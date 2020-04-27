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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Окупанти заявляють про 70 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

Окупанти заявляють про 70 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

В окупованому Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 із них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.

Про це на засіданні оперативного штабу з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Криму повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Один випадок зараження коронавірусу за останню добу - це працівниця медзакладу з Кіровського району окупованого Криму.

Хвору виявлено ​​під час звернення по медичну допомогу, встановлено діагноз "негоспітальна пневмонія". За результатами епідеміологічного розслідування визначено коло контактних осіб, щодо яких проведено профілактичні заходи та лабораторне обстеження. Хвору госпіталізовано в профільний стаціонар відповідно до чинної схеми маршрутизації.

Таким чином, на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 із них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів

Автор: 

карантин (18172) Крим (14190) Аксьонов Сергій (225) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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27.04.2020 15:06 Відповісти
Оккупанты заявляют о 70 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе - Цензор.НЕТ 7725
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27.04.2020 15:11 Відповісти
Та хоть камни с неба.
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27.04.2020 15:08 Відповісти
камни будут в "еще уже не сезон"
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27.04.2020 15:10 Відповісти
а вот еще одна ХАХАТАЙКА Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в режиме онлайн
Это сообщает ТАСС.
Сообщается, что акция состоится в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO,
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27.04.2020 15:12 Відповісти
Ялта,Алушта,Евпатория и т.д в этом году без обеда и завтрака живут
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27.04.2020 15:13 Відповісти
В Крыму и Севастополе 103 случас на 27,04,2020! Не пишите недостоверную инфу
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27.04.2020 15:14 Відповісти
по официальным данным
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27.04.2020 15:15 Відповісти
Лично мне насрать, сколько инфицированных в "Мордоре".Чем больше, тем лучше. Нам пора удалить из мозга файлы об этих территориях и их населении, это ускорит наше продвижение вперед в разы.
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27.04.2020 15:26 Відповісти
Этот год выдался засушливый. Даже на материковой Украине напряженка с водой. В оккупированном Крыму с водой вообще катастрофа. Водохранилища заполнены на 30%. Крымчане уже пьют придонную воду с водохранилищ со всякими «вкусностями», с многолетней грязью, с нанесенными органическими и неорганическими остатками. В такой воде опасно даже мыть ноги. А они терпилы пьют. До чего кацапский мир довел людей.
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27.04.2020 15:32 Відповісти
 
 