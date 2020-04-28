РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12392 посетителя онлайн
Новости Убийство Шеремета
1 610 12

Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Сегодня в 12:45 Апелляционный суд Киева рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Представлять обвиняемую будет адвокат Тарас Безпалый. Суть дела: продление срока содержания под стражей.

Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко 01

Читайте также: Нацполиция открыла уголовное производство в отношении адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Напомним, что суд еще 16 апреля должен был рассмотреть апелляцию на арест Кузьменко до 30 мая 2020 года, но в итоге заседание было перенесено.

"Судья Печерского районного суда Киева Белоцерковец предоставил полный текст своего постановления от 1 апреля (о продлении ареста до 30 мая. - Ред.) сегодня (16 апреля. - Ред.) в 10:00. Материалы дела со вчерашнего вечера лежат в канцелярии Печерского суда. Но, поскольку заседание в апелляционном суде было назначено уже на 12:00, оно было фактически сорвано саботажем Белоцерковца. Теперь рассмотрение апелляции назначено на 28 апреля", - говорится в посте на странице "Free Dr Kuzmenko" в фейсбуке.

Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко 02

Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Также читайте: Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко 03

апелляция (628) Апелляционный суд (413) Кузьменко Юлия (168)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Власть и правоохренители вместо того, чтоб сразу признать ошибку, тянут резину и лепят горбатого к стенке, пытаясь сшить белыми нитками разваливающееся дело. Позорище!
показать весь комментарий
28.04.2020 10:42 Ответить
+7
Гниды Зелёные, опаснее Москальских вошей😬
показать весь комментарий
28.04.2020 10:45 Ответить
+4
Из трех властных мужей, бывших на зашкварном брифинге по этому делу, одного уже слили.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власть и правоохренители вместо того, чтоб сразу признать ошибку, тянут резину и лепят горбатого к стенке, пытаясь сшить белыми нитками разваливающееся дело. Позорище!
показать весь комментарий
28.04.2020 10:42 Ответить
Гниды Зелёные, опаснее Москальских вошей😬
показать весь комментарий
28.04.2020 10:45 Ответить
А де Дебош?
показать весь комментарий
28.04.2020 10:47 Ответить
*Добош.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:48 Ответить
Из трех властных мужей, бывших на зашкварном брифинге по этому делу, одного уже слили.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:51 Ответить
зеленский скот
показать весь комментарий
28.04.2020 10:53 Ответить
МВФ та дама треф
«МВФ, ідіть у жопу» (президент Голобородько)
«Кредит МВФ для нас - як кров для організму» (преЗЕдент Зеленський)

Шеф скликав нагло МВФу
Директорів учену рать:
- Колода ось. Хто даму трефу
Дістане - мусить виїзджать

На ряд до скурвиного сина,
Який наш банк послав у зад,
А зараз просить на колінах:
- Кредитик, друзі! Буду рад!
показать весь комментарий
28.04.2020 10:59 Ответить
Не виновата - отпустят.
показать весь комментарий
28.04.2020 11:00 Ответить
Если власть не отпускает невиновных, значит она действует в интересах виновных, то есть, покрывает их.
показать весь комментарий
28.04.2020 11:16 Ответить
И компенсируют пребывание в заточении, из карманов ЗЕлошья...
показать весь комментарий
28.04.2020 11:25 Ответить
Скільще ще може сидіти невинна людина? Є вирок суда? Ні. Негайно випускайте і ваідкрийте справи, на тих, хто її запер в буцигарню.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:02 Ответить
Результата розгляду апеляції вже відомий. Безвинну жінку, патріотку примають за гратами. Хворі діти позбавлені допомоги кардіохірурга. Хто з "презентаторів" справи буде нести за це відповідальність?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:13 Ответить
 
 