Новая Зеландия остановила распространение коронавируса, - премьер-министр

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране удалось остановить распространение коронавируса. С 28 апреля Новая Зеландия начнет снимать жесткие ограничения.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Ардерн отметила, что Новая Зеландия "избежала худшего" в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом.

"В стране нет незаметной передачи вируса. Мы выиграли эту битву. Но мы должны быть бдительными, если мы хотим, чтобы так и осталось", - сказала Ардерн.

Как сообщает BBC, в воскресенье в стране зафиксировали лишь один случай инфицирования.

С 28 апреля в Новой Зеландии откроют школы для детей до 10 лет, которые не могут учиться дома или их родителям нужно на работу, и некоторый бизнес, который сможет соблюдать меры безопасности.

Впрочем, премьер-министр отметила, что все еще будут действовать ограничения на социальные контакты.

Гендиректор здравоохранения Новой Зеландии заявил, что остановка распространения вируса не означает, что больше не будет новых случаев, но теперь в стране "знают, откуда они будут браться".

Всего в Новой Зеландии обнаружили 1469 случаев инфицирования, из них 1180 человек выздоровели и 19 умерли. Сейчас лечатся еще 270 человек, один человек в тяжелом состоянии.

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