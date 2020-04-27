57-річний чоловік із СOVID-19 помер у Дніпрі, - ОДА

У Дніпрі помер чоловік, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус. COVID-19 викликав ускладнення - тромбоз нижньої кінцівки. Хворому терміново зробили операцію, однак врятувати його не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

"Маємо другий випадок смерті хворого із COVID-19 у Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав із пневмонією у міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Нині його тіло направили на експертизу", – розповів Валерій Сердюк.

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На Дніпропетровщині – 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужали. Двоє – померли.