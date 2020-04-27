Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности" с предлагаемыми комитетом поправками.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято во время онлайн-заседания в понедельник.
Решение поддержали 18 членов комитета.
Первый заместитель председателя комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что "все нормы, касающиеся кейса ПриватБанка и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений".
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
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Хотя чего я хочу от "дебилкуватих", они же "БОМОНД".
Или не обещай того, чего сделать не можешь.
Короче воспринимаю это как простую женскую истерику.
Да, мадам истеричка?
Шоу для народа - хороший Михо и плохой Беня - битва экстрасенсов!...
я рада, как я рада,
Что в
стране - большая Рада
Зебилят
- большевиков...
Руки
вверх - закон готов
Слугам, денежных мешков