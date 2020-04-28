Сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция "Укрзализныци" – существенные недостатки в работе министра инфраструктуры, – Омелян

Руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" стоит поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Обозреватель.

"Коррупционный ресурс, минимум 15-20 миллиардов гривен в год расхищается. Поэтому здесь бы сконцентрировать свои усилия собственно на борьбе с коррупцией, и таким образом дать дополнительное финансирование на основные средства производства "Укрзализныци", – сказал он.

Он также считает, что постоянные смены руководства "Укрзализныци" также не способствуют эффективной работе государственной компании, и посоветовал министру инфраструктуры сосредоточиться на кадровой политике.

"Я бы посоветовал руководителям и министерства, и "Укрзализныци", – сосредоточиться на кадровой политике. Потому что эта кадровая чехарда с руководителями "Укрзализныци", за последние полгода это уже третий и.о., абсолютно непонятная работа правления, непонятно, что происходит с наблюдательным советом, работают ли они или не работают, – оно, наоборот, углубляет кризис на "Укрзализныце", дестабилизирует компанию", – подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что "Укрзализныця" не имеет оснований для повышения тарифов на грузоперевозки, ведь сейчас она не осуществляет перевозки пассажиров, убыточностью которых обычно обосновывает увеличение тарифов.