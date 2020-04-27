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Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківську діяльність" з пропонованими комітетом поправками.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено під час онлайн-засідання в понеділок.

Рішення підтримали 18 членів комітету.

Перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що "всі норми, що стосуються кейсу ПриватБанку і забороняють повернення банків ексвласникам, залишилися без змін"..

Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт 01

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня.

Автор: 

банки (7783) Коломойський Ігор (3126) Железняк Ярослав (565)


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Топ коментарі
+7
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 7322
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27.04.2020 13:57 Відповісти
+6
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 3078
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27.04.2020 14:17 Відповісти
+5
недарма "зебіли" співзвучно з "дебілами"...
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27.04.2020 14:41 Відповісти
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Раньше этот закон называли "антиколомойским"
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27.04.2020 13:47 Відповісти
не видно радости у порохоботов.
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27.04.2020 13:56 Відповісти
Да подожди, сейчас получат новые методички и понесется говно по трубам.
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27.04.2020 14:02 Відповісти
у них рак ума и кризис жанра. Методички уже не помогут.
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27.04.2020 14:04 Відповісти
недарма "зебіли" співзвучно з "дебілами"...
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27.04.2020 14:41 Відповісти
Ну честное слово, детский сад, обзывалки придумывает, ты еще из носа козявку достань и кинь ею.
Хотя чего я хочу от "дебилкуватих", они же "БОМОНД".
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28.04.2020 08:40 Відповісти
Сам ти говно, і труба вам вже близько, зебілоїд лаптєногий
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28.04.2020 06:52 Відповісти
Обещать, это не означает жениться.
Или не обещай того, чего сделать не можешь.
Короче воспринимаю это как простую женскую истерику.
Да, мадам истеричка?
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28.04.2020 08:38 Відповісти
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 7322
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27.04.2020 13:57 Відповісти
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 6318
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27.04.2020 13:59 Відповісти
Что-то похожее он говорил про Порошенко.
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27.04.2020 14:08 Відповісти
Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт - Цензор.НЕТ 3078
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27.04.2020 14:17 Відповісти
Что-то похожее он говорил про Порошенко.

Шоу для народа - хороший Михо и плохой Беня - битва экстрасенсов!...
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27.04.2020 19:17 Відповісти
После возвращения в Украину, пожалуй, не было слышно от него чего-либо против Коломойского.
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27.04.2020 21:13 Відповісти
Від нього не було й раніше чути про НАТО, чи незалежність. Один словесний пронос, який і розібрати важко. А ще егоїзм і самодурство.
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28.04.2020 07:02 Відповісти
Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект, по-хорошему...
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Гетьманцев на пресусі каже, що Верховна Рада з врахуванням змін в Регламенті здатна проголосувати цей законопроект в другому читанні за день, максимум за півтора.
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27.04.2020 14:40 Відповісти
У цих слуг закони, як гарячі пиріжки. Тільки великий апетит на наші податки.
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28.04.2020 07:06 Відповісти
Как
я рада, как я рада,
Что в
стране - большая Рада
Зебилят
- большевиков...
Руки
вверх - закон готов
Слугам, денежных мешков
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27.04.2020 23:48 Відповісти
 
 