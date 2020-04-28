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Сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция "Укрзализныци" – существенные недостатки в работе министра инфраструктуры, – Омелян

Сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция

Руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" стоит поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Обозреватель.

"Коррупционный ресурс, минимум 15-20 миллиардов гривен в год расхищается. Поэтому здесь бы сконцентрировать свои усилия собственно на борьбе с коррупцией, и таким образом дать дополнительное финансирование на основные средства производства "Укрзализныци", – сказал он.

Он также считает, что постоянные смены руководства "Укрзализныци" также не способствуют эффективной работе государственной компании, и посоветовал министру инфраструктуры сосредоточиться на кадровой политике.

"Я бы посоветовал руководителям и министерства, и "Укрзализныци", – сосредоточиться на кадровой политике. Потому что эта кадровая чехарда с руководителями "Укрзализныци", за последние полгода это уже третий и.о., абсолютно непонятная работа правления, непонятно, что происходит с наблюдательным советом, работают ли они или не работают, – оно, наоборот, углубляет кризис на "Укрзализныце", дестабилизирует компанию", – подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что "Укрзализныця" не имеет оснований для повышения тарифов на грузоперевозки, ведь сейчас она не осуществляет перевозки пассажиров, убыточностью которых обычно обосновывает увеличение тарифов.

Автор: 

Укрзализныця (2763) Омелян Владимир (712)


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Топ комментарии
+4
Уже бы молчал этот гиперлупщик Омелян. Развёл коррупцию в укрзализниці, когда был министром транспорта, а теперь она ему не нравится.
Цены на перевозки постоянно повышал, о людях заботился
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28.04.2020 10:40 Ответить
+3
Так чего же ты не боролся с коррупцией, когда был министром???
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28.04.2020 10:42 Ответить
+3
...масштабная коррупция!!??......ну кто бы говорил,тот кто возглавлял эту самую коррупцию и БЕЗнаказанно наживался - омеляш.
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28.04.2020 10:43 Ответить
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Вопрос: если за последний год при правлении Зеленского украдено 120 млрд грн, то он вор или мародёр?
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28.04.2020 10:39 Ответить
по данным декларации главы ее наблюдательного совета Шевки Анджунера, в 2019 году тот получил шесть выплат по 650 000 гривен или суммарно 3,9 млн грн (в среднем - по 325 тыс. грн. в месяц).Поэтому ориентировочно такое же вознаграждение может получать и недавно назначенный член наблюдательного совета Сергей Лещенко. Какая коррупция с такими зарплатами. Лещенко он самых честных правил
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28.04.2020 10:40 Ответить
Уже бы молчал этот гиперлупщик Омелян. Развёл коррупцию в укрзализниці, когда был министром транспорта, а теперь она ему не нравится.
Цены на перевозки постоянно повышал, о людях заботился
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28.04.2020 10:40 Ответить
Наблюдательный совет - это тот, в котором состоит известная проститутка Сережка Лещенко? Не смешите меня )
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28.04.2020 10:40 Ответить
Так чего же ты не боролся с коррупцией, когда был министром???
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28.04.2020 10:42 Ответить
в налоговой 5 миллиардов в месяц только на НДС, в таможне 5 миллиардов в месяц только на НДС, в "Укрзализнице" 20 миллиардов в год, Венедиктова ниего не сделал ни с одной из єтих схем...
А кто вообще будет сажать коррупционеров? Кто будет систему перестраивать?
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28.04.2020 10:42 Ответить
Венидиктова занимается исключительно Порошенко и его командой
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28.04.2020 10:44 Ответить
"поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян"

А что сам этим не занялся, когда был министром?
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28.04.2020 10:43 Ответить
...масштабная коррупция!!??......ну кто бы говорил,тот кто возглавлял эту самую коррупцию и БЕЗнаказанно наживался - омеляш.
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28.04.2020 10:43 Ответить
Это он про себя? А чего лабуха польского не вспомнил?
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28.04.2020 10:44 Ответить
Масштабная коррупция выдается за существенные недостатки?? Тогда расстрел проворовавшихся чиновников, можно выдавать за борьбу с алкоголизмом.
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28.04.2020 10:49 Ответить
Что Омелян, что Криклий - те же яйца, только в профиль. Мальчики-начальники,из детсада - сразу в руководящие кресла...
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28.04.2020 10:55 Ответить
Омелян в двух словах рассказал чем занимался. Жалко, что Зе все гиперлупы переломал, которые построил для нас Омелян.
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28.04.2020 11:00 Ответить
15 - 20 миллиардов! Это что Омельян сделал чистосердечное? Кому как не ему знать что там творилось
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28.04.2020 11:03 Ответить
Як?!! А знаменитий антикорупціонер що став "смотрящім" Укрзалізниці з окладом в 500 тис грн.Сумнівна кадрова політика і масштабна корупція "Укрзалізниці" - суттєві недоліки в роботі міністра інфраструктури, - Омелян - Цензор.НЕТ 5587
Колись в Раду прийшов в одних окулярах і з журналістським портфелем! Во! Що робить свята "антикорупція"!!!
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28.04.2020 11:05 Ответить
 
 