020 14:02 Ответить
у них рак ума и кризис жанра. Методички уже не помогут.
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27.04.2020 14:04 Ответить
недарма "зебіли" співзвучно з "дебілами"...
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27.04.2020 14:41 Ответить
Ну честное слово, детский сад, обзывалки придумывает, ты еще из носа козявку достань и кинь ею.
Хотя чего я хочу от "дебилкуватих", они же "БОМОНД".
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28.04.2020 08:40 Ответить
Сам ти говно, і труба вам вже близько, зебілоїд лаптєногий
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28.04.2020 06:52 Ответить
Обещать, это не означает жениться.
Или не обещай того, чего сделать не можешь.
Короче воспринимаю это как простую женскую истерику.
Да, мадам истеричка?
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28.04.2020 08:38 Ответить
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 7322
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27.04.2020 13:57 Ответить
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 6318
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27.04.2020 13:59 Ответить
Что-то похожее он говорил про Порошенко.
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27.04.2020 14:08 Ответить
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 3078
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27.04.2020 14:17 Ответить
Что-то похожее он говорил про Порошенко.

Шоу для народа - хороший Михо и плохой Беня - битва экстрасенсов!...
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27.04.2020 19:17 Ответить
После возвращения в Украину, пожалуй, не было слышно от него чего-либо против Коломойского.
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27.04.2020 21:13 Ответить
Від нього не було й раніше чути про НАТО, чи незалежність. Один словесний пронос, який і розібрати важко. А ще егоїзм і самодурство.
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28.04.2020 07:02 Ответить
Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект, по-хорошему...
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27.04.2020 14:23 Ответить
Гетьманцев на пресусі каже, що Верховна Рада з врахуванням змін в Регламенті здатна проголосувати цей законопроект в другому читанні за день, максимум за півтора.
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27.04.2020 14:40 Ответить
У цих слуг закони, як гарячі пиріжки. Тільки великий апетит на наші податки.
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28.04.2020 07:06 Ответить
Как
я рада, как я рада,
Что в
стране - большая Рада
Зебилят
- большевиков...
Руки
вверх - закон готов
Слугам, денежных мешков
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27.04.2020 23:48 Ответить
 
 