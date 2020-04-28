Дело Шеремета: сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Сегодня в 12:45 Апелляционный суд Киева рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Представлять обвиняемую будет адвокат Тарас Безпалый. Суть дела: продление срока содержания под стражей.

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Напомним, что суд еще 16 апреля должен был рассмотреть апелляцию на арест Кузьменко до 30 мая 2020 года, но в итоге заседание было перенесено.

"Судья Печерского районного суда Киева Белоцерковец предоставил полный текст своего постановления от 1 апреля (о продлении ареста до 30 мая. - Ред.) сегодня (16 апреля. - Ред.) в 10:00. Материалы дела со вчерашнего вечера лежат в канцелярии Печерского суда. Но, поскольку заседание в апелляционном суде было назначено уже на 12:00, оно было фактически сорвано саботажем Белоцерковца. Теперь рассмотрение апелляции назначено на 28 апреля", - говорится в посте на странице "Free Dr Kuzmenko" в фейсбуке.

Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.