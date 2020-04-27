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Новини Убивство Гандзюк
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Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк. ВIДЕО

Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко і заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук розповідають про розслідування в кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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У ГПУ повідомили, що СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін.

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Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 05
Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 06
Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 07
Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 08
Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 09
Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 10
Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк 11

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Автор: 

Гандзюк Катерина (549) Симоненко Олексій (23) Офіс Генпрокурора (3280)


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Давай для этих убийц еще телемарафон проведем.Они уже запас ураново
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27.04.2020 16:07 Відповісти
Они уже годичный запас урановой руды для АЭСдолжны были заготовить.
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27.04.2020 16:13 Відповісти
А когда будет пресс-конференция по делу Шеремета, которого вовсе не в Омане, за счёт жены и доброты хозяев, а в Украине придавило подорванной опорой?
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27.04.2020 16:10 Відповісти
На жаль, увесь цей цирк не має нічого спільного із правосуддям.
Виконавець отримує 6,6 років за умисне вбивство? Вони там взагалі іпан.лись?
А ні, вони усе добре розуміють. Вони розуміють що має місце ексцес виконавця, що ніхто вбивство не замовляв, але якийсь дурень, який виріши полякати плеснув кислоту на Катерину, їм не потрібний. Ось і йдуть на угоду. Дають дебілу, замість 13-15 років. по ч.2, що взагалі передбачає довічне - 6,6... Як ви думаєте взамін на що? На лже свідчення проти замовника.
Ось ви особисто, будучи спійманим і розуміючи, що вам влуплять 15 років, погодились би оговорити замовника, ну там трохи прибрехати, в обмін на 6,6?
Так ото ж. Усі ці угоди з потенційними свідками, без перевірки на поліграфі, мають бути заборонені!
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27.04.2020 16:36 Відповісти
 
 