Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківську діяльність" з пропонованими комітетом поправками.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено під час онлайн-засідання в понеділок.
Рішення підтримали 18 членів комітету.
Перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що "всі норми, що стосуються кейсу ПриватБанку і забороняють повернення банків ексвласникам, залишилися без змін"..
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня.
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Хотя чего я хочу от "дебилкуватих", они же "БОМОНД".
Или не обещай того, чего сделать не можешь.
Короче воспринимаю это как простую женскую истерику.
Да, мадам истеричка?
Шоу для народа - хороший Михо и плохой Беня - битва экстрасенсов!...
я рада, как я рада,
Что в
стране - большая Рада
Зебилят
- большевиков...
Руки
вверх - закон готов
Слугам, денежных мешков