57-летний мужчина с СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА
В Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. COVID-19 вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности. Больному срочно сделали операцию, однако спасти его не удалось.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.
"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", - рассказал Валерий Сердюк.
В Днепропетровской - 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.
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Такова статистика.
Прості речі рятують життя (с)
966 000 чисельність
966000/365/72 = 38 чоловік в день.
он же умер с вероятностью 90% с герпесом
и, кстати, смертность от герпеса на втором месте среди всех вирусных инфекций после ОРВИ
многое так же зависит от наличия хронических заболеваний у человека, нередки случаи пожизненной инвалидизации
Региональные оценки инфекций
Распространенность ВПГ-1 по регионам среди людей в возрасте 0-49 лет в 2012 г.:Страны Америки: 178 миллионов женщин (49%), 142 миллиона мужчин (39%)
Африка: 350 миллионов женщин (87%), 355 миллионов мужчин (87%)
Восточное Средиземноморье: 188 миллионов женщин (75%), 202 миллиона мужчин (75%)
Европа: 207 миллионов женщин (69%), 187 миллионов мужчин (61%)
https://www.who.int/ru/news-room/detail/28-10-2015-globally-an-estimated-two-thirds-of-the-population-under-50-are-infected-with-herpes-simplex-virus-type-1
https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019¶m1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019¶m1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie
При повышенном D-dimer имеено лечат гепаринами.