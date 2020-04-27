Взрывы в Балаклее: на экспертов и следователей давили, - депутат СН Арахамия

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014– 2018 гг обнаружила попытки манипуляции результатами следствия и давления на экспертов.

Об этом заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа", председатель временной следственной комиссии Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Выяснилось, что версия с беспилотником неправдивая, и что основная версия - подрыв изнутри. Кто это все подрывал, кто в этом виновен, мы не знаем, это надо далее продолжать следствию, но мы точно знаем, что это не беспилотник", - отметил Арахамия.

Он рассказал, что ВСК выяснила, что на экспертов и следователей оказывалось давление.

"Мы не хотим впустую обвинять, но были факты, которые свидетельствуют о попытках манипуляции результатами следствия и по которым, надо начать отдельное производство", - рассказал народный депутат.

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По словам Арахамии, после того, как эксперты из Харьковского НИИ экспертиз пришли к выводу, что причиной взрыва мог быть внутренний взрыв, "их отстранили и передали это очень быстро в Киев".

Арахамия также напомнил, что ВСК рекомендовала правоохранительным ведомствам передать досудебное расследование уголовного производства из УСБУ Харьковской области другому органу, однако из Генпрокуратуры времен генпрокурора Руслана Рябошапки поступил отрицательный ответ, а СБУ никак не отреагировало.

Нардеп сообщил, что на прошлой неделе аналогичное письмо направлено Генпрокурору Ирине Венедиктовой.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, выводы временной следственной комиссии оспаривает бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак. По его словам, прокуратура полностью опровергает версию ВСК, согласно которой взрывы начались из-за "закладок в почву".

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.