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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Оккупанты заявляют о 70 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе

Оккупанты заявляют о 70 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе

В оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев - местные.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Один случай заражения коронавирусом за последние сутки - это работник медучреждения из Кировского района оккупированного Крыма.

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз "внегоспитальная пневмония". По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование. Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации.

Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев - местные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров

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карантин (16729) Крым (26425) Аксенов Сергей (361) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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27.04.2020 15:06 Ответить
Оккупанты заявляют о 70 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе - Цензор.НЕТ 7725
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27.04.2020 15:11 Ответить
Та хоть камни с неба.
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27.04.2020 15:08 Ответить
камни будут в "еще уже не сезон"
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27.04.2020 15:10 Ответить
а вот еще одна ХАХАТАЙКА Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в режиме онлайн
Это сообщает ТАСС.
Сообщается, что акция состоится в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO,
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27.04.2020 15:12 Ответить
Ялта,Алушта,Евпатория и т.д в этом году без обеда и завтрака живут
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27.04.2020 15:13 Ответить
В Крыму и Севастополе 103 случас на 27,04,2020! Не пишите недостоверную инфу
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27.04.2020 15:14 Ответить
по официальным данным
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27.04.2020 15:15 Ответить
Лично мне насрать, сколько инфицированных в "Мордоре".Чем больше, тем лучше. Нам пора удалить из мозга файлы об этих территориях и их населении, это ускорит наше продвижение вперед в разы.
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27.04.2020 15:26 Ответить
Этот год выдался засушливый. Даже на материковой Украине напряженка с водой. В оккупированном Крыму с водой вообще катастрофа. Водохранилища заполнены на 30%. Крымчане уже пьют придонную воду с водохранилищ со всякими «вкусностями», с многолетней грязью, с нанесенными органическими и неорганическими остатками. В такой воде опасно даже мыть ноги. А они терпилы пьют. До чего кацапский мир довел людей.
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27.04.2020 15:32 Ответить
 
 