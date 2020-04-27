Вибухи в Балаклії: на експертів і слідчих тиснули, - депутат "СН" Арахамія

ТСК Ради з розслідування вибухів на військових складах у 2014- 2018 рр виявила спроби маніпуляції результатами слідства і тиску на експертів.

Про це заявив на брифінгу голова фракції "Слуга народу", голова тимчасової слідчої комісії Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З'ясувалося, що версія з безпілотником неправдива, і що основна версія - підрив зсередини. Хто це все підривав, хто в цьому винен, ми не знаємо, це треба далі продовжувати розслідувати, але ми точно знаємо, що це не безпілотник", - зазначив Арахамія.

Він розповів, що ТСК з'ясувала, що на експертів і слідчих чинився тиск.

"Ми не хочемо даремно звинувачувати, але були факти, які свідчать про спроби маніпуляції результатами слідства, і щодо яких треба почати окреме провадження", - розповів народний депутат.

За словами Арахамії, після того, як експерти з Харківського НДІ експертиз прийшли до висновку, що причиною вибуху міг бути внутрішній вибух, "їх усунули і передали це дуже швидко до Києва".

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Арахамія також нагадав, що ТСК рекомендувала правоохоронним відомствам передати досудове розслідування кримінального провадження з УСБУ Харківської області іншому органу, проте з Генпрокуратури часів генпрокурора Руслана Рябошапки надійшла негативна відповідь, а СБУ ніяк не відреагувало.

Нардеп повідомив, що минулого тижня аналогічний лист направлено Генпрокурору Ірині Венедіктовій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, висновки тимчасової слідчої комісії оскаржує колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак. За його словами, прокуратура повністю спростовує версію ТСК, згідно з якою вибухи почалися через "закладки в грунт".

КНагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.