57-летний мужчина с СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

В Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. COVID-19 вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности. Больному срочно сделали операцию, однако спасти его не удалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", - рассказал Валерий Сердюк.

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В Днепропетровской - 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.