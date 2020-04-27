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Новости Коронавирус и карантин
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Новая Зеландия остановила распространение коронавируса, - премьер-министр

Новая Зеландия остановила распространение коронавируса, - премьер-министр

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось остановить распространение коронавируса. С 28 апреля Новая Зеландия начнет снимать жесткие ограничения.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Ардерн отметила, что Новая Зеландия "избежала худшего" в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом.

"В стране нет незаметной передачи вируса. Мы выиграли эту битву. Но мы должны быть бдительными, если мы хотим, чтобы так и осталось", - сказала Ардерн.

Как сообщает BBC, в воскресенье в стране зафиксировали лишь один случай инфицирования.

С 28 апреля в Новой Зеландии откроют школы для детей до 10 лет, которые не могут учиться дома или их родителям нужно на работу, и некоторый бизнес, который сможет соблюдать меры безопасности.

Впрочем, премьер-министр отметила, что все еще будут действовать ограничения на социальные контакты.

Гендиректор здравоохранения Новой Зеландии заявил, что остановка распространения вируса не означает, что больше не будет новых случаев, но теперь в стране "знают, откуда они будут браться".

Всего в Новой Зеландии обнаружили 1469 случаев инфицирования, из них 1180 человек выздоровели и 19 умерли. Сейчас лечатся еще 270 человек, один человек в тяжелом состоянии.

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Автор: 

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Топ комментарии
+8
Нема на вас Бубачки.
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27.04.2020 14:47 Ответить
+3
Раз уж Зе-Ландия справилась, то и он сможет.
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27.04.2020 14:49 Ответить
+3
Агов - давайте запросимо Джасинда Ардерн до нас в Президенти - із її КОМАНДОЮ.....- гірше точно не буде
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27.04.2020 14:49 Ответить
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Нема на вас Бубачки.
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27.04.2020 14:47 Ответить
Раз уж Зе-Ландия справилась, то и он сможет.
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27.04.2020 14:49 Ответить
Агов - давайте запросимо Джасинда Ардерн до нас в Президенти - із її КОМАНДОЮ.....- гірше точно не буде
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27.04.2020 14:49 Ответить
и чё итальянцы до этого не додумались...всё же так очевидно может для начала с соевый шабаш лучше прикрыть, не?
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27.04.2020 15:08 Ответить
я без привязки к этой мега - афере с именованой "пандемией"...- я ВООБЩЕ.- в ОБЩЕМ решении вопроса ...- можно и альтернативно - попросится стать "нью Украинской Новой Зеландией в Европе" - тоже вариант ...- хуже не будет - а плюсы очевидные
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27.04.2020 15:14 Ответить
Есть проще вариант, объявить Америке войну со всеми вытикающими последствиями...чтоб в ДыНыРы наконец увидели натовского солдата!
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27.04.2020 15:21 Ответить
25-ть років пропоную Україні ( шляхом Референдуму звичайно ) стати 51-м Европейським Українським ШТАТОМ США - терміном на 40-к років - із закріпленням цого терміну в Конституціїї- гірше небуде - одні ПЛЮСИ , лоя ВСІХ - окрім тих біля КОРИТА...
Реально
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27.04.2020 15:25 Ответить
ага, тем более Грузия уже давно в составе и как звучит, Джорджия))))
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27.04.2020 15:28 Ответить
Джорджия - это один из штатов самих штатов....- я о другом....
Грузия не входит в состав США
не путай...
п.с.
я помню что началось в 2008 м году когда СМИ США напечатали , что российские войска вошли в Джоржию.....- шквал звонков в Белый Дом и МнОбороны - чем занимается наш Пентагон, почему "проморгали" русских....
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27.04.2020 15:36 Ответить
Название Грузии на английском языке - «Georgia»
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27.04.2020 15:45 Ответить
Thanks, I know, I studied...
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27.04.2020 15:49 Ответить
Зеландія -- найкраща країна світу. Принаймні, була такою ще кілька років тому. Зараз і там червоної мерзоти повно. От, хоча б ця Джасінда Ардерн. Alas.
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27.04.2020 15:49 Ответить
 
 