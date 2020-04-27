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Новости Убийство Гандзюк
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Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк. ВИДЕО

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко и заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук рассказали о расследовании в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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В ГПУ сообщили, что СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.

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Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 05
Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 06
Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 07
Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 08
Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 09
Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 10
Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк 11

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Также смотрите: Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО. ВИДЕО

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Симоненко Алексей (22) Офис Генпрокурора (2498)


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Давай для этих убийц еще телемарафон проведем.Они уже запас ураново
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27.04.2020 16:07 Ответить
Они уже годичный запас урановой руды для АЭСдолжны были заготовить.
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27.04.2020 16:13 Ответить
А когда будет пресс-конференция по делу Шеремета, которого вовсе не в Омане, за счёт жены и доброты хозяев, а в Украине придавило подорванной опорой?
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27.04.2020 16:10 Ответить
На жаль, увесь цей цирк не має нічого спільного із правосуддям.
Виконавець отримує 6,6 років за умисне вбивство? Вони там взагалі іпан.лись?
А ні, вони усе добре розуміють. Вони розуміють що має місце ексцес виконавця, що ніхто вбивство не замовляв, але якийсь дурень, який виріши полякати плеснув кислоту на Катерину, їм не потрібний. Ось і йдуть на угоду. Дають дебілу, замість 13-15 років. по ч.2, що взагалі передбачає довічне - 6,6... Як ви думаєте взамін на що? На лже свідчення проти замовника.
Ось ви особисто, будучи спійманим і розуміючи, що вам влуплять 15 років, погодились би оговорити замовника, ну там трохи прибрехати, в обмін на 6,6?
Так ото ж. Усі ці угоди з потенційними свідками, без перевірки на поліграфі, мають бути заборонені!
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27.04.2020 16:36 Ответить
 
 