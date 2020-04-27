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Новости Коронавирус и карантин
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57-летний мужчина с СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

57-летний мужчина с СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

В Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. COVID-19 вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности. Больному срочно сделали операцию, однако спасти его не удалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", - рассказал Валерий Сердюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов

В Днепропетровской - 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.

Днепр (4444) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Тромбоз судин нижньої кінцівки тут вже і вірус буде зайвим... Співчуття рідним та близьким
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27.04.2020 14:29 Ответить
+4
Жалко мужика. А он так хотел чтобы рынки открылись и метро запустить.
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27.04.2020 14:12 Ответить
+3
57-летний мужчина C СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

он же умер с вероятностью 90% с герпесом
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27.04.2020 14:23 Ответить
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Жалко мужика. А он так хотел чтобы рынки открылись и метро запустить.
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27.04.2020 14:12 Ответить
тебе сказали сиди дома, и будешь жить вечно
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27.04.2020 14:15 Ответить
Никто не вечен. Можешь переходить дорогу на красный сигнал светофора, ездить с непристегнутыми ремнями безопасности и совать свои конечности в движущиеся механизмы.
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27.04.2020 16:40 Ответить
Кстати, вероятность погибнуть от аварии на дороге выше в 10 раз, чем вероятность умереть от короновируса
Такова статистика.
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27.04.2020 16:54 Ответить
Но у нарушающих ПДД вероятность погибнуть существенно выше. Как и у тех, кто не моет руки перед едой, выше вероятность заболеть.
Прості речі рятують життя (с)
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27.04.2020 17:02 Ответить
І не кажіть. Коли у Дніпрі не працює метро, це суцільні борошна так жити... )))0))0)))
57-летний мужчина с СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА - Цензор.НЕТ 8315
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27.04.2020 14:21 Ответить
о кацап детектед !! мука это не "борошно" ололо
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27.04.2020 15:07 Ответить
Ваш комент влучний, немов стріла з цибулі. Дійсно, нема сечі таке читати.
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27.04.2020 15:31 Ответить
Стисни руку в куркуль, і вріж йому так, щоб мову вивалив. Отак їх, кацапів.
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27.04.2020 15:35 Ответить
мне уже интересно, а была ли зафиксирована за последние пол-года хоть одна смерть не от коровавируса?
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27.04.2020 14:14 Ответить
В Днепре умер мужчина от короновируса... за эти же сутки в Днепре умерло ещё 100 человек, но от других болезней.
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27.04.2020 14:14 Ответить
Сто -вряд ли.Днепр-далеко не город долгожителей.
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27.04.2020 14:23 Ответить
Взагалі то значно меньше.
966 000 чисельність
966000/365/72 = 38 чоловік в день.
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27.04.2020 14:44 Ответить
думаю трошки менше =)
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27.04.2020 14:31 Ответить
57-летний мужчина C СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

он же умер с вероятностью 90% с герпесом
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27.04.2020 14:23 Ответить
Врачи все узко специализированы.Гинеколог не заметит насморка или сколиоза.Потому люди мрут.
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27.04.2020 14:25 Ответить
Вероятность того, что у него был герпес близка к 100%.
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27.04.2020 14:26 Ответить
точно
и, кстати, смертность от герпеса на втором месте среди всех вирусных инфекций после ОРВИ
многое так же зависит от наличия хронических заболеваний у человека, нередки случаи пожизненной инвалидизации
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27.04.2020 14:28 Ответить
Не факт
Региональные оценки инфекций
Распространенность ВПГ-1 по регионам среди людей в возрасте 0-49 лет в 2012 г.:Страны Америки: 178 миллионов женщин (49%), 142 миллиона мужчин (39%)
Африка: 350 миллионов женщин (87%), 355 миллионов мужчин (87%)
Восточное Средиземноморье: 188 миллионов женщин (75%), 202 миллиона мужчин (75%)
Европа: 207 миллионов женщин (69%), 187 миллионов мужчин (61%)

https://www.who.int/ru/news-room/detail/28-10-2015-globally-an-estimated-two-thirds-of-the-population-under-50-are-infected-with-herpes-simplex-virus-type-1
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27.04.2020 16:37 Ответить
У меня всего лишь среднее медицинское образование и очень давно с медициной не связан, но первый раз слышу, что бы тромбоз входил в число возможных осложнений при пневмонии...
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27.04.2020 14:24 Ответить
Тако обережно спитаю - а Ви за Володимира Олександровича голосували?
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27.04.2020 14:45 Ответить
Нет, я вменяемый. А почему интересуетесь?
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27.04.2020 14:53 Ответить
Та все намагаюсь найти хоч одного із мізками який за клоуна голосував. І тут невдача).
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27.04.2020 14:58 Ответить
Марна праця.
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27.04.2020 15:00 Ответить
Тромбоз судин нижньої кінцівки тут вже і вірус буде зайвим... Співчуття рідним та близьким
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27.04.2020 14:29 Ответить
Тромбоз та ковід якось пов'язані? Чи просто повідомляють що помер чоловік від тромбозу, в якого ще й був діагностований ковід?
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27.04.2020 14:51 Ответить
Уже сообщалось об этих осложнениях, для предупреждения которых в Европе используют **** - гепарин низкого молекулярного веса.
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27.04.2020 15:08 Ответить
Да это очень умно. Уменьшить число осложнений в виде тромбоза (которые наверно можно посчитать на пальцах одной руки, да и то не понятно от коронавируса ли они), но за то увеличить число и тяжесть геморрагических инсультов, смертей от кровопотери при различных кровотечениях и прочих прелестей.
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27.04.2020 15:19 Ответить
В смысле геморрагий b пьястринопений **** - cамый надёжный антикоагулянт.
https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019&param1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019¶m1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie
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27.04.2020 15:43 Ответить
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/04/11/news/coronavirus_aifai_servono_verifiche_sull_uso_dell_eparine_-253761840/

При повышенном D-dimer имеено лечат гепаринами.
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27.04.2020 15:46 Ответить
К сожалению, уже практически подтверждено американцами, что covid19 повреждает сосуды. В Нью Йорке зафиксировано серию инсультов 30-40 летних пациентов. Я так, понял,там еще до полной ясности далеко, но факт имеет место.
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27.04.2020 15:25 Ответить
Так инсульты бывают разные.Если при ишемическом, где причиной есть тромб гепарин поможет, то при геморагическом-тот же гепарин убьёт. А клиника практически неотличима.
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27.04.2020 16:08 Ответить
Предыдущий погибший, 65 лет умер при таких же обстоятельствах: Переаеден из 21-й в 16-ю, где после удаления конечности в результате ********, умер после операции.... Как под копирку.
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27.04.2020 17:33 Ответить
 
 