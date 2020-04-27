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Новини Вибухи на складі в Балаклії
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Вибухи в Балаклії: на експертів і слідчих тиснули, - депутат "СН" Арахамія

Вибухи в Балаклії: на експертів і слідчих тиснули, - депутат

ТСК Ради з розслідування вибухів на військових складах у 2014- 2018 рр виявила спроби маніпуляції результатами слідства і тиску на експертів.

Про це заявив на брифінгу голова фракції "Слуга народу", голова тимчасової слідчої комісії Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З'ясувалося, що версія з безпілотником неправдива, і що основна версія - підрив зсередини. Хто це все підривав, хто в цьому винен, ми не знаємо, це треба далі продовжувати розслідувати, але ми точно знаємо, що це не безпілотник", - зазначив Арахамія.

Він розповів, що ТСК з'ясувала, що на експертів і слідчих чинився тиск.

"Ми не хочемо даремно звинувачувати, але були факти, які свідчать про спроби маніпуляції результатами слідства, і щодо яких треба почати окреме провадження", - розповів народний депутат.

За словами Арахамії, після того, як експерти з Харківського НДІ експертиз прийшли до висновку, що причиною вибуху міг бути внутрішній вибух, "їх усунули і передали це дуже швидко до Києва".

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Арахамія також нагадав, що ТСК рекомендувала правоохоронним відомствам передати досудове розслідування кримінального провадження з УСБУ Харківської області іншому органу, проте з Генпрокуратури часів генпрокурора Руслана Рябошапки надійшла негативна відповідь, а СБУ ніяк не відреагувало.

Нардеп повідомив, що минулого тижня аналогічний лист направлено Генпрокурору Ірині Венедіктовій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, висновки тимчасової слідчої комісії оскаржує колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак. За його словами, прокуратура повністю спростовує версію ТСК, згідно з якою вибухи почалися через "закладки в грунт".

КНагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Автор: 

ТСК (376) Арахамія Давид (1106) Балаклія (280)


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Топ коментарі
+23
Взрывы в Балаклее: на экспертов и следователей давили, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2593
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27.04.2020 18:14 Відповісти
+15
Трепыхается пэтька, ничего, за склады ответишь
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27.04.2020 18:17 Відповісти
+15
Не врите, он сбежал накануне инаугурации Нелоха.
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27.04.2020 18:22 Відповісти
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Так о взрывах в Новобогдановке 2004 и 2005 надо ТСК, установить,если связь с последующими взрывами.В противном случае заключение будет не точное и не квалифицированным.Озвученная Арахамией одной из версий причин о недостаче боеприпасов будет,как в фильма*здесь всё украдено до нас*.А потом обязательно доложить обществу,чтобы народ поверил депутатам и оценил качество вашей работе.Если без фальсификации,И это очень хорошо.Совравшие однажды,кто тебе поверит.Хороший повод для восстановления доверия,а то президент заврался вдоль и поперёк.Кто-то должен ему помочь. Если не вы,так кто же.
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27.04.2020 19:15 Відповісти
Бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумакhttps://censor.net/news/3191787/chumak_osporil_vyvody_vsk_po_vzryvam_v_balaklee_est_dokazatelstva_chto_pervye_vzryvy_byli_ne_izpod_zemliполностью опровергает версию ВСК, согласно которой взрывы начались из-за "закладок в почву".

Вибухи в Балаклії: на експертів і слідчих тиснули, - депутат СН Арахамія - Цензор.НЕТ 7667
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27.04.2020 20:00 Відповісти
Ну если они с этим фуфлом идут к ново-назначенной Венедиктовой, то цель этого дебилизма не оставляет сомнений.
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27.04.2020 22:12 Відповісти
Попало *********** с мужеложенкай за выбухивку, що у ахрику продало.
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27.04.2020 23:25 Відповісти
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