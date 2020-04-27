Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківську діяльність" з пропонованими комітетом поправками.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено під час онлайн-засідання в понеділок.

Рішення підтримали 18 членів комітету.

Перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що "всі норми, що стосуються кейсу ПриватБанку і забороняють повернення банків ексвласникам, залишилися без змін"..

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня.