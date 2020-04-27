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Новини Коронавірус і карантин
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Нова Зеландія зупинила поширення коронавірусу, - прем'єр-міністр

Нова Зеландія зупинила поширення коронавірусу, - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що країні вдалося зупинити поширення коронавірусу. Із 28 квітня Нова Зеландія почне знімати жорсткі обмеження.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Ардерн зазначила, що Нова Зеландія "уникла найгіршого" в пандемії, але має продовжувати боротися з вірусом.

"В країні немає непомітної передачі вірусу. Ми виграли цю битву. Але ми маємо бути пильними, якщо ми хочемо, щоб так і залишилося", - сказала Ардерн.

Як повідомляє BBC, у неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування.

Із 28 квітня в Новій Зеландії відкриють школи для дітей до 10 років, які не можуть навчатися вдома або їхнім батькам потрібно на роботу, і деякий бізнес, який зможе дотримуватися заходів безпеки.

Утім, прем'єр-міністр зазначила, що все ще діятимуть обмеження на соціальні контакти.

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер у країні "знають, звідки вони виникатимуть".

Загалом у Новій Зеландії виявили 1469 випадків інфікування, з них 1180 осіб одужали і 19 померли. Зараз лікуються ще 270 осіб, одна людина у важкому стані.

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Автор: 

карантин (18172) Нова Зеландія (108) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Нема на вас Бубачки.
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27.04.2020 14:47 Відповісти
+3
Раз уж Зе-Ландия справилась, то и он сможет.
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27.04.2020 14:49 Відповісти
+3
Агов - давайте запросимо Джасинда Ардерн до нас в Президенти - із її КОМАНДОЮ.....- гірше точно не буде
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27.04.2020 14:49 Відповісти
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Нема на вас Бубачки.
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27.04.2020 14:47 Відповісти
Раз уж Зе-Ландия справилась, то и он сможет.
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27.04.2020 14:49 Відповісти
Агов - давайте запросимо Джасинда Ардерн до нас в Президенти - із її КОМАНДОЮ.....- гірше точно не буде
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27.04.2020 14:49 Відповісти
и чё итальянцы до этого не додумались...всё же так очевидно может для начала с соевый шабаш лучше прикрыть, не?
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27.04.2020 15:08 Відповісти
я без привязки к этой мега - афере с именованой "пандемией"...- я ВООБЩЕ.- в ОБЩЕМ решении вопроса ...- можно и альтернативно - попросится стать "нью Украинской Новой Зеландией в Европе" - тоже вариант ...- хуже не будет - а плюсы очевидные
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27.04.2020 15:14 Відповісти
Есть проще вариант, объявить Америке войну со всеми вытикающими последствиями...чтоб в ДыНыРы наконец увидели натовского солдата!
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27.04.2020 15:21 Відповісти
25-ть років пропоную Україні ( шляхом Референдуму звичайно ) стати 51-м Европейським Українським ШТАТОМ США - терміном на 40-к років - із закріпленням цого терміну в Конституціїї- гірше небуде - одні ПЛЮСИ , лоя ВСІХ - окрім тих біля КОРИТА...
Реально
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27.04.2020 15:25 Відповісти
ага, тем более Грузия уже давно в составе и как звучит, Джорджия))))
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27.04.2020 15:28 Відповісти
Джорджия - это один из штатов самих штатов....- я о другом....
Грузия не входит в состав США
не путай...
п.с.
я помню что началось в 2008 м году когда СМИ США напечатали , что российские войска вошли в Джоржию.....- шквал звонков в Белый Дом и МнОбороны - чем занимается наш Пентагон, почему "проморгали" русских....
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27.04.2020 15:36 Відповісти
Название Грузии на английском языке - «Georgia»
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27.04.2020 15:45 Відповісти
Thanks, I know, I studied...
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27.04.2020 15:49 Відповісти
Зеландія -- найкраща країна світу. Принаймні, була такою ще кілька років тому. Зараз і там червоної мерзоти повно. От, хоча б ця Джасінда Ардерн. Alas.
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27.04.2020 15:49 Відповісти
 
 