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Новини Коронавірус і карантин
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57-річний чоловік із СOVID-19 помер у Дніпрі, - ОДА

57-річний чоловік із СOVID-19 помер у Дніпрі, - ОДА

У Дніпрі помер чоловік, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус. COVID-19 викликав ускладнення - тромбоз нижньої кінцівки. Хворому терміново зробили операцію, однак врятувати його не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

"Маємо другий випадок смерті хворого із COVID-19 у Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав із пневмонією у міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Нині його тіло направили на експертизу", – розповів Валерій Сердюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов

На Дніпропетровщині – 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужали. Двоє – померли.

Автор: 

Дніпро (3302) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Тромбоз судин нижньої кінцівки тут вже і вірус буде зайвим... Співчуття рідним та близьким
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27.04.2020 14:29 Відповісти
+4
Жалко мужика. А он так хотел чтобы рынки открылись и метро запустить.
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27.04.2020 14:12 Відповісти
+3
57-летний мужчина C СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

он же умер с вероятностью 90% с герпесом
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27.04.2020 14:23 Відповісти
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Жалко мужика. А он так хотел чтобы рынки открылись и метро запустить.
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27.04.2020 14:12 Відповісти
тебе сказали сиди дома, и будешь жить вечно
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27.04.2020 14:15 Відповісти
Никто не вечен. Можешь переходить дорогу на красный сигнал светофора, ездить с непристегнутыми ремнями безопасности и совать свои конечности в движущиеся механизмы.
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27.04.2020 16:40 Відповісти
Кстати, вероятность погибнуть от аварии на дороге выше в 10 раз, чем вероятность умереть от короновируса
Такова статистика.
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27.04.2020 16:54 Відповісти
Но у нарушающих ПДД вероятность погибнуть существенно выше. Как и у тех, кто не моет руки перед едой, выше вероятность заболеть.
Прості речі рятують життя (с)
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27.04.2020 17:02 Відповісти
І не кажіть. Коли у Дніпрі не працює метро, це суцільні борошна так жити... )))0))0)))
57-летний мужчина с СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА - Цензор.НЕТ 8315
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27.04.2020 14:21 Відповісти
о кацап детектед !! мука это не "борошно" ололо
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27.04.2020 15:07 Відповісти
Ваш комент влучний, немов стріла з цибулі. Дійсно, нема сечі таке читати.
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27.04.2020 15:31 Відповісти
Стисни руку в куркуль, і вріж йому так, щоб мову вивалив. Отак їх, кацапів.
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27.04.2020 15:35 Відповісти
мне уже интересно, а была ли зафиксирована за последние пол-года хоть одна смерть не от коровавируса?
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27.04.2020 14:14 Відповісти
В Днепре умер мужчина от короновируса... за эти же сутки в Днепре умерло ещё 100 человек, но от других болезней.
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27.04.2020 14:14 Відповісти
Сто -вряд ли.Днепр-далеко не город долгожителей.
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Взагалі то значно меньше.
966 000 чисельність
966000/365/72 = 38 чоловік в день.
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27.04.2020 14:44 Відповісти
думаю трошки менше =)
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27.04.2020 14:31 Відповісти
57-летний мужчина C СOVID-19 умер в Днепре, - ОГА

он же умер с вероятностью 90% с герпесом
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Врачи все узко специализированы.Гинеколог не заметит насморка или сколиоза.Потому люди мрут.
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27.04.2020 14:25 Відповісти
Вероятность того, что у него был герпес близка к 100%.
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27.04.2020 14:26 Відповісти
точно
и, кстати, смертность от герпеса на втором месте среди всех вирусных инфекций после ОРВИ
многое так же зависит от наличия хронических заболеваний у человека, нередки случаи пожизненной инвалидизации
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27.04.2020 14:28 Відповісти
Не факт
Региональные оценки инфекций
Распространенность ВПГ-1 по регионам среди людей в возрасте 0-49 лет в 2012 г.:Страны Америки: 178 миллионов женщин (49%), 142 миллиона мужчин (39%)
Африка: 350 миллионов женщин (87%), 355 миллионов мужчин (87%)
Восточное Средиземноморье: 188 миллионов женщин (75%), 202 миллиона мужчин (75%)
Европа: 207 миллионов женщин (69%), 187 миллионов мужчин (61%)

https://www.who.int/ru/news-room/detail/28-10-2015-globally-an-estimated-two-thirds-of-the-population-under-50-are-infected-with-herpes-simplex-virus-type-1
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27.04.2020 16:37 Відповісти
У меня всего лишь среднее медицинское образование и очень давно с медициной не связан, но первый раз слышу, что бы тромбоз входил в число возможных осложнений при пневмонии...
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27.04.2020 14:24 Відповісти
Тако обережно спитаю - а Ви за Володимира Олександровича голосували?
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27.04.2020 14:45 Відповісти
Нет, я вменяемый. А почему интересуетесь?
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27.04.2020 14:53 Відповісти
Та все намагаюсь найти хоч одного із мізками який за клоуна голосував. І тут невдача).
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27.04.2020 14:58 Відповісти
Марна праця.
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27.04.2020 15:00 Відповісти
Тромбоз судин нижньої кінцівки тут вже і вірус буде зайвим... Співчуття рідним та близьким
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27.04.2020 14:29 Відповісти
Тромбоз та ковід якось пов'язані? Чи просто повідомляють що помер чоловік від тромбозу, в якого ще й був діагностований ковід?
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27.04.2020 14:51 Відповісти
Уже сообщалось об этих осложнениях, для предупреждения которых в Европе используют **** - гепарин низкого молекулярного веса.
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27.04.2020 15:08 Відповісти
Да это очень умно. Уменьшить число осложнений в виде тромбоза (которые наверно можно посчитать на пальцах одной руки, да и то не понятно от коронавируса ли они), но за то увеличить число и тяжесть геморрагических инсультов, смертей от кровопотери при различных кровотечениях и прочих прелестей.
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27.04.2020 15:19 Відповісти
В смысле геморрагий b пьястринопений **** - cамый надёжный антикоагулянт.
https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019&param1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019¶m1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie
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27.04.2020 15:43 Відповісти
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/04/11/news/coronavirus_aifai_servono_verifiche_sull_uso_dell_eparine_-253761840/

При повышенном D-dimer имеено лечат гепаринами.
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27.04.2020 15:46 Відповісти
К сожалению, уже практически подтверждено американцами, что covid19 повреждает сосуды. В Нью Йорке зафиксировано серию инсультов 30-40 летних пациентов. Я так, понял,там еще до полной ясности далеко, но факт имеет место.
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27.04.2020 15:25 Відповісти
Так инсульты бывают разные.Если при ишемическом, где причиной есть тромб гепарин поможет, то при геморагическом-тот же гепарин убьёт. А клиника практически неотличима.
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27.04.2020 16:08 Відповісти
Предыдущий погибший, 65 лет умер при таких же обстоятельствах: Переаеден из 21-й в 16-ю, где после удаления конечности в результате ********, умер после операции.... Как под копирку.
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27.04.2020 17:33 Відповісти
 
 