Окупанти заявляють про 70 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

В окупованому Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 із них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.

Про це на засіданні оперативного штабу з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Криму повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Один випадок зараження коронавірусу за останню добу - це працівниця медзакладу з Кіровського району окупованого Криму.

Хвору виявлено ​​під час звернення по медичну допомогу, встановлено діагноз "негоспітальна пневмонія". За результатами епідеміологічного розслідування визначено коло контактних осіб, щодо яких проведено профілактичні заходи та лабораторне обстеження. Хвору госпіталізовано в профільний стаціонар відповідно до чинної схеми маршрутизації.

Таким чином, на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 із них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.

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