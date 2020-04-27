Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк. ВИДЕО
Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко и заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук рассказали о расследовании в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
В ГПУ сообщили, что СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).
16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.
16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).
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Виконавець отримує 6,6 років за умисне вбивство? Вони там взагалі іпан.лись?
А ні, вони усе добре розуміють. Вони розуміють що має місце ексцес виконавця, що ніхто вбивство не замовляв, але якийсь дурень, який виріши полякати плеснув кислоту на Катерину, їм не потрібний. Ось і йдуть на угоду. Дають дебілу, замість 13-15 років. по ч.2, що взагалі передбачає довічне - 6,6... Як ви думаєте взамін на що? На лже свідчення проти замовника.
Ось ви особисто, будучи спійманим і розуміючи, що вам влуплять 15 років, погодились би оговорити замовника, ну там трохи прибрехати, в обмін на 6,6?
Так ото ж. Усі ці угоди з потенційними свідками, без перевірки на поліграфі, мають бути заборонені!