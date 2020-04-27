Окупанти заявляють про 70 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі
В окупованому Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 із них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.
Про це на засіданні оперативного штабу з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Криму повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Один випадок зараження коронавірусу за останню добу - це працівниця медзакладу з Кіровського району окупованого Криму.
Хвору виявлено під час звернення по медичну допомогу, встановлено діагноз "негоспітальна пневмонія". За результатами епідеміологічного розслідування визначено коло контактних осіб, щодо яких проведено профілактичні заходи та лабораторне обстеження. Хвору госпіталізовано в профільний стаціонар відповідно до чинної схеми маршрутизації.
Таким чином, на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 із них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это сообщает ТАСС.
Сообщается, что акция состоится в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO,