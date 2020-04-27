Нова Зеландія зупинила поширення коронавірусу, - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що країні вдалося зупинити поширення коронавірусу. Із 28 квітня Нова Зеландія почне знімати жорсткі обмеження.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Ардерн зазначила, що Нова Зеландія "уникла найгіршого" в пандемії, але має продовжувати боротися з вірусом.

"В країні немає непомітної передачі вірусу. Ми виграли цю битву. Але ми маємо бути пильними, якщо ми хочемо, щоб так і залишилося", - сказала Ардерн.

Як повідомляє BBC, у неділю в країні зафіксували лише один випадок інфікування.

Із 28 квітня в Новій Зеландії відкриють школи для дітей до 10 років, які не можуть навчатися вдома або їхнім батькам потрібно на роботу, і деякий бізнес, який зможе дотримуватися заходів безпеки.

Утім, прем'єр-міністр зазначила, що все ще діятимуть обмеження на соціальні контакти.

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер у країні "знають, звідки вони виникатимуть".

Загалом у Новій Зеландії виявили 1469 випадків інфікування, з них 1180 осіб одужали і 19 померли. Зараз лікуються ще 270 осіб, одна людина у важкому стані.

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