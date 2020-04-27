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Новости Взрывы на складе в Балаклее
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Взрывы в Балаклее: на экспертов и следователей давили, - депутат СН Арахамия

Взрывы в Балаклее: на экспертов и следователей давили, - депутат СН Арахамия

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014– 2018 гг обнаружила попытки манипуляции результатами следствия и давления на экспертов.

Об этом заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа", председатель временной следственной комиссии Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Выяснилось, что версия с беспилотником неправдивая, и что основная версия - подрыв изнутри. Кто это все подрывал, кто в этом виновен, мы не знаем, это надо далее продолжать следствию, но мы точно знаем, что это не беспилотник", - отметил Арахамия.

Он рассказал, что ВСК выяснила, что на экспертов и следователей оказывалось давление.

"Мы не хотим впустую обвинять, но были факты, которые свидетельствуют о попытках манипуляции результатами следствия и по которым, надо начать отдельное производство", - рассказал народный депутат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чумак оспорил выводы ВСК по взрывам в Балаклее: "Есть доказательства, что первые взрывы были не из-под земли"

По словам Арахамии, после того, как эксперты из Харьковского НИИ экспертиз пришли к выводу, что причиной взрыва мог быть внутренний взрыв, "их отстранили и передали это очень быстро в Киев".

Арахамия также напомнил, что ВСК рекомендовала правоохранительным ведомствам передать досудебное расследование уголовного производства из УСБУ Харьковской области другому органу, однако из Генпрокуратуры времен генпрокурора Руслана Рябошапки поступил отрицательный ответ, а СБУ никак не отреагировало.

Нардеп сообщил, что на прошлой неделе аналогичное письмо направлено Генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Также на Цензор.НЕТ: Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - "слуга народа" Арахамия. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, выводы временной следственной комиссии оспаривает бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак. По его словам, прокуратура полностью опровергает версию ВСК, согласно которой взрывы начались из-за "закладок в почву".

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Автор: 

ВСК (460) Арахамия Давид (990) Балаклея (266)


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Топ комментарии
+23
Взрывы в Балаклее: на экспертов и следователей давили, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2593
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27.04.2020 18:14 Ответить
+15
Трепыхается пэтька, ничего, за склады ответишь
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27.04.2020 18:17 Ответить
+15
Не врите, он сбежал накануне инаугурации Нелоха.
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27.04.2020 18:22 Ответить
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Так о взрывах в Новобогдановке 2004 и 2005 надо ТСК, установить,если связь с последующими взрывами.В противном случае заключение будет не точное и не квалифицированным.Озвученная Арахамией одной из версий причин о недостаче боеприпасов будет,как в фильма*здесь всё украдено до нас*.А потом обязательно доложить обществу,чтобы народ поверил депутатам и оценил качество вашей работе.Если без фальсификации,И это очень хорошо.Совравшие однажды,кто тебе поверит.Хороший повод для восстановления доверия,а то президент заврался вдоль и поперёк.Кто-то должен ему помочь. Если не вы,так кто же.
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27.04.2020 19:15 Ответить
Бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумакhttps://censor.net/news/3191787/chumak_osporil_vyvody_vsk_po_vzryvam_v_balaklee_est_dokazatelstva_chto_pervye_vzryvy_byli_ne_izpod_zemliполностью опровергает версию ВСК, согласно которой взрывы начались из-за "закладок в почву".

Вибухи в Балаклії: на експертів і слідчих тиснули, - депутат СН Арахамія - Цензор.НЕТ 7667
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27.04.2020 20:00 Ответить
Ну если они с этим фуфлом идут к ново-назначенной Венедиктовой, то цель этого дебилизма не оставляет сомнений.
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27.04.2020 22:12 Ответить
Попало *********** с мужеложенкай за выбухивку, що у ахрику продало.
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27.04.2020 23:25 Ответить
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