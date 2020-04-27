Оккупанты заявляют о 70 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе

В оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев - местные.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Один случай заражения коронавирусом за последние сутки - это работник медучреждения из Кировского района оккупированного Крыма.

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз "внегоспитальная пневмония". По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование. Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации.

Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев - местные.

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