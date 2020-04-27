57-річний чоловік із СOVID-19 помер у Дніпрі, - ОДА
У Дніпрі помер чоловік, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус. COVID-19 викликав ускладнення - тромбоз нижньої кінцівки. Хворому терміново зробили операцію, однак врятувати його не вдалося.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Валерій Сердюк.
"Маємо другий випадок смерті хворого із COVID-19 у Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав із пневмонією у міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Нині його тіло направили на експертизу", – розповів Валерій Сердюк.
На Дніпропетровщині – 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужали. Двоє – померли.
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Такова статистика.
Прості речі рятують життя (с)
966 000 чисельність
966000/365/72 = 38 чоловік в день.
он же умер с вероятностью 90% с герпесом
и, кстати, смертность от герпеса на втором месте среди всех вирусных инфекций после ОРВИ
многое так же зависит от наличия хронических заболеваний у человека, нередки случаи пожизненной инвалидизации
Региональные оценки инфекций
Распространенность ВПГ-1 по регионам среди людей в возрасте 0-49 лет в 2012 г.:Страны Америки: 178 миллионов женщин (49%), 142 миллиона мужчин (39%)
Африка: 350 миллионов женщин (87%), 355 миллионов мужчин (87%)
Восточное Средиземноморье: 188 миллионов женщин (75%), 202 миллиона мужчин (75%)
Европа: 207 миллионов женщин (69%), 187 миллионов мужчин (61%)
https://www.who.int/ru/news-room/detail/28-10-2015-globally-an-estimated-two-thirds-of-the-population-under-50-are-infected-with-herpes-simplex-virus-type-1
https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019¶m1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie https://it.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=87dpyqptgki1320egikmoq9ay005019¶m1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8GNAvS%2FuW585f43SFov1egEnLPxpPTiE%2FbXt5%2BAHq6dYovxEhCSzlErJ5aq0ImtNFaqatJrWn28sl8%2***************************%2F%2BmBoooEMiEiSOccyyB%2Bs%2FaED6DzHhJJEU9RpYbcLyROS2BjthQLRRM%2BArF0qdjxfU4rfXmIPDwJKhf9IiEiLDELZzyi0Jlgwg853YCai23Haa0Z1d1%2BjyTgX4rHhjCFshpytMU21hmGkzghizJ91rnm0gDYeNdAV6rohAuvv5G72R%2***********************************************************************************************************%3D%3D&p=****+sono+sicuri+per+emorragie
При повышенном D-dimer имеено лечат гепаринами.